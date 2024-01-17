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akurt написав:Чим ближче дата 31.03.2024 - останній день, коли українці, які прибудуть в Канаду за програмою CUAET можуть отримати практично неможливе аналогічне в США (дозвіл на роботу або навчання), тим збільшується напруження в верствах наших українців
да многие получили такой шанс, который другим не выпадет за всю жизнь
Это не простой шанс в жизни. Он трудный. Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы. Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе. И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет. Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами. Чистый эксперимент! Будем посмотреть.
Вище пан andrijk77 геніально просто і геніально правдиво виклав схему на прикладі «Уганда - США». Так все і є. Я ще додам: зустрічав дослідження/статистику того, що майже 100% Нобелевських лауреатів отримують персональне запрошення працювати в університетах США. І приймають. І працюють. А хіба повинно бути якось інакше? Приклад у всіх майже перед очима: Перший секретар ЦК КПРС в середині ХХ сторіччя призначив одного дядька керувати науками в Україні. Призначив - а потім Хрущова відправили на пенсію і всі забули про того науковця, який керував - хі-хі - науками майже 100 років. За той час знищили всі науки, а НДІ та їх майно розікрали/розтринькали, розказуючи, як вправно керує науками 102-х річний дідусь. Гадаю, М.С. Хрущов сильно та довго сміявся, дивлячись з неба на ту Академію нАукАв. Найбільшу в світі кількість докторів педагогічних нАуКав підготували. А вже докторів економічних нАукАв - то й порахувати не можуть. І всі як один відкрили новий невиданий небачений недосліджений новий напрямок в економіці та у фінансах…
бачите, як пан Akurt, полюбляє українську науку дивно, що вам наші науковці не відповіли.
не вистачило грошей свого часу на захист кандидатської, дитяча травма?
досягнення за часів Патона теж були чималі. й постать все одно легендарна - треба ж бездарям піаритись, накидуючи на великих.
те, що ви вважаєте економікою - це не економіка у будь-якій країні світу це ми вже вияснили, але бажання розібратися у вас так й немає. що й не дивно - ті, хто хочуть насправді розібратися, такі дурниці не пишуть
Shaman написав:бачите, як пан Akurt, полюбляє українську науку дивно, що вам наші науковці не відповіли.
не вистачило грошей свого часу на захист кандидатської, дитяча травма? досягнення за часів Патона теж були чималі. й постать все одно легендарна - треба ж бездарям піаритись, накидуючи на великих. те, що ви вважаєте економікою - це не економіка у будь-якій країні світу це ми вже вияснили, але бажання розібратися у вас так й немає. що й не дивно - ті, хто хочуть насправді розібратися, такі дурниці не пишуть
Українську науку полюбляю. Тому і говорю, що якщо ви вважаєте, що 102 річний дідусь міг керувати науками - безперервно з часів проєктування хрущовок - з 1962 року- і до часів побудови десяти заводів паном Маском, або розробки панами Стівом Джоббсом та паном Возняком того, чим користується майже весь світ, які НЕ були академіками - то ми всі бачимо результат: повна відсутність науки. Ай, і досягнення: "Сухарики Флінт із смаком червоної ікри"... Єдине досягнення на сьогодні - це науковці придумали, як обходити Програму виявлення плагіату (розказувати не буду). Торгівля "Магістерськими роботами" поновилася. В 2023 році побито всі рекорди прийому в магістратуру та в аспірантуру: "Вченим може бути кожний!" Останнє наукове досягнення: це отримання Магістерських робіт за допомогою штучного інтелекту: працює, аж гай шумить! Однаково ту "лабуду" наукову ніхто не читає. А науковці аж підстрибуть від радощів.
rjkz написав:Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла. Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.
Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак". Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий.
akurt написав:Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць. Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну. Казка! .......
................ Именно так: бесплатный роуминг почти во всех странах мира (ну, не всех, а 30 самых важных). Бесплатный. Роуминг. Входит 10 Гб интернета за границей и минуты звонков по стране пребывания и в Украину - кажется по 30/70 минут в месяц. Что интересно, при пересечении границы другого государства роуминг срабатывает автоматически или нужно выполнить поиск сети вручную. У меня пакет сейчас “Vodafon SuperNet start - 2019” Насколько я знаю это в любых пакетах. Подробно есть на сайте Водафон Украина. https://www.vodafone.ua/za-kordon/roami ... ii-rouming
1. Если подробнее, то
4.2. Послуга «Доступний роумінг», що в межах Акції підключається для тарифів, визначених у п.2.5 цих Правил , надає 10 ГБ і 100 хв, із яких 70 хв – на вихідні дзвінки в мережі Vodafone Україна та 30 хв – вихідні дзвінкі на інших операторів України, по країні перебування і всі вхідні дзвінки в 30 країнах світу. Детальна інформація про перелік країн, у яких надається послуга – на сайті http://www.vodafone.ua.
И, кстати, не действует ни в Турции, ни в США. Страны только европейские. 2. И главное:
3.2. Строк проведення Акції: з 01.10.2023 до 31.01.2024 включно.
Не рабтает, ЛАД, в самом деле в Турции, в Канаде и в США. Печально, но Вам в самом деле не повезло: ни в Турции, на в Канаде, ни в США не получите бесплатный роуминг. Я пользовался в Канаде, и в США турецким роумингом (подключал eSIM и турецкую и американскую).
P.S. Навіть якщо діє до 31.01.24, то і то добре: 26-27 січня я повинен бути в Польщі, 27-28 - в Чехії та до 02 лютого в Австрії. 2 лютого повинен виїхати на Словенію та Сербію. Мені вистачить...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 січ, 2024 00:21, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:.......... На Вашу аргументацию я не отреагировал потому что на нее "смайликом" не отделаешься. Надо разбивать на части и на каждую отдельно отвечать у меня не всегда есть для этого время и силы. "Звериный лик капитализма" заставляет тратить и то и другое в обмен на "миску супа". .........