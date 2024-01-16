RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1748174917501751
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:45

  Shaman написав:
  Bolt написав:Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

рівень офіційної середньої ЗП по Львову.
навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп ;) треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво

Гугління дає, щось типа того:
https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.n ... amp?espv=1
Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.
Пи. Си
Краще медлванну би порахувати, було би ближче до правди.
Наразі дружину в держконторі на 2 тижня за власний рахунок відправили.
Пи Си. То, щось типа, як складають 5 куешні краківські ЗП наших ІТівців і 3 тис зл ЗП звиклої Зоські з Бєдронки, і в середньому получається 10, 5 кз /міс по Кракову.
Востаннє редагувалось Bolt в Вів 16 січ, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 09.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:51

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏
Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

рівень офіційної середньої ЗП по Львову.
навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп ;) треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво

Гугління дає, щось типа того:
https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.n ... amp?espv=1
Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.


Пан Bolt має рацію та пише правду.
То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.
З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.
Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.
В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9046
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3429 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:01

  akurt написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:рівень офіційної середньої ЗП по Львову.
навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп ;) треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво

Гугління дає, щось типа того:
https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.n ... amp?espv=1
Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.


Пан Bolt має рацію та пише правду.
То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.
З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.
Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.
В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Чергова спроба підвищити оренду по іншій своїй кв. з 7 до 7, 5 кг, мабуть буде марною. Промоніторив ЛОХа, все більше закреслених цінників в 9-10кг, на щось подібне. Ціни впевнено прямують до 7, 5 - 8кг.Що робить мою, спробу не доцільною. 😟
Bolt
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 09.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:05

rjkz
Спасибо за краткую политинформацию.
Не обижаюсь. Примерно так же я объяснял всё это лет 35 (или чуть больше) тому назад племяшке, которой тогда было лет 10. Приятно, что Вы меня считаете таким же молодым. :)

Понятно. что эти многомиллиардные капиталы не лежат у них в карманах в виде наличных и не хранятся в подвале в виде золотых монет или даже слитков. Хотя, возможно, есть и то, и другое, но в относительно небольших количествах.
С историей США Вы явно знакомы, но вот оцениваете её несколько неточно. Можно было бы поговорить и о гражданской войне. И голод был не только 400 лет назад, в честь спасения от которого празднуют День Благодарения. И "экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW" именно потому, что "на территории США не было военных действий. И "государственная модель ... начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад" - не совсем точно. Великая Депрессия не подтверждала прогрессивность модели, а это было меньше 100 лет тому. А успехи государственной модели в огромной степени обязаны именно 2WW (и в меньшей мере 1WW). Обе эти войны, особенно 2WW, практически разрушили Европу. Англия в результате неё потеряла свою мировую роль и в значительной степени благодаря 2WW потеряла империю. О Франции и Германии говорить не буду, и так всё понятно.
А США во 2WW резко поднялись и стали мировым банкиром - после войны им был должен весь мир. Стали страной с наиболее мощной промышленностью и самым современным оружием. И наибольшими мощностями по его производству. И с наиболее сильной наукой - в результате эмиграции европейских учёных. Ну и вообще "сияющим градом на холме".
Кстати, и сегодня их успехи объясняются привлечением наиболее квалифицированных работников со всего мира.

"в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа" - не смешите, "этот чувак" создавал всё это, совсем не думая о хорошей работе для других. Хотя так порой действительно получается. Но не всегда, бывает и плохая, тяжёлая, порой вредная работа.

Насчёт "дикарей с калашом" не буду, nekefer уже неплохо написал. Об истории напоминать не буду. Хотя "классовая ненависть" благодаря памяти о поведении европейцев в колониях и о работорговле до сих пор даёт о себе знать (и ещё долго будет). И, кстати, это сильно помогло и подъёму Европы в своё время, и успехам американской "реальной модели".

Во втором моём посте Вы увидели только вопрос о "связи для украинской армии" и вопрос о "вине Маска", хотя я о его "вине" не писал и даже не думал. Вполне согласен с Вами, что "он никому ничего не должен" и не только "формально", но и по сути.
Но я писал совсем не об этом.
Я говорил о том, что такая концентрация капитала в руках немногих людей приводит к ничем не оправданной концентрации влияния и власти. Чем это принципиально отличается от диктатуры? Методы могут быть и более мягкие и "интеллигентные", но результаты те же. Гитлер и Сталин откровенные и примитивные диктаторы. Но "мягкая и интеллигентная" диктатура олигархов может привести к не менее тяжёлым последствиям.
И чем это будет отличаться от Гитлера или Сталина?
Да и в мировых войнах...
Во 2WW очень много говориться о роли Гитлера и Сталина (ударение на личной вине того или другого делается в зависимости от идеологических пристрастий), но как-то редко анализируют роль крупного капитала. "Не модно". "Марксизм-ленинизм".
Интересно, какая личность виновата в 1WW? в "холодной" войне? До этого в колониальной политике?
Надеюсь, сегодня никто не будет говорить о "бремени белых"? Мне нравится это стихотворение Киплинга (если оторваться от реальной жизни), но идея слабенькая, так же, как "Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа". :)

Объяснение плохой жизни "в условной У...Уганде" завистью и "дикой моралью" выглядит несколько... наивно. И, думаю, Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 січ, 2024 16:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27295
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5226 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:20

  ЛАД написав:Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия.

Ну вы же сами говорите, что в США НЕ БЫЛИ - потому не стоит так говорить.
В Украине вы казнокрада-миллионера отличаете легко - новый БМВ Х6 модного вишневого цвета с номерами 7777 или 1111, или аналогичными.
Рожа круглая щеки розовые.

В США Вы никогда в жизни не догадаетесь, что у человека на счету скажем 10 миллионов долларов - джинсики и футболка, иногда курточка с OUTLET. С распродажи.
В фирменном от NIKE ходят только чернокожие безработные.
CEO фирмы с капитализацией в миллиард долларов прийдет на работу в стоптанных резиновых комнатных тапочках - ляжет на пол в офисе - скажет, что устал после утренней пробежки километров 10 и надо начинать "митинг".
Сотрудники после митинга сядут в свои Tesla Y разъедутся по ресторанам, никому не завидуя:
"Кто тебе мешает стать СЕО крупной фирм - НИКТО!"
Не нужно иметь брата - "народного депутата" или "папу - начальника таможни".
Надо иметь простую доступную вещь: голову на плечах.

P.S. И да, вот это РЕАЛЬНО : "там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям..."
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9046
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3429 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:33

  Дюрі-бачі написав:
  nekefer написав:ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви

:lol: Они давно забыли об этом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27295
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5226 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:38

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:...........
Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях.

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі :D

за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди :lol:

Отож бо і воно.
Даєш гривне депо під 18% річних!

По сегодняшним меркам при сегодняшней инфляции это не так много.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27295
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5226 раз.
Подякували: 4837 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 1748174917501751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (144)
16.01.2024 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.