Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1747174817491750 Додано: Вів 16 січ, 2024 12:51 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Добре, що ви пропонуєте? Добре, що ви пропонуєте? Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.

Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях. Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі



за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площіза таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди Shaman

Повідомлень: 5080 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 13:01 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов? ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви Дюрі-бачі

Повідомлень: 2113 З нами з: 29.07.22 Подякував: 358 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 13:17 Дюрі-бачі написав: nekefer написав: ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов? ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви

по аналогии с американцами точно так же ненавидят москалив, за то что они более эффективные, а те кому больше негде пасти баранов и другого больше не умеют конечно очень злы

злиться на своих коррупционеров которые украли а потом продали в рабство намного тяжелее по аналогии с американцами точно так же ненавидят москалив, за то что они более эффективные, а те кому больше негде пасти баранов и другого больше не умеют конечно очень злызлиться на своих коррупционеров которые украли а потом продали в рабство намного тяжелее nekefer

Повідомлень: 850 З нами з: 24.10.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 13:40 Shaman написав: так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси? так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих. Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих. Gastarbaiter Повідомлень: 2970 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 13:54 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Добре, що ви пропонуєте? Добре, що ви пропонуєте? Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.

Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях. Хто вирішить цю проблему - отримає мінімум Нобелівську премію з економіки.Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі



за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площіза таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди

Отож бо і воно.

Даєш гривне депо під 18% річних! Отож бо і воно.Даєш гривне депо під 18% річних! Bolt Повідомлень: 2679 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 13:55 Gastarbaiter написав: Shaman написав: так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси? так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих. Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.

В Україні?! Легко! В Україні?! Легко! Bolt Повідомлень: 2679 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 14:01 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси? так що, перед пенсією треба їхати до Польщі, років в 58-59? чи є якийсь нюанси?

Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих. Саме так. Якщо знаєте, як прожити на 1600 злотих.

В Україні?! Легко! В Україні?! Легко! Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити" Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити" Faceless

Модератор Повідомлень: 34468 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7933 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 14:07 Faceless написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: В Україні?! Легко! В Україні?! Легко! Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити" Залишилося зрозуміти, навіщо полякам платити польські пенсії громадянину України, що живе в Україні. В нього є ОЛХ з телевізорами. Все інше відповідає досвіду і внескам на "непильній роботі на пару годин в день, де можна ще й щось поцупити"

Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏

Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉 Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉 Bolt Повідомлень: 2679 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 14:17 Bolt написав: Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏

Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉 Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

За місяць роботи заробити можна хіба що на пенсію в пару злотих. Можете жити в Україні і їх отримувати.

Щоб отримувати 1600 треба жити в Польщі. І то, це буде не пенсія, а доплата, якщо загальна сума української і польської пенсії виявиться менша.

Пи. Си. Зранку пив каву та листав новини в робочий час - отримав мінімальну українську пенсію. За місяць роботи заробити можна хіба що на пенсію в пару злотих. Можете жити в Україні і їх отримувати.Щоб отримувати 1600 треба жити в Польщі. І то, це буде не пенсія, а доплата, якщо загальна сума української і польської пенсії виявиться менша.Пи. Си. Зранку пив каву та листав новини в робочий час - отримав мінімальну українську пенсію. Gastarbaiter Повідомлень: 2970 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 14:56 Bolt написав: Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏

Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉 Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

рівень офіційної середньої ЗП по Львову.

навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво рівень офіційної середньої ЗП по Львову.навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зптреба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво Shaman

Повідомлень: 5080 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1747174817491750 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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