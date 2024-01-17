Не понял, у Вас в Водафоне за 170 грн. бесплатный роуминг "в усіх майже країнах світу"?
Как пакет называется?
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Додано: Сер 17 січ, 2024 18:12
Не понял, у Вас в Водафоне за 170 грн. бесплатный роуминг "в усіх майже країнах світу"?
Как пакет называется?
Додано: Сер 17 січ, 2024 18:21
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
Чим ближче дата 31.03.2024 - останній день, коли українці, які прибудуть в Канаду за програмою CUAET можуть отримати практично неможливе аналогічне в США (дозвіл на роботу або навчання), тим збільшується напруження в верствах наших українців. Особисто я допомагаю порадами в простих речах: дивуюся необізнаності в умовах авіаперевезень, візовому режимі та намаганні вхопити щось подешевше від лоукостерів для перельоту через Лондон.
Там «дешевенька рибка але погана юшка».
Дійсно лоукостери демпінгують шалено: наприклад, авіапереліт Анталія - Лондон - Анталія виконують майже безкоштовно: по 50$ туди і назад. Але «квас - та не про вас».
Нижче оприлюдню майже без редагування текст, отриманий від пані Тетяни. Вона вже рік в Канаді: одна разом з дитиною-інвалілом (!).
Дуже цікаво. Вибачайте багато в неї помилок, але ви зрозумієте, чому.
«Можливо моя історія комусь допоможе.
Інформації здається, достатьньо, щоб зрозуміти, які мушуть бути подальші дії після прильоту в Канаду. Можна вже писати книгу "Новітня еміграція Укаїнців в Канаду".
Саме в січні 2023 року ми прилетіли в Канаду. за цей час сталося багато цікавого. Ми летіли з сином на інвалідному візку. Через 24 години польоту, до приземлення іще 1 година! син зробив заяву: "Летимо в один край, бо дуже важко витримати переліт" Звичайно, це був жарт, який став гаслом нашої сімьї. Іще на тій стороні , в Польщі , писали всім блогерам питання, де буде найкраще з інвалідом.Відповіді були цікаві, да в Канаді є пандуси😂, а нашо вам Канада залишайтесь і Європі😨, ви тут не витримаєте😧…
Але ми добре усвідомлювали одне --1) Европа не резинова ,2)Ти там ніколи не будеш своїм.
Іще в листопаді ми були націлені на Калгарі, але після н розмови з нашим, теперішнім другом, ми прийняли рішення їхати в Квебек Монреаль. Бо тільки Квебек дає фінансову підтримку тим хто не має праці, платитить степендію за те, що ви вчите французьську мову. І одразу підтримка для дорослих і дітей з інвалідністю.
.Він мені задав питання , чи ми говоримо по англійськи.:"Со- со ,, май нейм," Ландон із кепітел"....Це ті пару фраз, що зі школи залишилось. Відповідь була такою: "Тобі все одно ,яку мову вчити зі старту. Монреаль місто двумовне, якщо твій син добре знає англійську, ви дасте собі раду.
"Аргументи були наведені" железні". Купили білети і прилетіли в Монреаль. Жодного дня не пожалкували, що ми в Квебеку .
Французьський не такий страшний, як ним лякають. Ну подумаєш, половина букв не читається, з часом звикаеш.
…Люди дуже доброзичливі, в метро чуєш безліч мов. Монреаль на острові і має більше ніж 2млн мешканців, тут всім є місце. Мультикультура.
Але це треба самому приїхать і вдихнути це повітря і почути унікальне привітання: БОНЖУР ХЕЛО😄
Всією сім'єю вчимо французьську ,
син займається регбі на інвалідних візках.
Розпочали онлайн бізнес уже в Канаді.
Подались на ПР і вже здали біометрію.
Коли родичі питають чи ми не сумуємо. Відповідь- нам просто немає на то часу. Канада дає багато можливостей кожному, головне розуміти на які важилі натискати.
WELCOME TO CANADA!»
Кінець цитат.
Додано: Сер 17 січ, 2024 18:43
Именно так: бесплатный роуминг почти во всех странах мира (ну, не всех, а 30 самых важных). Бесплатный. Роуминг. Входит 10 Гб интернета за границей и минуты звонков по стране пребывания и в Украину - кажется по 30/70 минут в месяц. Что интересно, при пересечении границы другого государства роуминг срабатывает автоматически или нужно выполнить поиск сети вручную. У меня пакет сейчас “Vodafon SuperNet start - 2019”
Насколько я знаю это в любых пакетах.
Подробно есть на сайте Водафон Украина.
Додано: Сер 17 січ, 2024 19:19
На Вашу аргументацию я не отреагировал потому что на нее "смайликом" не отделаешься.
Надо разбивать на части и на каждую отдельно отвечать у меня не всегда есть для этого время и силы. "Звериный лик капитализма" заставляет тратить и то и другое в обмен на "миску супа".
Иногда бывают посты, наример как этот, на который или ответ "И?" или настолько разнятся базовые постулаты, что рука не поднимается начинать дискуссию.
Додано: Сер 17 січ, 2024 19:24
Ні, це не справедливо.
Тут ви або лукавите, або дійсно не розумієте проблеми.
Звичайний угандець не може піти по п2! США його просто не приймає(не видасть візу).
Якби США приймало усіх угандійців без виключення!- Це було б 100% справедливо.
Дійсно США нічим не зобов'язане Уганді. Але США робить шкоду Уганді - забираючи її кращих людей.
Уганда також нічим не зобов'язана США! І Уганда цілком справедливо має право мстити США за цю шкоду - підриваючи будинки в США, захоплюючи кораблі США, вбиваючи американців і т.д.
Чому Уганда має мовчки терпіти шкоду, яку їй завдає США? І хто сказав що шкода має бути рівноцінна? Може бути неадекватна(нерівноцінна) відповідь - це нормально.
Рабство це хорошо. Всім хорошо! Не хорошо тільки рабам.
А чому це ви(США) хвилюєтесь за Уганду? Не потрібно за Уганду хвилюватись. Я вже 2 раз у вас це замічаю. Яке вам(США) діло як живе Уганда? Як хоче так і живе. Уганда ж не лізе у справи США.
*Зауваження! Ця суперечка є гіпотетичною. Поняття справедливість - це філософське поняття. В природі немає ніякої "справедливості". Так само і у людей. Що справедливо для однієї людини - може бути зовсім нечесно для другої.
Наприклад вовк їсть зайця. - це справедливо чи ні?
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:04
Э брехня, э нахабна брехня, а є...оте опитування.
п.с. До речі, не фанат Порошенка, взагалі не маю звички фанатіти.
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:09
Хтось має досвід роботи у магазині Zabka у Варшаві? Чи є сенс до них іти проситись на роботу?
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:35
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