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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1747174817491750
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:51

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі :D

за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:17

  Дюрі-бачі написав:
  nekefer написав:ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви

по аналогии с американцами точно так же ненавидят москалив, за то что они более эффективные, а те кому больше негде пасти баранов и другого больше не умеют конечно очень злы
злиться на своих коррупционеров которые украли а потом продали в рабство намного тяжелее
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:40

  Shaman написав:так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:54

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Добре, що ви пропонуєте?
Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі :D

за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди :lol:

Отож бо і воно.
Даєш гривне депо під 18% річних!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:55

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.

В Україні?! Легко!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.

В Україні?! Легко!
Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:07

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:В Україні?! Легко!
Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити"

Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:17

  Bolt написав:Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

За місяць роботи заробити можна хіба що на пенсію в пару злотих. Можете жити в Україні і їх отримувати.
Щоб отримувати 1600 треба жити в Польщі. І то, це буде не пенсія, а доплата, якщо загальна сума української і польської пенсії виявиться менша.
Пи. Си. Зранку пив каву та листав новини в робочий час - отримав мінімальну українську пенсію. :wink:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:56

  Bolt написав:Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

рівень офіційної середньої ЗП по Львову.
навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп ;) треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво
Shaman
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  #<1 ... 1747174817491750
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