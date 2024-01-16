|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 12:51
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.
хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі
за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5080
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1290 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:01
nekefer написав:
ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?
Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2113
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:17
Дюрі-бачі написав: nekefer написав:
ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?
Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви
по аналогии с американцами точно так же ненавидят москалив, за то что они более эффективные, а те кому больше негде пасти баранов и другого больше не умеют конечно очень злы
злиться на своих коррупционеров которые украли а потом продали в рабство намного тяжелее
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer
, Модератор
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|