#<1 ... 1750175117521753 Додано: Вів 16 січ, 2024 21:02 slonomag написав: BIGor написав: Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).



Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?



В Німеччині ситуація ще гірша. Там вже є таке, що працювати взагалі невигідно (тому напевно зараз економіки Німеччини валиться вниз - немає бажаючих працювати) Насправді, таки комунізм "отнять і подєліть" вже гуляє по Європі давно, наприклад програма оподаткування в Польщі "Новий лад" від лівої партії PiS, за якої якщо отримуєш більше 10 тис злотих - то віддаєш державі сумарно до 50% замість 35% (цифри приблизні, базова податкова ставка з 12% росте до 35%).Чому чувак якій наприклад отримував вищу освіту, вчив мови ітд ітп має платити 50%, а ледар після бурси 35%?В Німеччині ситуація ще гірша. Там вже є таке, що працювати взагалі невигідно (тому напевно зараз економіки Німеччини валиться вниз - немає бажаючих працювати)

Цена за безопасность. Вам как лучше, чтобы у вас было чуток больше денег, но на выходе с лидла стояла толпа голодных и пыталась вырвать пакет с едой, или чуток переплатить чтобы этим голодным накинули какие-то пару сотен собеса и они сами могли себе еду купить? В Германии конечно перегиб, там реально безработным может быть выгоднее чем работать на минималку. В Испании все эти собесы на грани выживания, 200-300евро в месяц на какую-то самую дешевую еду. Тоесть не так уж много денег из моих налогов идет на их содержание, зато самое страшное преступление в моем городе за прошлый год это кража пары кошельков на рынке/пляже.



Ну и вы пишете про 50% налогов, но это ведь не правда, прогресивная ставка работает не так что как только вы заработали 60к евро за год, то сразу с вас автоматически снимается 30к. На 50% у вас попадет только какой-то небольшой кусок зп типа как в Испании:



Spanish income tax for incomes up to €12,450: 19%

Spanish income tax for incomes ranging from €12,451 to €20,200: 24%

Spanish income tax for incomes ranging from €20,201 to €35,200: 30%

Spanish income tax for incomes ranging from €35,201 to €60,000: 37%



Тоесть имея 60к евро в год налог будет 18к евро (30%), но и то, это для одиночки без семьи, детей и тд. А реально:



-6к не облагаемая сумма

-4к за каждого ребенка

-5к если жена не работает.



Тоесть под налоги подпадет только 40к из 60к и соответственно 37% посчитают только на 5к, а не на 25к. А это сразу -5к налогов, и по итогу налоги будут около 13к евро с 60к зп - 22%. Как по мне норм. Мне за 23й примерно так и посчитали.



П.С. Забыл за фиксированый платеж, там еще около 3к в год, но все равно даже с ним выходит около 16к = около 27% налогов. Даже не 1/3 от зп. Цена за безопасность. Вам как лучше, чтобы у вас было чуток больше денег, но на выходе с лидла стояла толпа голодных и пыталась вырвать пакет с едой, или чуток переплатить чтобы этим голодным накинули какие-то пару сотен собеса и они сами могли себе еду купить? В Германии конечно перегиб, там реально безработным может быть выгоднее чем работать на минималку. В Испании все эти собесы на грани выживания, 200-300евро в месяц на какую-то самую дешевую еду. Тоесть не так уж много денег из моих налогов идет на их содержание, зато самое страшное преступление в моем городе за прошлый год это кража пары кошельков на рынке/пляже.Ну и вы пишете про 50% налогов, но это ведь не правда, прогресивная ставка работает не так что как только вы заработали 60к евро за год, то сразу с вас автоматически снимается 30к. На 50% у вас попадет только какой-то небольшой кусок зп типа как в Испании:Spanish income tax for incomes up to €12,450: 19%Spanish income tax for incomes ranging from €12,451 to €20,200: 24%Spanish income tax for incomes ranging from €20,201 to €35,200: 30%Spanish income tax for incomes ranging from €35,201 to €60,000: 37%Тоесть имея 60к евро в год налог будет 18к евро (30%), но и то, это для одиночки без семьи, детей и тд. А реально:-6к не облагаемая сумма-4к за каждого ребенка-5к если жена не работает.Тоесть под налоги подпадет только 40к из 60к и соответственно 37% посчитают только на 5к, а не на 25к. А это сразу -5к налогов, и по итогу налоги будут около 13к евро с 60к зп - 22%. Как по мне норм. Мне за 23й примерно так и посчитали.П.С. Забыл за фиксированый платеж, там еще около 3к в год, но все равно даже с ним выходит около 16к = около 27% налогов. Даже не 1/3 от зп.

Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50% Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50% BIGor

Повідомлень: 8482 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 21:30 BIGor написав: Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50% Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50%

Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі.

Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі. Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі. Gastarbaiter Повідомлень: 2972 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 22:30 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50% Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50%

Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі. Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі.

Я так розумію пан slonomag написав про всю суму податків. Я так розумію паннаписав про всю суму податків. BIGor

Повідомлень: 8482 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 23:44 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: .......

Отож бо і воно.

Даєш гривне депо під 18% річних! .......Отож бо і воно.Даєш гривне депо під 18% річних!

По сегодняшним меркам при сегодняшней инфляции это не так много. По сегодняшним меркам при сегодняшней инфляции это не так много.

Но других вариантов практически нет. (для меня) Но других вариантов практически нет. (для меня)

Повідомлень: 27299 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5226 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 23:45 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50% Виходить податки в Польщі значно більші ніж в Іспанії. До 30 тис дол. бруто десь 35%, після - 50%

Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі. Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі.

Я так розумію пан slonomag написав про всю суму податків.

Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі. Порівнювати усі відрахування в Польщі з налогом у Іспанії? Таке собі.

Я так розумію пан slonomag написав про всю суму податків. Я так розумію паннаписав про всю суму податків.

Да, это все налоги для автономо (испанский ФОП). В Польше у вас ведь тоже есть что-то такое.



Если наемный сотрудник то там еще работодатель около 20% платит. Тоесть с 60к в год сотрудник получит на руки около 44к, а работодателю он обойдется где-то 72к (с налогами). Тут конечно уже все 40% выходит (сумарно).



Ну так и в Украине если обычный сотрудник (не ФОП) то тоже ведь около 40% налогов получается, поэтому было бы странно если бы в Польше при официальном трудоустройстве было бы меньше. Да, это все налоги для автономо (испанский ФОП). В Польше у вас ведь тоже есть что-то такое.Если наемный сотрудник то там еще работодатель около 20% платит. Тоесть с 60к в год сотрудник получит на руки около 44к, а работодателю он обойдется где-то 72к (с налогами). Тут конечно уже все 40% выходит (сумарно).Ну так и в Украине если обычный сотрудник (не ФОП) то тоже ведь около 40% налогов получается, поэтому было бы странно если бы в Польше при официальном трудоустройстве было бы меньше. slonomag Повідомлень: 439 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 січ, 2024 23:52 smdtranz написав: andrijk777



всё верно. а почему США виноваты? им запрещается хорошо жить или принимать всех у себя?

это их проблемы, что туземцы не могут создать себе страну?

....... всё верно. а почему США виноваты? им запрещается хорошо жить или принимать всех у себя?это их проблемы, что туземцы не могут создать себе страну?.......

Не виноваты и никто не запрещает.

Это просто из той же серии - богатые ещё больше богатеют, бедные всё сильнее беднеют.

Что внутри страны, что "в мировых масштабах". Не виноваты и никто не запрещает.Это просто из той же серии - богатые ещё больше богатеют, бедные всё сильнее беднеют.Что внутри страны, что "в мировых масштабах". ЛАД 2 Повідомлень: 27299 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5226 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 00:01 akurt написав: ЛАД написав: Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия. Вы несколько идеализируете ситуацию в США, когда пишете, что там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям. Я в Штатах не был, могу судить только по фильмам, но не похоже, что такая идиллия.

Ну вы же сами говорите, что в США НЕ БЫЛИ - потому не стоит так говорить.

В Украине вы казнокрада-миллионера отличаете легко - новый БМВ Х6 модного вишневого цвета с номерами 7777 или 1111, или аналогичными.

Рожа круглая щеки розовые.



В США Вы никогда в жизни не догадаетесь, что у человека на счету скажем 10 миллионов долларов - джинсики и футболка, иногда курточка с OUTLET. С распродажи.

В фирменном от NIKE ходят только чернокожие безработные.

CEO фирмы с капитализацией в миллиард долларов прийдет на работу в стоптанных резиновых комнатных тапочках - ляжет на пол в офисе - скажет, что устал после утренней пробежки километров 10 и надо начинать "митинг".

Сотрудники после митинга сядут в свои Tesla Y разъедутся по ресторанам, никому не завидуя:

"Кто тебе мешает стать СЕО крупной фирм - НИКТО!"

Не нужно иметь брата - "народного депутата" или "папу - начальника таможни".

Надо иметь простую доступную вещь: голову на плечах.



P.S. И да, вот это РЕАЛЬНО : "там нет зависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям..." Ну вы же сами говорите, что в США НЕ БЫЛИ - потому не стоит так говорить.В Украине вы казнокрада-миллионера отличаете легко - новый БМВ Х6 модного вишневого цвета с номерами 7777 или 1111, или аналогичными.Рожа круглая щеки розовые.В США Вы никогда в жизни не догадаетесь, что у человека на счету скажем 10 миллионов долларов - джинсики и футболка, иногда курточка с OUTLET. С распродажи.В фирменном от NIKE ходят только чернокожие безработные.CEO фирмы с капитализацией в миллиард долларов прийдет на работу в стоптанных резиновых комнатных тапочках - ляжет на пол в офисе - скажет, что устал после утренней пробежки километров 10 и надо начинать "митинг".Сотрудники после митинга сядут в свои Tesla Y разъедутся по ресторанам, никому не завидуя:"Кто тебе мешает стать СЕО крупной фирм - НИКТО!"Не нужно иметь брата - "народного депутата" или "папу - начальника таможни".И да, вот это: "тамзависти рабочего-инженера, в общем, рядового работника к богатым людям..."

Можно поинтересоваться сколько лет Вы проработали в США?

Казнокрада-миллионера да отличить легко.

Миллионер, заработавший свои деньги, не обязательно такой, как Вы описали.

СЕО так поступить может и у нас. А рядовой сотрудник в США позволит себе такое поведение в присутствии СЕО? Можно поинтересоваться сколько лет Вы проработали в США?Казнокрада-миллионера да отличить легко.Миллионер, заработавший свои деньги, не обязательно такой, как Вы описали.СЕО так поступить может и у нас. А рядовой сотрудник в США позволит себе такое поведение в присутствии СЕО? ЛАД 2 Повідомлень: 27299 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5226 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 00:08 slonomag написав: Да, это все налоги для автономо (испанский ФОП). В Польше у вас ведь тоже есть что-то такое.



Если наемный сотрудник то там еще работодатель около 20% платит. Тоесть с 60к в год сотрудник получит на руки около 44к, а работодателю он обойдется где-то 72к (с налогами). Тут конечно уже все 40% выходит (сумарно).



Ну так и в Украине если обычный сотрудник (не ФОП) то тоже ведь около 40% налогов получается, поэтому было бы странно если бы в Польше при официальном трудоустройстве было бы меньше. Да, это все налоги для автономо (испанский ФОП). В Польше у вас ведь тоже есть что-то такое.Если наемный сотрудник то там еще работодатель около 20% платит. Тоесть с 60к в год сотрудник получит на руки около 44к, а работодателю он обойдется где-то 72к (с налогами). Тут конечно уже все 40% выходит (сумарно).Ну так и в Украине если обычный сотрудник (не ФОП) то тоже ведь около 40% налогов получается, поэтому было бы странно если бы в Польше при официальном трудоустройстве было бы меньше.

В Польше чуть больше: примерно 30% удерживают с работника (налог + социал) и еще около 20% социала начисляет сверху работодатель. При этом к качеству самого социала у меня есть определенные претензии: доступность врачей, размер пособия по безработице. В Польше чуть больше: примерно 30% удерживают с работника (налог + социал) и еще около 20% социала начисляет сверху работодатель. При этом к качеству самого социала у меня есть определенные претензии: доступность врачей, размер пособия по безработице. Gastarbaiter Повідомлень: 2972 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 00:41 BIGor написав: ЛАД написав: такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран. такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными" и будут заботиться о благополучии человечества и решении мировых проблем в его интересах. А не в своих личных. И от их решения будет зависеть судьба многомиллионных стран.

Добре, що ви пропонуєте? Комунізм не пропонувати, бо там було такая концентрация капитала даёт слишком много власти очень узкому кругу лиц, которые совершенно не обязательно являются "высокоморальными". Добре, що ви пропонуєте? Комунізм не пропонувати, бо там було

А де Ви бачили комунізм?

