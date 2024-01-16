RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1747174817491750
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:51

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі :D

за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5080
З нами з: 29.09.19
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 29.07.22
Подякував: 359 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:17

  Дюрі-бачі написав:
  nekefer написав:ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви

по аналогии с американцами точно так же ненавидят москалив, за то что они более эффективные, а те кому больше негде пасти баранов и другого больше не умеют конечно очень злы
злиться на своих коррупционеров которые украли а потом продали в рабство намного тяжелее
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 849
З нами з: 24.10.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1747174817491750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer, Модератор і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.