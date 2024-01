Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1752175317541755 Додано: Сер 17 січ, 2024 18:12 akurt написав: Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.

Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.

Казка!

....... Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.Казка!.......

Не понял, у Вас в Водафоне за 170 грн. бесплатный роуминг "в усіх майже країнах світу"?

Как пакет называется? Не понял, у Вас в Водафоне за 170 грн. бесплатный роуминг "в усіх майже країнах світу"?Как пакет называется? ЛАД 2 Повідомлень: 27302 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 18:21 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Чим ближче дата 31.03.2024 - останній день, коли українці, які прибудуть в Канаду за програмою CUAET можуть отримати практично неможливе аналогічне в США (дозвіл на роботу або навчання), тим збільшується напруження в верствах наших українців. Особисто я допомагаю порадами в простих речах: дивуюся необізнаності в умовах авіаперевезень, візовому режимі та намаганні вхопити щось подешевше від лоукостерів для перельоту через Лондон.

Там «дешевенька рибка але погана юшка».

Дійсно лоукостери демпінгують шалено: наприклад, авіапереліт Анталія - Лондон - Анталія виконують майже безкоштовно: по 50$ туди і назад. Але «квас - та не про вас».

Нижче оприлюдню майже без редагування текст, отриманий від пані Тетяни. Вона вже рік в Канаді: одна разом з дитиною-інвалілом (!).

Дуже цікаво. Вибачайте багато в неї помилок, але ви зрозумієте, чому.



«Можливо моя історія комусь допоможе.

Інформації здається, достатьньо, щоб зрозуміти, які мушуть бути подальші дії після прильоту в Канаду. Можна вже писати книгу "Новітня еміграція Укаїнців в Канаду".

Саме в січні 2023 року ми прилетіли в Канаду. за цей час сталося багато цікавого. Ми летіли з сином на інвалідному візку. Через 24 години польоту, до приземлення іще 1 година! син зробив заяву: "Летимо в один край, бо дуже важко витримати переліт" Звичайно, це був жарт, який став гаслом нашої сімьї. Іще на тій стороні , в Польщі , писали всім блогерам питання, де буде найкраще з інвалідом.Відповіді були цікаві, да в Канаді є пандуси😂, а нашо вам Канада залишайтесь і Європі😨, ви тут не витримаєте😧…

Але ми добре усвідомлювали одне --1) Европа не резинова ,2)Ти там ніколи не будеш своїм.

Іще в листопаді ми були націлені на Калгарі, але після н розмови з нашим, теперішнім другом, ми прийняли рішення їхати в Квебек Монреаль. Бо тільки Квебек дає фінансову підтримку тим хто не має праці, платитить степендію за те, що ви вчите французьську мову. І одразу підтримка для дорослих і дітей з інвалідністю.

.Він мені задав питання , чи ми говоримо по англійськи.:"Со- со ,, май нейм," Ландон із кепітел"....Це ті пару фраз, що зі школи залишилось. Відповідь була такою: "Тобі все одно ,яку мову вчити зі старту. Монреаль місто двумовне, якщо твій син добре знає англійську, ви дасте собі раду.

"Аргументи були наведені" железні". Купили білети і прилетіли в Монреаль. Жодного дня не пожалкували, що ми в Квебеку .

Французьський не такий страшний, як ним лякають. Ну подумаєш, половина букв не читається, з часом звикаеш.

…Люди дуже доброзичливі, в метро чуєш безліч мов. Монреаль на острові і має більше ніж 2млн мешканців, тут всім є місце. Мультикультура.

Але це треба самому приїхать і вдихнути це повітря і почути унікальне привітання: БОНЖУР ХЕЛО😄

Всією сім'єю вчимо французьську ,

син займається регбі на інвалідних візках.

Розпочали онлайн бізнес уже в Канаді.

Подались на ПР і вже здали біометрію.

Коли родичі питають чи ми не сумуємо. Відповідь- нам просто немає на то часу. Канада дає багато можливостей кожному, головне розуміти на які важилі натискати.

WELCOME TO CANADA!»



Кінець цитат. akurt

Повідомлень: 9054 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 18:43 ЛАД написав: akurt написав: Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.

Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.

Казка!

....... Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.Казка!.......

Не понял, у Вас в Водафоне за 170 грн. бесплатный роуминг "в усіх майже країнах світу"?

Как пакет называется? Не понял, у Вас в Водафоне за 170 грн. бесплатный роуминг "в усіх майже країнах світу"?Как пакет называется?



Именно так: бесплатный роуминг почти во всех странах мира (ну, не всех, а 30 самых важных). Бесплатный. Роуминг. Входит 10 Гб интернета за границей и минуты звонков по стране пребывания и в Украину - кажется по 30/70 минут в месяц. Что интересно, при пересечении границы другого государства роуминг срабатывает автоматически или нужно выполнить поиск сети вручную. У меня пакет сейчас “Vodafon SuperNet start - 2019”

Насколько я знаю это в любых пакетах.

Подробно есть на сайте Водафон Украина.

https://www.vodafone.ua/za-kordon/roami ... ii-rouming Именно так: бесплатный роуминг почти во всех странах мира (ну, не всех, а 30 самых важных). Бесплатный. Роуминг. Входит 10 Гб интернета за границей и минуты звонков по стране пребывания и в Украину - кажется по 30/70 минут в месяц. Что интересно, при пересечении границы другого государства роуминг срабатывает автоматически или нужно выполнить поиск сети вручную. У меня пакет сейчас “Vodafon SuperNet start - 2019”Насколько я знаю это в любых пакетах.Подробно есть на сайте Водафон Украина. akurt

Повідомлень: 9054 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3429 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 19:19 ЛАД написав: rjkz написав: andrijk777 написав: ...............

Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.



Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.

Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.

В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуваті США білі і пухнасті.

Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.

І це все справедливо по-вашому?



Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато. ...............Пропаганда в сенсі маніпулювання причинно-наслідкових зав'язків в історії успішності США, а не в сенсі пропаганди.Давайте розглянемо умовного жителя Уганди. Яка в нього ціль в житті? Найкраще що він може прагнути - злиняти в США! Звичайно бандитів з калашом США не приймає. Вони приймають вчених, айтішніків, лікарів і т.д.Отже в результаті кращі з кращих тікають з Уганди в США. І пашуть в США.В результаті: США стали ще багатші(освіченіші, кращі) а Уганда стала ще гіршою, втративши кращих з кращих. Але США ж не винуватіСША білі і пухнасті.Навіть більше - угандієць в США паше на заводах і виготовляє продукцію, яку потім та сама Уганда купляє, віддаючи сировину дешево. А угандієць ще й платить податки в бюджет США.І це все справедливо по-вашому?Останнім часом "схема" правда не дуже робоча. Конкурентів з'явилось забагато.



Да, это - справедливо.

Если в Уганде сидит вурдалак, который рекетирует всю страну, присваивает национальное богатство, обкладывает данью бизнес, в общем обдирает все до чего может дотянуться...мы все еще об Уганде говорим...то, лучшее что может угандиец сделать - 1. Изменить ситуацию в Уганде. 2. Уехать в другую страну.

Если п1 невыполним, go to п2.

США ничем не обязаны Уганде и угандийцам, которых устраивает их вурдалак, но если какой-то угандиец подходит США, то почему-бы и не "нанять его на работу".

Это взаимовыгодно. США получит "инженера-врача-рабочего", который будет создавать ВВП США и платить налоги, будет зарабатывать и тратить деньги в США и за каждую транзакцию зарабатывает ли он деньги или тратит - платит налоги.

Чем больше людей это делает - тем больше поступлений в казну США.

Всем хорошо.

Не хорошо только угандийцам, которые остались в Уганде.

Где на 10 деревень был один фельдшер, да и тот в США свалил.

У вурдалака от того, что 10 деревень остались без фельдшера, даже глаз не моргнет. Да, это - справедливо.Если в Уганде сидит вурдалак, который рекетирует всю страну, присваивает национальное богатство, обкладывает данью бизнес, в общем обдирает все до чего может дотянуться...мы все еще об Уганде говорим...то, лучшее что может угандиец сделать - 1. Изменить ситуацию в Уганде. 2. Уехать в другую страну.Если п1 невыполним, go to п2.США ничем не обязаны Уганде и угандийцам, которых устраивает их вурдалак, но если какой-то угандиец подходит США, то почему-бы и не "нанять его на работу".Это взаимовыгодно. США получит "инженера-врача-рабочего", который будет создавать ВВП США и платить налоги, будет зарабатывать и тратить деньги в США и за каждую транзакцию зарабатывает ли он деньги или тратит - платит налоги.Чем больше людей это делает - тем больше поступлений в казну США.Всем хорошо.Не хорошо только угандийцам, которые остались в Уганде.Где на 10 деревень был один фельдшер, да и тот в США свалил.У вурдалака от того, что 10 деревень остались без фельдшера, даже глаз не моргнет.

Объяснение из той же серии - "бремя белых".

Вот только мозги утекают в США не только из условной "Уганды", но и из вполне благополучной Европы и из не такой благополучной, но всё же без явных вурдалаков Индии и из многих (всех?) других стран.

Менее идеалистические и более объективные объяснения Вас не устраивают?

На мою аргументацию Вы не среагировали.

Объяснение andrijk777 тоже справедливо, но это уже следствие лидирующего положения Америки. Так же, как роль доллара как мировой валюты. Объяснение из той же серии - "бремя белых".Вот только мозги утекают в США не только из условной "Уганды", но и из вполне благополучной Европы и из не такой благополучной, но всё же без явных вурдалаков Индии и из многих (всех?) других стран.Менее идеалистические и более объективные объяснения Вас не устраивают?На мою аргументацию Вы не среагировали.Объяснениетоже справедливо, но это уже следствие лидирующего положения Америки. Так же, как роль доллара как мировой валюты.



На Вашу аргументацию я не отреагировал потому что на нее "смайликом" не отделаешься.

Надо разбивать на части и на каждую отдельно отвечать у меня не всегда есть для этого время и силы. "Звериный лик капитализма" заставляет тратить и то и другое в обмен на "миску супа".

Иногда бывают посты, наример как этот, на который или ответ "И?" или настолько разнятся базовые постулаты, что рука не поднимается начинать дискуссию. На Вашу аргументацию я не отреагировал потому что на нее "смайликом" не отделаешься.Надо разбивать на части и на каждую отдельно отвечать у меня не всегда есть для этого время и силы. "Звериный лик капитализма" заставляет тратить и то и другое в обмен на "миску супа".Иногда бывают посты, наример как этот, на который или ответ "И?" или настолько разнятся базовые постулаты, что рука не поднимается начинать дискуссию. rjkz

Повідомлень: 16076 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8163 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 19:24 rjkz написав: Да, это - справедливо.

Да, это - справедливо.

Ні, це не справедливо.

rjkz написав: Если в Уганде сидит вурдалак, который рекетирует всю страну, присваивает национальное богатство, обкладывает данью бизнес, в общем обдирает все до чего может дотянуться...мы все еще об Уганде говорим...то, лучшее что может угандиец сделать - 1. Изменить ситуацию в Уганде. 2. Уехать в другую страну.

Если п1 невыполним, go to п2.

США ничем не обязаны Уганде и угандийцам, которых устраивает их вурдалак, но если какой-то угандиец подходит США, то почему-бы и не "нанять его на работу".

Это взаимовыгодно. США получит "инженера-врача-рабочего", который будет создавать ВВП США и платить налоги, будет зарабатывать и тратить деньги в США и за каждую транзакцию зарабатывает ли он деньги или тратит - платит налоги.

Чем больше людей это делает - тем больше поступлений в казну США.

Если в Уганде сидит вурдалак, который рекетирует всю страну, присваивает национальное богатство, обкладывает данью бизнес, в общем обдирает все до чего может дотянуться...мы все еще об Уганде говорим...то, лучшее что может угандиец сделать - 1. Изменить ситуацию в Уганде. 2. Уехать в другую страну.США ничем не обязаны Уганде и угандийцам, которых устраивает их вурдалак, но если какой-то угандиец подходит США, то почему-бы и не "нанять его на работу".Это взаимовыгодно. США получит "инженера-врача-рабочего", который будет создавать ВВП США и платить налоги, будет зарабатывать и тратить деньги в США и за каждую транзакцию зарабатывает ли он деньги или тратит - платит налоги.Чем больше людей это делает - тем больше поступлений в казну США.

Тут ви або лукавите, або дійсно не розумієте проблеми.

Звичайний угандець не може піти по п2! США його просто не приймає(не видасть візу).

Якби США приймало усіх угандійців без виключення!- Це було б 100% справедливо.



Дійсно США нічим не зобов'язане Уганді. Але США робить шкоду Уганді - забираючи її кращих людей.

Уганда також нічим не зобов'язана США! І Уганда цілком справедливо має право мстити США за цю шкоду - підриваючи будинки в США, захоплюючи кораблі США, вбиваючи американців і т.д.

Чому Уганда має мовчки терпіти шкоду, яку їй завдає США? І хто сказав що шкода має бути рівноцінна? Може бути неадекватна(нерівноцінна) відповідь - це нормально.

rjkz написав: Всем хорошо.

Не хорошо только угандийцам, которые остались в Уганде.

Всем хорошо.Не хорошо только угандийцам, которые остались в Уганде.

Рабство це хорошо. Всім хорошо! Не хорошо тільки рабам.

rjkz написав: Где на 10 деревень был один фельдшер, да и тот в США свалил.

У вурдалака от того, что 10 деревень остались без фельдшера, даже глаз не моргнет. Где на 10 деревень был один фельдшер, да и тот в США свалил.У вурдалака от того, что 10 деревень остались без фельдшера, даже глаз не моргнет.

А чому це ви(США) хвилюєтесь за Уганду? Не потрібно за Уганду хвилюватись. Я вже 2 раз у вас це замічаю. Яке вам(США) діло як живе Уганда? Як хоче так і живе. Уганда ж не лізе у справи США.



*Зауваження! Ця суперечка є гіпотетичною. Поняття справедливість - це філософське поняття. В природі немає ніякої "справедливості". Так само і у людей. Що справедливо для однієї людини - може бути зовсім нечесно для другої.

Наприклад вовк їсть зайця. - це справедливо чи ні? Ні, це не справедливо.Тут ви або лукавите, або дійсно не розумієте проблеми.США його просто не приймає(не видасть візу).Якби США приймало усіх угандійців без виключення!- Це було б 100% справедливо.Дійсно США нічим не зобов'язане Уганді. Але США робить шкоду Уганді - забираючи її кращих людей.Уганда також нічим не зобов'язана США! І Уганда цілком справедливо має право мстити США за цю шкоду - підриваючи будинки в США, захоплюючи кораблі США, вбиваючи американців і т.д.Чому Уганда має мовчки терпіти шкоду, яку їй завдає США? І хто сказав що шкода має бути рівноцінна? Може бути неадекватна(нерівноцінна) відповідь - це нормально.Рабство це хорошо. Всім хорошо! Не хорошо тільки рабам.А чому це ви(США) хвилюєтесь за Уганду? Не потрібно за Уганду хвилюватись. Я вже 2 раз у вас це замічаю. Яке вам(США) діло як живе Уганда? Як хоче так і живе. Уганда ж не лізе у справи США.*Зауваження! Ця суперечка є гіпотетичною. Поняття справедливість - це філософське поняття. В природі немає ніякої "справедливості". Так само і у людей. Що справедливо для однієї людини - може бути зовсім нечесно для другої.Наприклад вовк їсть зайця. - це справедливо чи ні? andrijk777

Повідомлень: 5126 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1752175317541755 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Бетон vydrigan і 9 гостейМодератори: Faceless