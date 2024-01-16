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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1749175017511752 Додано: Вів 16 січ, 2024 17:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Близенько маркет "Близенько" - там все є. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Faceless

Модератор Повідомлень: 34470 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7935 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59 Faceless написав: akurt написав: Близенько маркет "Близенько" - там все є. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".



це лайно, а не мережа...

"Близенько" - певно найгірші магази у Львові

завищені ціни

убогий асортимент

перепаковані гнилі продукти

нікому не раджу туди заходити це лайно, а не мережа..."Близенько" - певно найгірші магази у Львовізавищені ціниубогий асортиментперепаковані гнилі продуктинікому не раджу туди заходити jump Повідомлень: 4153 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 18:42 Denik написав: akurt написав: Пан Bolt має рацію та пише правду.

То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.

З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.

Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.

В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є. Пан Bolt має рацію та пише правду.То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Вся біда в тому, що скоріш за все вони не сплачують податків з оренди. І хочуть щоб їх квартири захищали нашару від орків та кадирівців. Вся біда в тому, що скоріш за все вони не сплачують податків з оренди. І хочуть щоб їх квартири захищали нашару від орків та кадирівців.

Чиста правда. Звісно, ніякі лендлорди України - а тут на форумі їх дуже багато - не платили і не платять податки.

Девіз українського лендлорда:

@Податки платять боягузи@ Чиста правда. Звісно, ніякі лендлорди України - а тут на форумі їх дуже багато - не платили і не платять податки.Девіз українського лендлорда:@Податки платять боягузи@ akurt

Повідомлень: 9047 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1749175017511752 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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