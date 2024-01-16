Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1749175017511752 Додано: Вів 16 січ, 2024 17:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Близенько маркет "Близенько" - там все є. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Faceless

Модератор Повідомлень: 34471 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7935 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59 Faceless написав: akurt написав: Близенько маркет "Близенько" - там все є. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".



це лайно, а не мережа...

"Близенько" - певно найгірші магази у Львові

завищені ціни

убогий асортимент

перепаковані гнилі продукти

нікому не раджу туди заходити це лайно, а не мережа..."Близенько" - певно найгірші магази у Львовізавищені ціниубогий асортиментперепаковані гнилі продуктинікому не раджу туди заходити jump Повідомлень: 4153 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 18:42 Denik написав: akurt написав: Пан Bolt має рацію та пише правду.

То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.

З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.

Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.

В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є. Пан Bolt має рацію та пише правду.То ще мало - 18 000 гривень - приятелі отримують із своїх трьох 2-к квартир у Львові по 500 доларів.З кожної. Звичайні українські пенсіонери. У минулому - ФОПи.Зовсім не центр. Квартири здаються 2 - 3 - 4 роки. НЕ "суперапартаменти", але свіжий приємний ремонт "з нуля" 2-х - 4-и річної давнини.В двох сидять ІТ-ники, які майже НІКОЛИ не виходять з квартир. Магазин є в сусідньому будинку. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Вся біда в тому, що скоріш за все вони не сплачують податків з оренди. І хочуть щоб їх квартири захищали нашару від орків та кадирівців. Вся біда в тому, що скоріш за все вони не сплачують податків з оренди. І хочуть щоб їх квартири захищали нашару від орків та кадирівців.

Чиста правда. Звісно, ніякі лендлорди України - а тут на форумі їх дуже багато - не платили і не платять податки.

Девіз українського лендлорда:

@Податки платять боягузи@ Чиста правда. Звісно, ніякі лендлорди України - а тут на форумі їх дуже багато - не платили і не платять податки.Девіз українського лендлорда:@Податки платять боягузи@ akurt

Повідомлень: 9050 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 18:54 jump написав: Faceless написав: akurt написав: Близенько маркет "Близенько" - там все є. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".

це лайно, а не мережа...

"Близенько" - певно найгірші магази у Львові

завищені ціни

убогий асортимент

перепаковані гнилі продукти

нікому не раджу туди заходити це лайно, а не мережа..."Близенько" - певно найгірші магази у Львовізавищені ціниубогий асортиментперепаковані гнилі продуктинікому не раджу туди заходити



Хі-хі:

- по-перше, ми ж не радили заходити, а розказували як деякі орендарі живуть. Є різниця.

- по-друге, ви може й не знаєте, але практично в усіх магазинах України торгують одним і тим же.

Іноземця реально здивували б 50 видів вершкового масла різних виробників в одній вітрині супермаркету. Наче чемпіонат з фігурного катання: в кого костюм є красивішим.



Наприклад, в супермаркеті LIDL в Румунії в грудні я ледве знайшов пачку вершкового масла і та була одного виду від одного виробника.

В Туреччині в супермаркетах типу наших АТБ - мають назву A101, ŞOK або BİM - ви ніколи не зустрінете однаковий кефір, або вершкове масло, або курку: все завжди від різних виробників. І масло вершкове. І тільки одного виробника. Просто тому що воно вершкове масло. 82.5% жирності.

А «Близенько» торгує всім тим, чим торгують всі інші. Стандарт. Все як у всіх…



P.S. Під словами «все є» я мав на увазі, що є все необхідне для орендаря, який майже не виходить на вулицю. Звісно, торт «Київський» або віскі «Highland Queen» він там не купить. Хі-хі:- по-перше, ми ж не радили заходити, а розказували як деякі орендарі живуть. Є різниця.- по-друге, ви може й не знаєте, але практично в усіх магазинах України торгують одним і тим же.Іноземця реально здивували б 50 видів вершкового масла різних виробників в одній вітрині супермаркету. Наче чемпіонат з фігурного катання: в кого костюм є красивішим.Наприклад, в супермаркеті LIDL в Румунії в грудні я ледве знайшов пачку вершкового масла і та була одного виду від одного виробника.В Туреччині в супермаркетах типу наших АТБ - мають назву A101, ŞOK або BİM - ви ніколи не зустрінете однаковий кефір, або вершкове масло, або курку: все завжди від різних виробників. І масло вершкове. І тільки одного виробника. Просто тому що воно вершкове масло. 82.5% жирності.А «Близенько» торгує всім тим, чим торгують всі інші. Стандарт. Все як у всіх…P.S. Під словами «все є» я мав на увазі, що є все необхідне для орендаря, який майже не виходить на вулицю. Звісно, торт «Київський» або віскі «Highland Queen» він там не купить. akurt

Повідомлень: 9050 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 19:14 jump написав: Faceless написав: akurt написав: Близенько маркет "Близенько" - там все є. Близенько маркет "Близенько" - там все є.

Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є". Досить розповсюджена по Львову мережа, десь як "Коло" в Києві, заходив в багато таких, і про них ніяк не можна сказати "все є".



це лайно, а не мережа...

"Близенько" - певно найгірші магази у Львові

завищені ціни

убогий асортимент

перепаковані гнилі продукти

нікому не раджу туди заходити це лайно, а не мережа..."Близенько" - певно найгірші магази у Львовізавищені ціниубогий асортиментперепаковані гнилі продуктинікому не раджу туди заходити

Отож бо і воно.

Стараюсь таритись в кращому АТБ Львова у нас Сокільниках. 💪 Отож бо і воно.Стараюсь таритись в кращому АТБ Львова у нас Сокільниках. 💪 Bolt Повідомлень: 2684 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 19:22 Еміграція, заробітчанство



Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».

Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.

І приймають. І працюють.

А хіба повинно бути якось інакше?

Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.

Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.

Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.

Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах… akurt

Повідомлень: 9050 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 19:28 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».

Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.

І приймають. І працюють.

А хіба повинно бути якось інакше?

Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.

Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.

Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.

Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах… Ви про академіка Лисенка?

Але про які 100 років мова? Ви про академіка Лисенка?Але про які 100 років мова? Faceless

Модератор Повідомлень: 34471 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7935 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 19:31 Faceless написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».

Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.

І приймають. І працюють.

А хіба повинно бути якось інакше?

Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.

Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.

Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.

Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах… Ви про академіка Лисенка?

Але про які 100 років мова? Ви про академіка Лисенка?Але про які 100 років мова?

Про Патона мабуть. Про Патона мабуть. Bolt Повідомлень: 2684 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 19:34 Звісно про Патона. З 1962 року «керував».

Всім так хотілося стати академіками, що було створено ще купу «галузевих академій нАукАв».



Точно не памʼятаю, мабуть в 2013 році був у справах в Севастополі та виявилося, що приятель працює в якомусь там - в назві помиляюся - гідрогеологічному інституті АН України.

Звісно, ми зустрілися і я побачив, чим керує пан Патон: всі працівники - всі кандидати та доктори наук працювали хто зна де та хто зна ким - серед білого дня на робочих містах фактично нікого не було - всі викладали то хімію десь в якійсь бурсі, то техніку безпеки, то математику, то ще щось.

Реально вони нічого зовсім не робили (відкрито мені про це говорити).

Далі гірше: 100% тих науковців аж бігом бігли в росію. Всі як один.

Правда була десь через рік після окупації заковика: через якийсь час Росія зрадників трохи вирішила придушити та приєднати їх до - мабуть помиляюся в назві - якоїсь філії якогось російського НДІ чи в Туапсе чи в Анапі. То там вони забігали з криками: «Як це так! Ми були головним інститутом АН України! Рятуйте».



P.S. Нагадаю, що мій допис стосувався дослідженню «Уганда - США», який виклав andrijk77. Звісно, науковець з Уганди біг аж бігом в США і це було або є краще, ніж оті псевдовчені Севастополя бігли в росію. akurt

Повідомлень: 9050 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 20:26 andrijk777



всё верно. а почему США виноваты? им запрещается хорошо жить или принимать всех у себя?

это их проблемы, что туземцы не могут создать себе страну?

чем Украина может конкурировать со штатами в сложившихся реалиях?

еще больше налогов, пошлин, разрешений и финмониторинга ввести, и попытаться в социалке перегнать европу? или спихивать важные или непопулярные решения следующим властям до бесконечности, загоняя страну в задницу, трясясь над рейтингом и голосами?



все печально. даже если мы и победим, судьба Украины под вопросом. сейчас не 19 век, демографию не побороть высокой рождаемостью.

тем более с такими популистами, которые ни одной секунды не подумали о тех, кто кормит бюджет налогами. smdtranz

Повідомлень: 271 З нами з: 05.08.13 Подякував: 7 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1749175017511752 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: smdtranz і 4 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор