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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1750175117521753
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:02

  slonomag написав:
  BIGor написав:Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).

Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?

В Німеччині ситуація ще гірша. Там вже є таке, що працювати взагалі невигідно (тому напевно зараз економіки Німеччини валиться вниз - немає бажаючих працювати)

Цена за безопасность. Вам как лучше, чтобы у вас было чуток больше денег, но на выходе с лидла стояла толпа голодных и пыталась вырвать пакет с едой, или чуток переплатить чтобы этим голодным накинули какие-то пару сотен собеса и они сами могли себе еду купить? В Германии конечно перегиб, там реально безработным может быть выгоднее чем работать на минималку. В Испании все эти собесы на грани выживания, 200-300евро в месяц на какую-то самую дешевую еду. Тоесть не так уж много денег из моих налогов идет на их содержание, зато самое страшное преступление в моем городе за прошлый год это кража пары кошельков на рынке/пляже.

Ну и вы пишете про 50% налогов, но это ведь не правда, прогресивная ставка работает не так что как только вы заработали 60к евро за год, то сразу с вас автоматически снимается 30к. На 50% у вас попадет только какой-то небольшой кусок зп типа как в Испании:

Spanish income tax for incomes up to €12,450: 19%
Spanish income tax for incomes ranging from €12,451 to €20,200: 24%
Spanish income tax for incomes ranging from €20,201 to €35,200: 30%
Spanish income tax for incomes ranging from €35,201 to €60,000: 37%

Тоесть имея 60к евро в год налог будет 18к евро (30%), но и то, это для одиночки без семьи, детей и тд. А реально:

-6к не облагаемая сумма
-4к за каждого ребенка
-5к если жена не работает.

Тоесть под налоги подпадет только 40к из 60к и соответственно 37% посчитают только на 5к, а не на 25к. А это сразу -5к налогов, и по итогу налоги будут около 13к евро с 60к зп - 22%. Как по мне норм. Мне за 23й примерно так и посчитали.

П.С. Забыл за фиксированый платеж, там еще около 3к в год, но все равно даже с ним выходит около 16к = около 27% налогов. Даже не 1/3 от зп.

Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50%
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:30

  BIGor написав:Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50%

Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі.
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