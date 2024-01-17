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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1754175517561757
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 00:26

  akurt написав:Не рабтает, ЛАД, в самом деле в Турции, в Канаде и в США.
Печально, но Вам в самом деле не повезло: ни в Турции, на в Канаде, ни в США не получите бесплатный роуминг. Я пользовался в Канаде, и в США турецким роумингом (подключал eSIM и турецкую и американскую).

P.S. Навіть якщо діє до 31.01.24, то і то добре: 26-27 січня я повинен бути в Польщі, 27-28 - в Чехії та до 02 лютого в Австрії.
2 лютого повинен виїхати на Словенію та Сербію.
Мені вистачить...

02 лютого в Австрії вже не скористаєтесь. :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 00:32

  Shaman написав:оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.

переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.

від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома :D

rjkz - ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте :)

Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.
До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду. Давай не відволікатись від теми.

От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь так.

Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручається у внутрішні справи, підтримує зброєю, підкупляє політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.
andrijk777
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