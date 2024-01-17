rjkz - я Вам говорил, а Вы не верили…
Скоро будете жалеть, что Вы не угандиец и не курите бамбук.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 22:18
rjkz - я Вам говорил, а Вы не верили…
Скоро будете жалеть, что Вы не угандиец и не курите бамбук.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 січ, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:30
Re: Еміграція, заробітчанство
да многие получили такой шанс, который другим не выпадет за всю жизнь
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:36
Это не простой шанс в жизни. Он трудный.
Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.
Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.
И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.
Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.
Чистый эксперимент! Будем посмотреть.
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:51
бачите, як пан Akurt, полюбляє українську науку дивно, що вам наші науковці не відповіли.
не вистачило грошей свого часу на захист кандидатської, дитяча травма?
досягнення за часів Патона теж були чималі. й постать все одно легендарна - треба ж бездарям піаритись, накидуючи на великих.
те, що ви вважаєте економікою - це не економіка у будь-якій країні світу це ми вже вияснили, але бажання розібратися у вас так й немає. що й не дивно - ті, хто хочуть насправді розібратися, такі дурниці не пишуть
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