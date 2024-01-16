Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".
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Додано: Вів 16 січ, 2024 17:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59
це лайно, а не мережа...
"Близенько" - певно найгірші магази у Львові
завищені ціни
убогий асортимент
перепаковані гнилі продукти
нікому не раджу туди заходити
Додано: Вів 16 січ, 2024 18:42
Чиста правда. Звісно, ніякі лендлорди України - а тут на форумі їх дуже багато - не платили і не платять податки.
Девіз українського лендлорда:
@Податки платять боягузи@
Додано: Вів 16 січ, 2024 18:54
Хі-хі:
- по-перше, ми ж не радили заходити, а розказували як деякі орендарі живуть. Є різниця.
- по-друге, ви може й не знаєте, але практично в усіх магазинах України торгують одним і тим же.
Іноземця реально здивували б 50 видів вершкового масла різних виробників в одній вітрині супермаркету. Наче чемпіонат з фігурного катання: в кого костюм є красивішим.
Наприклад, в супермаркеті LIDL в Румунії в грудні я ледве знайшов пачку вершкового масла і та була одного виду від одного виробника.
В Туреччині в супермаркетах типу наших АТБ - мають назву A101, ŞOK або BİM - ви ніколи не зустрінете однаковий кефір, або вершкове масло, або курку: все завжди від різних виробників. І масло вершкове. І тільки одного виробника. Просто тому що воно вершкове масло. 82.5% жирності.
А «Близенько» торгує всім тим, чим торгують всі інші. Стандарт. Все як у всіх…
P.S. Під словами «все є» я мав на увазі, що є все необхідне для орендаря, який майже не виходить на вулицю. Звісно, торт «Київський» або віскі «Highland Queen» він там не купить.
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:14
Отож бо і воно.
Стараюсь таритись в кращому АТБ Львова у нас Сокільниках. 💪
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:22
Еміграція, заробітчанство
Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».
Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.
І приймають. І працюють.
А хіба повинно бути якось інакше?
Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.
Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.
Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.
Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах…
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Ви про академіка Лисенка?
Але про які 100 років мова?
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:31
Про Патона мабуть.
Додано: Вів 16 січ, 2024 19:34
Звісно про Патона. З 1962 року «керував».
Всім так хотілося стати академіками, що було створено ще купу «галузевих академій нАукАв».
Точно не памʼятаю, мабуть в 2013 році був у справах в Севастополі та виявилося, що приятель працює в якомусь там - в назві помиляюся - гідрогеологічному інституті АН України.
Звісно, ми зустрілися і я побачив, чим керує пан Патон: всі працівники - всі кандидати та доктори наук працювали хто зна де та хто зна ким - серед білого дня на робочих містах фактично нікого не було - всі викладали то хімію десь в якійсь бурсі, то техніку безпеки, то математику, то ще щось.
Реально вони нічого зовсім не робили (відкрито мені про це говорити).
Далі гірше: 100% тих науковців аж бігом бігли в росію. Всі як один.
Правда була десь через рік після окупації заковика: через якийсь час Росія зрадників трохи вирішила придушити та приєднати їх до - мабуть помиляюся в назві - якоїсь філії якогось російського НДІ чи в Туапсе чи в Анапі. То там вони забігали з криками: «Як це так! Ми були головним інститутом АН України! Рятуйте».
P.S. Нагадаю, що мій допис стосувався дослідженню «Уганда - США», який виклав andrijk77. Звісно, науковець з Уганди біг аж бігом в США і це було або є краще, ніж оті псевдовчені Севастополя бігли в росію.
Додано: Вів 16 січ, 2024 20:26
andrijk777
всё верно. а почему США виноваты? им запрещается хорошо жить или принимать всех у себя?
это их проблемы, что туземцы не могут создать себе страну?
чем Украина может конкурировать со штатами в сложившихся реалиях?
еще больше налогов, пошлин, разрешений и финмониторинга ввести, и попытаться в социалке перегнать европу? или спихивать важные или непопулярные решения следующим властям до бесконечности, загоняя страну в задницу, трясясь над рейтингом и голосами?
все печально. даже если мы и победим, судьба Украины под вопросом. сейчас не 19 век, демографию не побороть высокой рождаемостью.
тем более с такими популистами, которые ни одной секунды не подумали о тех, кто кормит бюджет налогами.
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