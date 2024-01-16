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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 12:51
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.
хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі
за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди
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Shaman
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:01
nekefer написав:
ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?
Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:17
Дюрі-бачі написав: nekefer написав:
ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?
Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви
по аналогии с американцами точно так же ненавидят москалив, за то что они более эффективные, а те кому больше негде пасти баранов и другого больше не умеют конечно очень злы
злиться на своих коррупционеров которые украли а потом продали в рабство намного тяжелее
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nekefer
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:40
Shaman написав:
так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?
Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:54
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.
хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі
за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди
Отож бо і воно.
Даєш гривне депо під 18% річних!
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Bolt
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:55
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?
Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.
В Україні?! Легко!
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Bolt
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:01
Bolt написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав:
так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?
Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.
В Україні?! Легко!
Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити"
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Faceless
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:07
Faceless написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав:
В Україні?! Легко!
Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити"
Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉
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Bolt
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:17
Bolt написав:
Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉
За місяць роботи заробити можна хіба що на пенсію в пару злотих. Можете жити в Україні і їх отримувати.
Щоб отримувати 1600 треба жити в Польщі. І то, це буде не пенсія, а доплата, якщо загальна сума української і польської пенсії виявиться менша.
Пи. Си. Зранку пив каву та листав новини в робочий час - отримав мінімальну українську пенсію.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:56
Bolt написав:
Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉
рівень офіційної середньої ЗП по Львову.
навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп
треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво
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Shaman
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