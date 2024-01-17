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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 00:26
akurt написав:
Не рабтает, ЛАД, в самом деле в Турции, в Канаде и в США.
Печально, но Вам в самом деле не повезло: ни в Турции, на в Канаде, ни в США не получите бесплатный роуминг. Я пользовался в Канаде, и в США турецким роумингом (подключал eSIM и турецкую и американскую
). P.S.
Навіть якщо діє до 31.01.24, то і то добре: 26-27 січня я повинен бути в Польщі, 27-28 - в Чехії та до 02 лютого в Австрії.
2 лютого повинен виїхати на Словенію та Сербію.
Мені вистачить...
02 лютого в Австрії вже не скористаєтесь.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 00:32
Shaman написав:
оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.
переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.
від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома rjkz
- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте
Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.
До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду.
Давай не відволікатись від теми.
От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.
Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.
Повторюсь в 10 раз. Мова йде про гіпотетичні
США!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати?
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andrijk777
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:31
akurt написав:
Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.
Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.
Казка!
Для порівняння: в Туреччині, де я живу, пакет значно гірший - від Turkcell ціна 170 лір або десь 200 гривень.
Роумінг чудовий - працював і в США, і в Канаді, і в Ірландії, і в Німеччині - але ціна катастрофічна.
В Канаді українцям дають стартовий пакет безкоштовно, але я не типовий українець, тому 2 тижня користування обійшлися в 60$. А так потім наші українці платять здається десь по 50$.
В США я не платив - за мене платили, але теж здається 50$ на місяць.
Я думаю, що з мобільним звʼязком в Україні все чудово.
З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами
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Додано: Чет 18 січ, 2024 02:09
Shaman написав: andrijk777 написав:
...
Дійсно США нічим не зобов'язане Уганді. Але США робить шкоду Уганді - забираючи її кращих людей.
Уганда також нічим не зобов'язана США! І Уганда цілком справедливо має право мстити США за цю шкоду - підриваючи будинки в США, захоплюючи кораблі США, вбиваючи американців і т.д.
Чому Уганда має мовчки терпіти шкоду, яку їй завдає США? І хто сказав що шкода має бути рівноцінна? Може бути неадекватна(нерівноцінна) відповідь - це нормально.
...
оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.
переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.
від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома rjkz
- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте
Я в курсе.
Когда-то ходили (еще вроде до Ютьюба?) псевдодокументальные фильмы, которые делали западные журналисты, как потом оказывалось, финансировались кремлем.
Как США "убивают экономику развивающихся стран, шобы вытягивать из них ресурсы, шобы эксплуатировать трудовой народ папуасии за копейки, а если вдруг правительства ведут политику выгодную народу, то ЦРУ посылает киллеров для ликвидации неугодных лидеров".
Почему-то народ не совсем понимает, что ватная пропаганда бывает не только на русском языке.
А сколько сторонников теорий заговоров на просторах бсовка...
ЛЮдям суют хрень, в которую те с радостью верят. Они нуждаются в этой хрени.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 02:18
andrijk777 написав: rjkz написав:
Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.
Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.
Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".
Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 02:25
andrijk777 написав:
................
До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду.
Давай не відволікатись від теми.
От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.
Не вижу в этом никакой справедливости. С какой радости они (как и любое другое государство) должны отказываться от приёма нужных им работников из заботы об "условной Уганде"? Да, для "Уганды" это вредно. Но это вред косвенный. Это, конечно, ухудшает возможности "Уганды", но далеко не уничтожает их. Аналогия не очень, но всё же - я занял рабочее место, на которое претендовали вы. Вы будете мне "мстить" и ненавидеть меня? Возможно, но это уже перебор. За такое нельзя мстить террором. Да никто этого и не делает. "Мстят" не за это.
Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.
Вот именно это, что Вы "не будете це обговорювати", и является причиной антиамериканизма, а не приём США "квалифицированных угандийцев".
Люди не любят, когда им что-то навязывают силой, даже если это делается для их блага (а это далеко не всегда так). Ситуацию с прогрессорством хорошо описали братья Стругацкие. Почти невозможно провести серьёзные изменения в стране/обществе, когда они к этому не созрели. Вполне возможно, что в этом и причина неудачи советского эксперимента.
Обратите внимание, что в мире сегодня существует именно антиамериканизм и нет антигерманизма, антифранкизма или ещё какого анти- (если говорить обо всём мире, а не каких-то местных, относительно узких явлениях).
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Додано: Чет 18 січ, 2024 02:29
andrijk777 написав: Shaman написав:
оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.
переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.
від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома rjkz
- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте
Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.
До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду.
Давай не відволікатись від теми.
От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.
Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.
Повторюсь в 10 раз. Мова йде про гіпотетичні
США!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати?
Здается кто-то пересмотрел гипотетично скабееву с...как там второго этого, что с замком в Италии...забыл.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 02:43
rjkz написав:
...............
Когда-то ходили (еще вроде до Ютьюба?) псевдодокументальные фильмы, которые делали западные журналисты, как потом оказывалось, финансировались кремлем.
Как США "убивают экономику развивающихся стран, шобы вытягивать из них ресурсы, шобы эксплуатировать трудовой народ папуасии за копейки, а если вдруг правительства ведут политику выгодную народу, то ЦРУ посылает киллеров для ликвидации неугодных лидеров".
Почему-то народ не совсем понимает, что ватная пропаганда бывает не только на русском языке.
А сколько сторонников теорий заговоров на просторах бсовка...
ЛЮдям суют хрень, в которую те с радостью верят. Они нуждаются в этой хрени.
Не знаю, о каких документальных фильмах речь, но согласен что теорий заговоров очень много и не только "на просторах бсовка".
Но в данном случае, думаю, всё это не так далеко от истины. Но это относится не только к США. Слабо верю в "бескорыстную помощь трудящимся Востока" и со стороны СССР да и любой другой страны. Благотворительность в межгосударственных отношениях вещь, мягко говоря, малореальная. Нет, помощь при землетрясении, цунами или массовых пожарах это возможно, хотя тоже делается не просто так. Но что-то серьёзное и долгосрочное...
Прибалты и Польша активнее всех других поддерживают нас тоже не из большой и светлой любви к Украине.
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