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rjkz написав:............ "Отнять и поделить" (с) Вообще-то богатые люди редко настолько беспечны, чтобы дать себя ободрать на ровном месте.
Ну, там не ставится задача "отнять". И до "ободрать" предложения весьма далеки. Налог от 1 до 2% не сравняет Безоса или Маска не только с рабочим, но даже и с каким-нибудь даже очень крутым американским адвокатом. Но то, что "Работающей женщине в здравоохранении и социальном секторе потребуется 1200 лет, чтобы заработать то, что генеральный директор в крупнейших компаниях из списка Fortune 100 зарабатывает в среднем за год", согласитесь, впечатляет. И такие вещи, как "Если бы каждый из пяти самых богатых людей потратил миллионов долларов США в день, на это уйдет 476 лет, чтобы истощить их совокупное богатство" и "1% самых богатых людей в мире владеют 43% всех мировых финансовых активов, 1% самых богатых людей в мире выбрасывают столько же углекислого газа загрязнения, как беднейшие две трети человечества", тоже. Эти цитаты из самого доклада https://policy-practice.oxfam.org/resources/inequality-inc-how-corporate-power-divides-our-world-and-the-need-for-a-new-era-621583/, из первого раздела "Резюме". Ну и такие разрывы в доходах в конечном итоге рано или поздно приводят именно к "Отнять и поделить". Но уже через кровь. Порой большую.
И я сегодня (viewtopic.php?p=5674106#p5674106) цитировал другую статью: "Человечеству в настоящее время потребуется 1,7 Земли, чтобы поддерживать потребление ресурсов на уровне, который биоемкость планеты может восстановить". Это тоже имеет отношение к вопросу.
Вам не нравится практика советского социализма. Но практика современного "передового" капитализма тоже пока что не внушает большого оптимизма.
Я сейчас напишу такие простые и банальные вещи, что прошу не обижаться, что приходится Вам это писать. 1. У Маска, Безоса и остальной компании не лежат в портмоне доллары на 476 лет трат. Это оценка их активов. Этих самых "заводов, газет, пароходов". Там работают люди, которым эти активы позволяют зарабатывать зарплаты. Там стоят станки, которые входят в оценку активов, но купить гамбургер и расчитаться подшипником от станка не получится. Эти заводы стоят на земле, которая тоже входит в оценку активов и тоже никаким боком к проживанию 476 лет не имеет отношения. Есть много чего такого, что не достанешь из кошелька, чтобы купить себе булочку "Малятко". Равно как и Вы не станете продавать свою квартиру, чтобы прожить 476 лет и если у Вас, условно, наличных на 30 дней питания, то если в условной Бурунди у жителя мазанки из слоновьего навоза тоже еды на 30 дней, то где-то можно поставить и знак тождества. И нет в данном случае большой разницы, что Ваша квартира стоит десятки тысяч долларов, а его - тонна навоза. 2. Безусловно, между уровнями жизни в разных странах просто чудовищная разница. И тут логично задать вопрос "А почему?" . Так сказать "Кто виноват?" и "Что делать?" (с) . И в очередной раз с благодарностью вспоминаю Вашего земляка и нашего коллегу - Влада (давно его не было на форуме ), который порекомендовал книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные". В США были тяжелые и даже очень тяжелые времена. Был и голод. Не голодомор, но голод был. До каннибализма доходило. И День Благодарения - это о том, как индейцы спасли от голода первых поселенцев. И много и тяжело работали. И очень долго не было результата. Но США была тем местом, куда ехали люди со всего мира от преследований. В основном религиозных, а познее по другим признакам. Эти люди на своих родинах жили вопреки. УСловия их, можно сказать, закаливали. И попав на землю, где их просто никто не собирался убивать за их веру или национальность, понимали, что их будущее только в их, зачастую мозолистых по тем временам, руках. И вот эта старанная смесь со всего мира, которая находилась на примерно одном социальном уровне, умудрилась в не очень развитые времена создать государственную модель, которая начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад. Не без негараздов, конечно. Хотя на территории США и не было военных действий, но экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW. И вот эта система позволила создавать компании и корпорации. Не для того, чтобы 476 лет кушать булочки Малятко (они-же "булочки по 3 копейки"). И рабочий на фабрике Тесла не смотрит с классовой ненавистью на то, что Маск может 476 лет жрать, а смотрит, что его "червонца" (не знаю или правда, но когда-то ходила притча, что Маск не платит меньше 10 куе в месяц) хватает на выплату мортгиджа, лизинг авто, питание семье, несколько раз в год поехать в Канкун или в Доминикану, компания обеспечивает его страховкой и пенсионными планами. И в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа. Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов? Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой. Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с). Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии. Да, тот чувак может быть с таким утверждением быть не согласным и попытается свое мнение довести с помощью того самого калаша или ракеты из водопроводных труб, по которым должна была подаваться бесплатная вода из Израиля в Газу, по почему-то без труб она течь не может. Вот и получается, что одни создали условия чтобы люди работали и получали достаточно за свой труд, а у вторых есть только классовая ненависть и калаш. И сколько ни корми этого дикаря с калашом, он его из руки не выпустит и 7 октября или 11 сентября или 24 февраля может настать в любой день года.
BIGor написав:Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).
Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?
smdtranz написав:так це ще збільшить нерівність, бо друкуються гроші, які йдуть на фінансування соціальних виплат, і це все за рахунок всіх тих, хто їх заробляє. по суті, ще один податок.
А осідають в кишенях 0,1% тих, кому належать активи. Саме відсутність можливості друку коштів і робила б життєздатними всі ці "відняти у багатих і відати бідним" життєздатними. А за інфляції скільки не віднімай - все рівно експоненціальний ріст не перемогти і всі богатства збіжаться до тих, в кого вже є стартовий капітал, відсотки від якого перевищує потреби витрат на життя
BIGor написав:Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).
Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?
В Німеччині ситуація ще гірша. Там вже є таке, що працювати взагалі невигідно (тому напевно зараз економіки Німеччини валиться вниз - немає бажаючих працювати)
Цена за безопасность. Вам как лучше, чтобы у вас было чуток больше денег, но на выходе с лидла стояла толпа голодных и пыталась вырвать пакет с едой, или чуток переплатить чтобы этим голодным накинули какие-то пару сотен собеса и они сами могли себе еду купить? В Германии конечно перегиб, там реально безработным может быть выгоднее чем работать на минималку. В Испании все эти собесы на грани выживания, 200-300евро в месяц на какую-то самую дешевую еду. Тоесть не так уж много денег из моих налогов идет на их содержание, зато самое страшное преступление в моем городе за прошлый год это кража пары кошельков на рынке/пляже.
Ну и вы пишете про 50% налогов, но это ведь не правда, прогресивная ставка работает не так что как только вы заработали 60к евро за год, то сразу с вас автоматически снимается 30к. На 50% у вас попадет только какой-то небольшой кусок зп типа как в Испании:
Spanish income tax for incomes up to €12,450: 19% Spanish income tax for incomes ranging from €12,451 to €20,200: 24% Spanish income tax for incomes ranging from €20,201 to €35,200: 30% Spanish income tax for incomes ranging from €35,201 to €60,000: 37%
Тоесть имея 60к евро в год налог будет 18к евро (30%), но и то, это для одиночки без семьи, детей и тд. А реально:
-6к не облагаемая сумма -4к за каждого ребенка -5к если жена не работает.
Тоесть под налоги подпадет только 40к из 60к и соответственно 37% посчитают только на 5к, а не на 25к. А это сразу -5к налогов, и по итогу налоги будут около 13к евро с 60к зп - 22%. Как по мне норм. Мне за 23й примерно так и посчитали.
П.С. Забыл за фиксированый платеж, там еще около 3к в год, но все равно даже с ним выходит около 16к = около 27% налогов. Даже не 1/3 от зп.
Востаннє редагувалось slonomag в Вів 16 січ, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Вопрос в другом - почему в условной У...Уганде, люди живут на 30 долларов в месяц? Потому что Маск их маис украл? Или потому что ими руководит коррупционный вурдалак, которого интересует набивание своих карманов?
коррупционный мудак это только начало, у коррупционного мудака есть два варианта будущего, либо сбежать с украденным, либо утроить монархию. Можно построить монархию в пустыне или джунглях, там где нет чужих интересов. Но фронтир не позволит быть монархии, остается только сбежать и оставить страну "активистам" на прикорме у более сильных соседей
rjkz написав:Иногда и просто потому что некоторые дикие в своей морали люди не могут терпеть кого-то богаче/умнее/счастливее рядом с собой.
именно потому что мудак вначале их обокрал а потом продал в рабство
rjkz написав:Как говорил классик "Разрешите пожелать не столько творческих удач Вам (имелась ввиду Волчек), сколько творческих неудач всем остальным" (с). Поэтому я не вижу ни моральных ни каких-либо иных причин, почему условный программист из Кремниевой долины или предприниматель из списка Форбс, ДОЛЖЕН чего-то там чуваку в трениках с калашом в руках в Секторе Газа или в СОмали или Хакассии.
смотри глубже, кто напал на Украину? путин! а кто виноват? условный чувак в трениках из Хакассии, который "генетический" раб, поэтому ненавидит "свободных" украинцев (400м от моего дома блок пост устроили ) и голосует запутина, ну и за компанию все кто говорит как он, а иначе как отличить, трудно, такой же нищеброд как все остальные другой нищеброд в Газе, раньше он жил за городом, пас баранов, но пришли поселенцы и построили кибуц, земля безусловно стала использоваться эффективнее, поселенцы стали богаче, но баранов пасти больше негде, а другого он не умеет. Кто виноват? вот "они" все кто говорит на идиш иначе трудно отличить про Сомали писать? или сам википедию почитаешь, киношку посмотришь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1 ... 0%BC,_2001) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE_(1993)
Так-так-так… Панове вийшли на новий рівень: «Взять да поделить!» Який політ думок: свіже, актуальне, перспективне…
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Мешканці США збирають гроші по копійці - мета збору: назбирати тим, хто хоче взяти та поділити, 61 000 000 000 $ Із економії на новій Tesla Model 3 змушені жити серед снігів штату Орегон. Слава Ьогу, живуть, не маючи бажання @Взять И поделить!@ Фото передано вночі Скайпом…
P.S. Якби це побачив пан барабашов, точно сказав би: «Повбивав би гадів!»
так что если где-то американская компанию получила большую прибыль, то очень вероятно кто-то рядом получил пусть небольшой но убыток, и в виду своей ограниченности не может больше вообще ничего заработать вот с его ограниченным мировоззрением виноваты все американцы, неважно кто, хоть программист из Кремневой долины хоть такой же нищеброд Билли как он
ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов? или шведы живут хуже американцев?
Так-так-так… Панове вийшли на новий рівень: «Взять да поделить!» Який політ думок: свіже, актуальне, перспективне…
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Мешканці США збирають гроші по копійці - мета збору: назбирати тим, хто хоче взяти та поділити, 61 000 000 000 $ Із економії на новій Tesla Model 3 змушені жити серед снігів штату Орегон. Слава Богу, живуть, не маючи бажання @Взять и поделить!@ Фото передано вночі Скайпом…
P.S. Якби це побачив пан барабашов, точно сказав би: «Повбивав би гадів!»