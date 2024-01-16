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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1748174917501751 Додано: Вів 16 січ, 2024 15:45 Shaman написав: Bolt написав: Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏

Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉 Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

рівень офіційної середньої ЗП по Львову.

навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво рівень офіційної середньої ЗП по Львову.навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зптреба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво

Гугління дає, щось типа того:

https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.n ... amp?espv=1

Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.

Пи. Си

Краще медлванну би порахувати, було би ближче до правди.

Наразі дружину в держконторі на 2 тижня за власний рахунок відправили.

Пи Си. То, щось типа, як складають 5 куешні краківські ЗП наших ІТівців і 3 тис зл ЗП звиклої Зоські з Бєдронки, і в середньому получається 10, 5 кз /міс по Кракову. Гугління дає, щось типа того:Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.Пи. СиКраще медлванну би порахувати, було би ближче до правди.Наразі дружину в держконторі на 2 тижня за власний рахунок відправили.Пи Си. То, щось типа, як складають 5 куешні краківські ЗП наших ІТівців і 3 тис зл ЗП звиклої Зоські з Бєдронки, і в середньому получається 10, 5 кз /міс по Кракову. Востаннє редагувалось Bolt в Вів 16 січ, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2681 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 15:51 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏

Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉 Якщо українець заробив польську пенсію, відповідно до польського законодавства, то, чому він не може жити в Україні?! 😏Пи. Си Зранку заїхав до орендаря по місячну плату. Рівень середньої ЗП по Львову. 😉

рівень офіційної середньої ЗП по Львову.

навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво рівень офіційної середньої ЗП по Львову.навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зптреба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво

Гугління дає, щось типа того:

https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.n ... amp?espv=1

Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається. Гугління дає, щось типа того:Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.



Пан Bolt має рацію та пише правду.

То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.

З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.

Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.

В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є. Панмає рацію та пише правду.То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є. akurt

Повідомлень: 9046 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 16:01 akurt написав: Bolt написав: Shaman написав: рівень офіційної середньої ЗП по Львову.

навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зп треба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво рівень офіційної середньої ЗП по Львову.навряд чи ви здаєте суперапартаменти за рівень реальної середньої зптреба порахувати, яка реальна середня зп - стало цікаво

Гугління дає, щось типа того:

https://www.google.com.ua/amp/s/zaxid.n ... amp?espv=1

Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається. Гугління дає, щось типа того:Якщо податки відняти, то десь в тих межах і получається.



Пан Bolt має рацію та пише правду.

То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.

З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.

Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.

В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є. Панмає рацію та пише правду.То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Чергова спроба підвищити оренду по іншій своїй кв. з 7 до 7, 5 кг, мабуть буде марною. Промоніторив ЛОХа, все більше закреслених цінників в 9-10кг, на щось подібне. Ціни впевнено прямують до 7, 5 - 8кг.Що робить мою, спробу не доцільною. 😟 Чергова спроба підвищити оренду по іншій своїй кв. з 7 до 7, 5 кг, мабуть буде марною. Промоніторив ЛОХа, все більше закреслених цінників в 9-10кг, на щось подібне. Ціни впевнено прямують до 7, 5 - 8кг.Що робить мою, спробу не доцільною. 😟 Bolt Повідомлень: 2681 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 197 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 16:05 rjkz

Спасибо за краткую политинформацию.

Не обижаюсь. Примерно так же я объяснял всё это лет 35 (или чуть больше) тому назад племяшке, которой тогда было лет 10. Приятно, что Вы меня считаете таким же молодым.



Понятно. что эти многомиллиардные капиталы не лежат у них в карманах в виде наличных и не хранятся в подвале в виде золотых монет или даже слитков. Хотя, возможно, есть и то, и другое, но в относительно небольших количествах.

С историей США Вы явно знакомы, но вот оцениваете её несколько неточно. Можно было бы поговорить и о гражданской войне. И голод был не только 400 лет назад, в честь спасения от которого празднуют День Благодарения. И "экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW" именно потому, что "на территории США не было военных действий. И "государственная модель ... начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад" - не совсем точно. Великая Депрессия не подтверждала прогрессивность модели, а это было меньше 100 лет тому. А успехи государственной модели в огромной степени обязаны именно 2WW (и в меньшей мере 1WW). Обе эти войны, особенно 2WW, практически разрушили Европу. Англия в результате неё потеряла свою мировую роль и в значительной степени благодаря 2WW потеряла империю. О Франции и Германии говорить не буду, и так всё понятно.

А США во 2WW резко поднялись и стали мировым банкиром - после войны им был должен весь мир. Стали страной с наиболее мощной промышленностью и самым современным оружием. И наибольшими мощностями по его производству. И с наиболее сильной наукой - в результате эмиграции европейских учёных. Ну и вообще "сияющим градом на холме".

Кстати, и сегодня их успехи объясняются привлечением наиболее квалифицированных работников со всего мира.



"в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа" - не смешите, "этот чувак" создавал всё это, совсем не думая о хорошей работе для других. Хотя так порой действительно получается. Но не всегда, бывает и плохая, тяжёлая, порой вредная работа.



Насчёт "дикарей с калашом" не буду, nekefer уже неплохо написал. Об истории напоминать не буду. Хотя "классовая ненависть" благодаря памяти о поведении европейцев в колониях и о работорговле до сих пор даёт о себе знать (и ещё долго будет). И, кстати, это сильно помогло и подъёму Европы в своё время, и успехам американской "реальной модели".



Во втором моём посте Вы увидели только вопрос о "связи для украинской армии" и вопрос о "вине Маска", хотя я о его "вине" не писал и даже не думал. Вполне согласен с Вами, что "он никому ничего не должен" и не только "формально", но и по сути.

Но я писал совсем не об этом.

Я говорил о том, что такая концентрация капитала в руках немногих людей приводит к ничем не оправданной концентрации влияния и власти. Чем это принципиально отличается от диктатуры? Методы могут быть и более мягкие и "интеллигентные", но результаты те же. Гитлер и Сталин откровенные и примитивные диктаторы. Но "мягкая и интеллигентная" диктатура олигархов может привести к не менее тяжёлым последствиям.

И чем это будет отличаться от Гитлера или Сталина?

Да и в мировых войнах...

Во 2WW очень много говориться о роли Гитлера и Сталина (ударение на личной вине того или другого делается в зависимости от идеологических пристрастий), но как-то редко анализируют роль крупного капитала. "Не модно". "Марксизм-ленинизм".

Интересно, какая личность виновата в 1WW? в "холодной" войне? До этого в колониальной политике?

Надеюсь, сегодня никто не будет говорить о "бремени белых"? Мне нравится это стихотворение Киплинга (если оторваться от реальной жизни), но идея слабенькая, так же, как "Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа".



Объяснение плохой жизни "в условной У...Уганде" завистью и "дикой моралью" выглядит несколько... наивно. И, думаю, Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия. Спасибо за краткую политинформацию.Не обижаюсь. Примерно так же я объяснял всё это лет 35 (или чуть больше) тому назад племяшке, которой тогда было лет 10. Приятно, что Вы меня считаете таким же молодым.Понятно. что эти многомиллиардные капиталы не лежат у них в карманах в виде наличных и не хранятся в подвале в виде золотых монет или даже слитков. Хотя, возможно, есть и то, и другое, но в относительно небольших количествах.С историей США Вы явно знакомы, но вот оцениваете её несколько неточно. Можно было бы поговорить и о гражданской войне. И голод был не только 400 лет назад, в честь спасения от которого празднуют День Благодарения. И "экономические потрясения оставили куда более долгую память нежели участие во 2WW" именно потому, что "на территории США не было военных действий. И "государственная модель ... начала показывать реальные плоды всего чуть более ста лет назад" - не совсем точно. Великая Депрессия не подтверждала прогрессивность модели, а это было меньше 100 лет тому. А успехи государственной модели в огромной степени обязаны именно 2WW (и в меньшей мере 1WW). Обе эти войны, особенно 2WW, практически разрушили Европу. Англия в результате неё потеряла свою мировую роль и в значительной степени благодаря 2WW потеряла империю. О Франции и Германии говорить не буду, и так всё понятно.А США во 2WW резко поднялись и стали мировым банкиром - после войны им был должен весь мир. Стали страной с наиболее мощной промышленностью и самым современным оружием. И наибольшими мощностями по его производству. И с наиболее сильной наукой - в результате эмиграции европейских учёных. Ну и вообще "сияющим градом на холме".Кстати, и сегодня их успехи объясняются привлечением наиболее квалифицированных работников со всего мира."в этом нет ничего нечестного. Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа" - не смешите, "этот чувак" создавал всё это, совсем не думая о хорошей работе для других. Хотя так порой действительно получается. Но не всегда, бывает и плохая, тяжёлая, порой вредная работа.Насчёт "дикарей с калашом" не буду,уже неплохо написал. Об истории напоминать не буду. Хотя "классовая ненависть" благодаря памяти о поведении европейцев в колониях и о работорговле до сих пор даёт о себе знать (и ещё долго будет). И, кстати, это сильно помогло и подъёму Европы в своё время, и успехам американской "реальной модели".Во втором моём посте Вы увидели только вопрос о "связи для украинской армии" и вопрос о "вине Маска", хотя я о его "вине" не писал и даже не думал. Вполне согласен с Вами, что "он никому ничего не должен" и не только "формально", но и по сути.Но я писал совсем не об этом.Я говорил о том, что такая концентрация капитала в руках немногих людей приводит к ничем не оправданной концентрации влияния и власти. Чем это принципиально отличается от диктатуры? Методы могут быть и более мягкие и "интеллигентные", но результаты те же. Гитлер и Сталин откровенные и примитивные диктаторы. Но "мягкая и интеллигентная" диктатура олигархов может привести к не менее тяжёлым последствиям.И чем это будет отличаться от Гитлера или Сталина?Да и в мировых войнах...Во 2WW очень много говориться о роли Гитлера и Сталина (ударение на личной вине того или другого делается в зависимости от идеологических пристрастий), но как-то редко анализируют роль крупного капитала. "Не модно". "Марксизм-ленинизм".Интересно, какая личность виновата в 1WW? в "холодной" войне? До этого в колониальной политике?Надеюсь, сегодня никто не будет говорить о "бремени белых"? Мне нравится это стихотворение Киплинга (если оторваться от реальной жизни), но идея слабенькая, так же, как "Один чувак все это создал, чтобы у десятков тысяч других была хорошая работа".Объяснение плохой жизни "в условной У...Уганде" завистью и "дикой моралью" выглядит несколько... наивно. И, думаю, Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 січ, 2024 16:23, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5226 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 16:20 ЛАД написав: Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия. Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия.

Ну вы же сами говорите, что в США НЕ БЫЛИ - потому не стоит так говорить.

В Украине вы казнокрада-миллионера отличаете легко - новый БМВ Х6 модного вишневого цвета с номерами 7777 или 1111, или аналогичными.

Рожа круглая щеки розовые.



В США Вы никогда в жизни не догадаетесь, что у человека на счету скажем 10 миллионов долларов - джинсики и футболка, иногда курточка с OUTLET. С распродажи.

В фирменном от NIKE ходят только чернокожие безработные.

CEO фирмы с капитализацией в миллиард долларов прийдет на работу в стоптанных резиновых комнатных тапочках - ляжет на пол в офисе - скажет, что устал после утренней пробежки километров 10 и надо начинать "митинг".

Сотрудники после митинга сядут в свои Tesla Y разъедутся по ресторанам, никому не завидуя:

"Кто тебе мешает стать СЕО крупной фирм - НИКТО!"

Не нужно иметь брата - "народного депутата" или "папу - начальника таможни".

Надо иметь простую доступную вещь: голову на плечах.



P.S. И да, вот это РЕАЛЬНО : "там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям..." Ну вы же сами говорите, что в США НЕ БЫЛИ - потому не стоит так говорить.В Украине вы казнокрада-миллионера отличаете легко - новый БМВ Х6 модного вишневого цвета с номерами 7777 или 1111, или аналогичными.Рожа круглая щеки розовые.В США Вы никогда в жизни не догадаетесь, что у человека на счету скажем 10 миллионов долларов - джинсики и футболка, иногда курточка с OUTLET. С распродажи.В фирменном от NIKE ходят только чернокожие безработные.CEO фирмы с капитализацией в миллиард долларов прийдет на работу в стоптанных резиновых комнатных тапочках - ляжет на пол в офисе - скажет, что устал после утренней пробежки километров 10 и надо начинать "митинг".Сотрудники после митинга сядут в свои Tesla Y разъедутся по ресторанам, никому не завидуя:"Кто тебе мешает стать СЕО крупной фирм - НИКТО!"Не нужно иметь брата - "народного депутата" или "папу - начальника таможни".И да, вот это: "тамзависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям..." akurt

Повідомлень: 9046 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 16:33 Дюрі-бачі написав: nekefer написав: ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов? ответь на другой вопрос, где в каких странах ненавидят например шведов?

Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви Москалі ненавидять, з часів Полтавської битви

Они давно забыли об этом. Они давно забыли об этом. ЛАД 2 Повідомлень: 27295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5226 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 16:38 Bolt написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: ...........

Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і зупинити збагачення на непродуктивних інвестиціях. ...........Я не економіст, але моє бачення виходу у виконанні G7 рекомендацій МВФ: не вмикати друкарський верстат і жити на зароблені кошти, що дасть змогу тримати інфляцію біля 0 і

хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площі



за таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди хто спробує вирішити - хоча б персональний мавзолей на площіза таку пропозицію вам проголосять анафему місцеві карусельщики та деполюди

Отож бо і воно.

Даєш гривне депо під 18% річних! Отож бо і воно.Даєш гривне депо під 18% річних!

По сегодняшним меркам при сегодняшней инфляции это не так много. По сегодняшним меркам при сегодняшней инфляции это не так много. ЛАД 2 Повідомлень: 27295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5226 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1748174917501751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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