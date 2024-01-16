rjkz
Спасибо за краткую политинформацию.
Не обижаюсь. Примерно так же я объяснял всё это лет 35 (или чуть больше) тому назад племяшке, которой тогда было лет 10. Приятно, что Вы меня считаете таким же молодым.
Понятно. что эти многомиллиардные капиталы не лежат у них в карманах в виде наличных и не хранятся в подвале в виде золотых монет или даже слитков. Хотя, возможно, есть и то, и другое, но в относительно небольших количествах.
С историей США Вы явно знакомы, но вот оцениваете её несколько неточно. Можно было бы поговорить и о гражданской войне. И голод был не только 400 лет назад, в честь спасения от которого празднуют День Благодарения. И "экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW" именно потому, что "на территории США не было военных действий. И "государственная модель ... начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад" - не совсем точно. Великая Депрессия не подтверждала прогрессивность модели, а это было меньше 100 лет тому. А успехи государственной модели в огромной степени обязаны именно 2WW (и в меньшей мере 1WW). Обе эти войны, особенно 2WW, практически разрушили Европу. Англия в результате неё потеряла свою мировую роль и в значительной степени благодаря 2WW потеряла империю. О Франции и Германии говорить не буду, и так всё понятно.
А США во 2WW резко поднялись и стали мировым банкиром - после войны им был должен весь мир. Стали страной с наиболее мощной промышленностью и самым современным оружием. И наибольшими мощностями по его производству. И с наиболее сильной наукой - в результате эмиграции европейских учёных. Ну и вообще "сияющим градом на холме".
Кстати, и сегодня их успехи объясняются привлечением наиболее квалифицированных работников со всего мира.
"в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа" - не смешите, "этот чувак" создавал всё это, совсем не думая о хорошей работе для других. Хотя так порой действительно получается. Но не всегда, бывает и плохая, тяжёлая, порой вредная работа.
Насчёт "дикарей с калашом" не буду, nekefer
уже неплохо написал. Об истории напоминать не буду. Хотя "классовая ненависть" благодаря памяти о поведении европейцев в колониях и о работорговле до сих пор даёт о себе знать (и ещё долго будет). И, кстати, это сильно помогло и подъёму Европы в своё время, и успехам американской "реальной модели".
Во втором моём посте Вы увидели только вопрос о "связи для украинской армии" и вопрос о "вине Маска", хотя я о его "вине" не писал и даже не думал. Вполне согласен с Вами, что "он никому ничего не должен" и не только "формально", но и по сути.
Но я писал совсем не об этом.
Я говорил о том, что такая концентрация капитала в руках немногих людей приводит к ничем не оправданной концентрации влияния и власти. Чем это принципиально отличается от диктатуры? Методы могут быть и более мягкие и "интеллигентные", но результаты те же. Гитлер и Сталин откровенные и примитивные диктаторы. Но "мягкая и интеллигентная" диктатура олигархов может привести к не менее тяжёлым последствиям.
И чем это будет отличаться от Гитлера или Сталина?
Да и в мировых войнах...
Во 2WW очень много говориться о роли Гитлера и Сталина (ударение на личной вине того или другого делается в зависимости от идеологических пристрастий), но как-то редко анализируют роль крупного капитала. "Не модно". "Марксизм-ленинизм".
Интересно, какая личность виновата в 1WW? в "холодной" войне? До этого в колониальной политике?
Надеюсь, сегодня никто не будет говорить о "бремени белых"? Мне нравится это стихотворение Киплинга (если оторваться от реальной жизни), но идея слабенькая, так же, как "Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа".
Объяснение плохой жизни "в условной У...Уганде" завистью и "дикой моралью" выглядит несколько... наивно. И, думаю, Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия.