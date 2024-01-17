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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 00:26
akurt написав:
Не рабтает, ЛАД, в самом деле в Турции, в Канаде и в США.
Печально, но Вам в самом деле не повезло: ни в Турции, на в Канаде, ни в США не получите бесплатный роуминг. Я пользовался в Канаде, и в США турецким роумингом (подключал eSIM и турецкую и американскую
). P.S.
Навіть якщо діє до 31.01.24, то і то добре: 26-27 січня я повинен бути в Польщі, 27-28 - в Чехії та до 02 лютого в Австрії.
2 лютого повинен виїхати на Словенію та Сербію.
Мені вистачить...
02 лютого в Австрії вже не скористаєтесь.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 січ, 2024 00:32
Shaman написав:
оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.
переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.
від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома rjkz
- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте
Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.
До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду.
Давай не відволікатись від теми.
От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.
Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.
Повторюсь в 10 раз. Мова йде про гіпотетичні
США!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:31
akurt написав:
Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.
Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.
Казка!
Для порівняння: в Туреччині, де я живу, пакет значно гірший - від Turkcell ціна 170 лір або десь 200 гривень.
Роумінг чудовий - працював і в США, і в Канаді, і в Ірландії, і в Німеччині - але ціна катастрофічна.
В Канаді українцям дають стартовий пакет безкоштовно, але я не типовий українець, тому 2 тижня користування обійшлися в 60$. А так потім наші українці платять здається десь по 50$.
В США я не платив - за мене платили, але теж здається 50$ на місяць.
Я думаю, що з мобільним звʼязком в Україні все чудово.
З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами
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