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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1753175417551756
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:18

rjkz - я Вам говорил, а Вы не верили…
Скоро будете жалеть, что Вы не угандиец и не курите бамбук.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 січ, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Чим ближче дата 31.03.2024 - останній день, коли українці, які прибудуть в Канаду за програмою CUAET можуть отримати практично неможливе аналогічне в США (дозвіл на роботу або навчання), тим збільшується напруження в верствах наших українців

да многие получили такой шанс, который другим не выпадет за всю жизнь :) :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:36

Это не простой шанс в жизни. Он трудный.
Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.
Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.
И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.
Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.
Чистый эксперимент! Будем посмотреть.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:51

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».
Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.
І приймають. І працюють.
А хіба повинно бути якось інакше?
Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.
Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.
Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.
Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах…

бачите, як пан Akurt, полюбляє українську науку :D дивно, що вам наші науковці не відповіли.

не вистачило грошей свого часу на захист кандидатської, дитяча травма? :lol:

досягнення за часів Патона теж були чималі. й постать все одно легендарна - треба ж бездарям піаритись, накидуючи на великих.

те, що ви вважаєте економікою - це не економіка у будь-якій країні світу ;) це ми вже вияснили, але бажання розібратися у вас так й немає. що й не дивно - ті, хто хочуть насправді розібратися, такі дурниці не пишуть :D
Shaman
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