#<1 ... 1751175217531754 Додано: Сер 17 січ, 2024 09:36 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Да, это все налоги для автономо (испанский ФОП). В Польше у вас ведь тоже есть что-то такое.



Если наемный сотрудник то там еще работодатель около 20% платит. Тоесть с 60к в год сотрудник получит на руки около 44к, а работодателю он обойдется где-то 72к (с налогами). Тут конечно уже все 40% выходит (сумарно).



Доступність лікарів взагалі вражає. В Люксмеді (приватна клініка) неможливо записатися до лор-а. Взагалі. Можливо треба шукати якісь часові рамки коли відкривають ті місця (а-ля 6 ранку чи 12 ночі) і виловлювати.



Додано: Сер 17 січ, 2024 09:40 rjkz написав: andrijk777 написав: ...............

Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.



Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.

Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.

В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуваті США білі і пухнасті.

Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.

І це все справедливо по-вашому?



Да, это - справедливо.

Если в Уганде сидит вурдалак, который рекетирует всю страну, присваивает национальное богатство, обкладывает данью бизнес, в общем обдирает все до чего может дотянуться...мы все еще об Уганде говорим...то, лучшее что может угандиец сделать - 1. Изменить ситуацию в Уганде. 2. Уехать в другую страну.

Если п1 невыполним, go to п2.

США ничем не обязаны Уганде и угандийцам, которых устраивает их вурдалак, но если какой-то угандиец подходит США, то почему-бы и не "нанять его на работу".

Это взаимовыгодно. США получит "инженера-врача-рабочего", который будет создавать ВВП США и платить налоги, будет зарабатывать и тратить деньги в США и за каждую транзакцию зарабатывает ли он деньги или тратит - платит налоги.

Чем больше людей это делает - тем больше поступлений в казну США.

Всем хорошо.

Не хорошо только угандийцам, которые остались в Уганде.

Где на 10 деревень был один фельдшер, да и тот в США свалил.

Объяснение из той же серии - "бремя белых".

Вот только мозги утекают в США не только из условной "Уганды", но и из вполне благополучной Европы и из не такой благополучной, но всё же без явных вурдалаков Индии и из многих (всех?) других стран.

Менее идеалистические и более объективные объяснения Вас не устраивают?

На мою аргументацию Вы не среагировали.

Додано: Сер 17 січ, 2024 11:31 BIGor написав: Доступність лікарів взагалі вражає. В Люксмеді (приватна клініка) неможливо записатися до лор-а. Взагалі. Можливо треба шукати якісь часові рамки коли відкривають ті місця (а-ля 6 ранку чи 12 ночі) і виловлювати.

Ладно б вони не можуть найняти якихось дуже спеціалізованих спеціалістів, але лор!

Платити чи не платити за Люксмед - тут принаймі є вибір. Опції не платити сотні злотих на місяць за недосяжний НФЗ немає.



Ладно б вони не можуть найняти якихось дуже спеціалізованих спеціалістів, але лор! Доступність лікарів взагалі вражає. В Люксмеді (приватна клініка) неможливо записатися до лор-а. Взагалі. Можливо треба шукати якісь часові рамки коли відкривають ті місця (а-ля 6 ранку чи 12 ночі) і виловлювати.Ладно б вони не можуть найняти якихось дуже спеціалізованих спеціалістів, але лор!

Ну да медицина я думаю везде включена в налоги. Где-то отдельной строкой, где-то ты просто их платишь и потом из общего бюджета часть денег уходит на нее.



У нас вроде тьфу-тьфу такой мега проблемы нет. По крайней мере к обычному врачу, не специалисту запись в течении 1-3 дней. Сейчас (в январе) когда пик болячек то до недели. Хоть детский, хоть взрослый. Другое дело что толку к нему идти особо нет, разве что за рецептом, так как с ним потом можно купить лекарства с 70% дисконтом. А так они всегда одно и тоже прописывают + всякие пейте больше воды, проветривайте и тд. Народная медицина почти )



Со специалистами конечно хуже, бесплатного месяц будешь ждать. Платные без проблем на завтра.



Додано: Сер 17 січ, 2024 14:39 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: США ничем не обязаны Уганде и угандийцам,

Вам би варто глянути що таке олігополія і до чого вона приводить. G7 в світі, це як Епл, Гугл чи TSMC в своїх галузях: не дають ні найменшого шансу дрібним конкурентам.

А потрібно йти шляхом Інтела і підтримувати АМД. Вам би варто глянути що таке олігополія і до чого вона приводить. G7 в світі, це як Епл, Гугл чи TSMC в своїх галузях: не дають ні найменшого шансу дрібним конкурентам.А потрібно йти шляхом Інтела і підтримувати АМД. Дюрі-бачі

Додано: Сер 17 січ, 2024 15:20 Цікаво, а до чого «вона приводить», ота олігополія чи як її там?

Я так розумію, що в Україні її майже не було - хіба що ринок мобільного звʼязку та ринок питної води, яка продається за ціною оздобленої золотом та сріблом, і до чого привело?

Я так розумію, що в Україні її майже не було - хіба що ринок мобільного звʼязку та ринок питної води, яка продається за ціною оздобленої золотом та сріблом, і до чого привело? akurt

Повідомлень: 9051 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 15:50 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.businessinsider.com/floatin ... rid-2024-1

если нет своей земли приходится жить на воде, до первого шторма или пирата

Пара за два месяца построила плавающий микродом. Возвращаться жить на сушу не планирует

В общей сложности на озере в пяти бухтах существует около 400 таких построек. если нет своей земли приходится жить на воде, до первого шторма или пирата nekefer

