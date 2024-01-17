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#<1 ... 1753175417551756 Додано: Сер 17 січ, 2024 22:18 rjkz - я Вам говорил, а Вы не верили…

Скоро будете жалеть, что Вы не угандиец и не курите бамбук. Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 січ, 2024 22:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9056 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 22:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Чим ближче дата 31.03.2024 - останній день, коли українці, які прибудуть в Канаду за програмою CUAET можуть отримати практично неможливе аналогічне в США (дозвіл на роботу або навчання), тим збільшується напруження в верствах наших українців Чим ближче дата 31.03.2024 - останній день, коли українці, які прибудуть в Канаду за програмою CUAET можуть отримати практично неможливе аналогічне в США (дозвіл на роботу або навчання), тим збільшується напруження в верствах наших українців

да многие получили такой шанс, который другим не выпадет за всю жизнь да многие получили такой шанс, который другим не выпадет за всю жизнь nekefer

Повідомлень: 853 З нами з: 24.10.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 22:36 Это не простой шанс в жизни. Он трудный.

Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.

Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.

И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.

Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.

Чистый эксперимент! Будем посмотреть. akurt

Повідомлень: 9056 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 січ, 2024 22:51 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».

Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.

І приймають. І працюють.

А хіба повинно бути якось інакше?

Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.

Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.

Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.

Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах… Еміграція, заробітчанствоВище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США».Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США.І приймають. І працюють.А хіба повинно бути якось інакше?Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні.Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь.Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв.Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах…

бачите, як пан Akurt, полюбляє українську науку дивно, що вам наші науковці не відповіли.



не вистачило грошей свого часу на захист кандидатської, дитяча травма?



досягнення за часів Патона теж були чималі. й постать все одно легендарна - треба ж бездарям піаритись, накидуючи на великих.



те, що ви вважаєте економікою - це не економіка у будь-якій країні світу це ми вже вияснили, але бажання розібратися у вас так й немає. що й не дивно - ті, хто хочуть насправді розібратися, такі дурниці не пишуть бачите, як пан, полюбляє українську наукудивно, що вам наші науковці не відповіли.не вистачило грошей свого часу на захист кандидатської, дитяча травма?досягнення за часів Патона теж були чималі. й постать все одно легендарна - треба ж бездарям піаритись, накидуючи на великих.те, що ви вважаєте економікою - це не економіка у будь-якій країні світуце ми вже вияснили, але бажання розібратися у вас так й немає. що й не дивно - ті, хто хочуть насправді розібратися, такі дурниці не пишуть Shaman

Повідомлень: 5086 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1753175417551756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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