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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 січ, 2024 17:48
akurt написав:
Близенько маркет "Близенько" - там все є.
Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".
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Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59
Faceless написав: akurt написав:
Близенько маркет "Близенько" - там все є.
Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".
це лайно, а не мережа...
"Близенько" - певно найгірші магази у Львові
завищені ціни
убогий асортимент
перепаковані гнилі продукти
нікому не раджу туди заходити
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Додано: Вів 16 січ, 2024 18:42
Denik написав: akurt написав:
Пан Bolt має рацію та пише правду.
То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.
З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.
Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.
В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є.
Вся біда в тому, що скоріш за все вони не сплачують податків з оренди. І хочуть щоб їх квартири захищали нашару від орків та кадирівців.
Чиста правда. Звісно, ніякі лендлорди України - а тут на форумі їх дуже багато - не платили і не платять податки.
Девіз українського лендлорда:
@Податки платять боягузи@
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