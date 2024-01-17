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slonomag написав:Да, это все налоги для автономо (испанский ФОП). В Польше у вас ведь тоже есть что-то такое.
Если наемный сотрудник то там еще работодатель около 20% платит. Тоесть с 60к в год сотрудник получит на руки около 44к, а работодателю он обойдется где-то 72к (с налогами). Тут конечно уже все 40% выходит (сумарно).
Ну так и в Украине если обычный сотрудник (не ФОП) то тоже ведь около 40% налогов получается, поэтому было бы странно если бы в Польше при официальном трудоустройстве было бы меньше.
В Польше чуть больше: примерно 30% удерживают с работника (налог + социал) и еще около 20% социала начисляет сверху работодатель. При этом к качеству самого социала у меня есть определенные претензии: доступность врачей, размер пособия по безработице.
Доступність лікарів взагалі вражає. В Люксмеді (приватна клініка) неможливо записатися до лор-а. Взагалі. Можливо треба шукати якісь часові рамки коли відкривають ті місця (а-ля 6 ранку чи 12 ночі) і виловлювати.
Ладно б вони не можуть найняти якихось дуже спеціалізованих спеціалістів, але лор!
andrijk777 написав:............... Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.
Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д. Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США. В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуваті США білі і пухнасті. Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США. І це все справедливо по-вашому?
Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато.
Да, это - справедливо. Если в Уганде сидит вурдалак, который рекетирует всю страну, присваивает национальное богатство, обкладывает данью бизнес, в общем обдирает все до чего может дотянуться...мы все еще об Уганде говорим...то, лучшее что может угандиец сделать - 1. Изменить ситуацию в Уганде. 2. Уехать в другую страну. Если п1 невыполним, go to п2. США ничем не обязаны Уганде и угандийцам, которых устраивает их вурдалак, но если какой-то угандиец подходит США, то почему-бы и не "нанять его на работу". Это взаимовыгодно. США получит "инженера-врача-рабочего", который будет создавать ВВП США и платить налоги, будет зарабатывать и тратить деньги в США и за каждую транзакцию зарабатывает ли он деньги или тратит - платит налоги. Чем больше людей это делает - тем больше поступлений в казну США. Всем хорошо. Не хорошо только угандийцам, которые остались в Уганде. Где на 10 деревень был один фельдшер, да и тот в США свалил. У вурдалака от того, что 10 деревень остались без фельдшера, даже глаз не моргнет.
Объяснение из той же серии - "бремя белых". Вот только мозги утекают в США не только из условной "Уганды", но и из вполне благополучной Европы и из не такой благополучной, но всё же без явных вурдалаков Индии и из многих (всех?) других стран. Менее идеалистические и более объективные объяснения Вас не устраивают? На мою аргументацию Вы не среагировали. Объяснение andrijk777 тоже справедливо, но это уже следствие лидирующего положения Америки. Так же, как роль доллара как мировой валюты.
BIGor написав:Доступність лікарів взагалі вражає. В Люксмеді (приватна клініка) неможливо записатися до лор-а. Взагалі. Можливо треба шукати якісь часові рамки коли відкривають ті місця (а-ля 6 ранку чи 12 ночі) і виловлювати.
Ладно б вони не можуть найняти якихось дуже спеціалізованих спеціалістів, але лор!
Платити чи не платити за Люксмед - тут принаймі є вибір. Опції не платити сотні злотих на місяць за недосяжний НФЗ немає.
BIGor написав:Доступність лікарів взагалі вражає. В Люксмеді (приватна клініка) неможливо записатися до лор-а. Взагалі. Можливо треба шукати якісь часові рамки коли відкривають ті місця (а-ля 6 ранку чи 12 ночі) і виловлювати.
Ладно б вони не можуть найняти якихось дуже спеціалізованих спеціалістів, але лор!
Платити чи не платити за Люксмед - тут принаймі є вибір. Опції не платити сотні злотих на місяць за недосяжний НФЗ немає.
Ну да медицина я думаю везде включена в налоги. Где-то отдельной строкой, где-то ты просто их платишь и потом из общего бюджета часть денег уходит на нее.
У нас вроде тьфу-тьфу такой мега проблемы нет. По крайней мере к обычному врачу, не специалисту запись в течении 1-3 дней. Сейчас (в январе) когда пик болячек то до недели. Хоть детский, хоть взрослый. Другое дело что толку к нему идти особо нет, разве что за рецептом, так как с ним потом можно купить лекарства с 70% дисконтом. А так они всегда одно и тоже прописывают + всякие пейте больше воды, проветривайте и тд. Народная медицина почти )
Со специалистами конечно хуже, бесплатного месяц будешь ждать. Платные без проблем на завтра.
Хотя вот у соседки резко живот прихватил, поехала на скорой, подозрение на рак, так ее неделю из больницы не выпускали, миллион анализов, всякие тесты и тд. Все бесплатно. Хотя она даже не испанка, такая же понаехала как и мы. Так что если что-то серьезное то обслуживают сразу и достаточно качественно. Ну и бесплатно что не мало важно, так как в Украине рак = почти что приговор (по деньгам).
rjkz написав:США ничем не обязаны Уганде и угандийцам,
Вам би варто глянути що таке олігополія і до чого вона приводить. G7 в світі, це як Епл, Гугл чи TSMC в своїх галузях: не дають ні найменшого шансу дрібним конкурентам. А потрібно йти шляхом Інтела і підтримувати АМД.
Цікаво, а до чого «вона приводить», ота олігополія чи як її там? Я так розумію, що в Україні її майже не було - хіба що ринок мобільного звʼязку та ринок питної води, яка продається за ціною оздобленої золотом та сріблом, і до чого привело?