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#<1 ... 1754175517561757 Додано: Чет 18 січ, 2024 00:26 akurt написав: Не рабтает, ЛАД, в самом деле в Турции, в Канаде и в США.

Печально, но Вам в самом деле не повезло: ни в Турции, на в Канаде, ни в США не получите бесплатный роуминг. Я пользовался в Канаде, и в США турецким роумингом (подключал eSIM и турецкую и американскую).



P.S. Навіть якщо діє до 31.01.24, то і то добре: 26-27 січня я повинен бути в Польщі, 27-28 - в Чехії та до 02 лютого в Австрії.

2 лютого повинен виїхати на Словенію та Сербію.

Мені вистачить... Не рабтает, ЛАД, в самом деле в Турции, в Канаде и в США.Печально, но Вам в самом деле не повезло: ни в Турции, на в Канаде, ни в США не получите бесплатный роуминг. Я пользовался в Канаде, и в США турецким роумингом (подключал eSIM и турецкую и американскую).Навіть якщо діє до 31.01.24, то і то добре: 26-27 січня я повинен бути в Польщі, 27-28 - в Чехії та до 02 лютого в Австрії.2 лютого повинен виїхати на Словенію та Сербію.Мені вистачить...

02 лютого в Австрії вже не скористаєтесь. 02 лютого в Австрії вже не скористаєтесь. ЛАД 2 Повідомлень: 27308 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 00:32 Shaman написав: оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.



переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.



від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома



rjkz - ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте

Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.

До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду. Давай не відволікатись від теми.



От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.



Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.



Повторюсь в 10 раз. Мова йде про гіпотетичні США!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати? Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.До чого тут я, алкаш чи нарік?Давай не відволікатись від теми.От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.Повторюсь в 10 раз. Мова йде проСША!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати? andrijk777

Повідомлень: 5130 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 01:31 akurt написав: Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.

Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.

Казка!

Для порівняння: в Туреччині, де я живу, пакет значно гірший - від Turkcell ціна 170 лір або десь 200 гривень.

Роумінг чудовий - працював і в США, і в Канаді, і в Ірландії, і в Німеччині - але ціна катастрофічна.

В Канаді українцям дають стартовий пакет безкоштовно, але я не типовий українець, тому 2 тижня користування обійшлися в 60$. А так потім наші українці платять здається десь по 50$.

В США я не платив - за мене платили, але теж здається 50$ на місяць.



Я думаю, що з мобільним звʼязком в Україні все чудово. Гадаю тут не все так погано: в мене багато років Водафон, пакет 170 гривень - 4,5 € на місяць.Маєш купу інтернету в взагалі чудо - роумінг в усіх майже країнах світу - 10 ГБ та заʼязок безкоштовно в країні перебування та дзвінки в Україну.Казка!Для порівняння: в Туреччині, де я живу, пакет значно гірший - від Turkcell ціна 170 лір або десь 200 гривень.Роумінг чудовий - працював і в США, і в Канаді, і в Ірландії, і в Німеччині - але ціна катастрофічна.В Канаді українцям дають стартовий пакет безкоштовно, але я не типовий українець, тому 2 тижня користування обійшлися в 60$. А так потім наші українці платять здається десь по 50$.В США я не платив - за мене платили, але теж здається 50$ на місяць.Я думаю, що з мобільним звʼязком в Україні все чудово.



З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами adeges Повідомлень: 4511 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 02:09 Shaman написав: andrijk777 написав: ...

Дійсно США нічим не зобов'язане Уганді. Але США робить шкоду Уганді - забираючи її кращих людей.

Уганда також нічим не зобов'язана США! І Уганда цілком справедливо має право мстити США за цю шкоду - підриваючи будинки в США, захоплюючи кораблі США, вбиваючи американців і т.д.

Чому Уганда має мовчки терпіти шкоду, яку їй завдає США? І хто сказав що шкода має бути рівноцінна? Може бути неадекватна(нерівноцінна) відповідь - це нормально.

... ...Дійсно США нічим не зобов'язане Уганді. Але США робить шкоду Уганді - забираючи її кращих людей.Уганда також нічим не зобов'язана США! І Уганда цілком справедливо має право мстити США за цю шкоду - підриваючи будинки в США, захоплюючи кораблі США, вбиваючи американців і т.д.Чому Уганда має мовчки терпіти шкоду, яку їй завдає США? І хто сказав що шкода має бути рівноцінна? Може бути неадекватна(нерівноцінна) відповідь - це нормально....

оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.



переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.



від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома



rjkz - ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте



Я в курсе.

Когда-то ходили (еще вроде до Ютьюба?) псевдодокументальные фильмы, которые делали западные журналисты, как потом оказывалось, финансировались кремлем.

Как США "убивают экономику развивающихся стран, шобы вытягивать из них ресурсы, шобы эксплуатировать трудовой народ папуасии за копейки, а если вдруг правительства ведут политику выгодную народу, то ЦРУ посылает киллеров для ликвидации неугодных лидеров".

Почему-то народ не совсем понимает, что ватная пропаганда бывает не только на русском языке.

А сколько сторонников теорий заговоров на просторах бсовка...

ЛЮдям суют хрень, в которую те с радостью верят. Они нуждаются в этой хрени. Я в курсе.Когда-то ходили (еще вроде до Ютьюба?) псевдодокументальные фильмы, которые делали западные журналисты, как потом оказывалось, финансировались кремлем.Как США "убивают экономику развивающихся стран, шобы вытягивать из них ресурсы, шобы эксплуатировать трудовой народ папуасии за копейки, а если вдруг правительства ведут политику выгодную народу, то ЦРУ посылает киллеров для ликвидации неугодных лидеров".Почему-то народ не совсем понимает, что ватная пропаганда бывает не только на русском языке.А сколько сторонников теорий заговоров на просторах бсовка...ЛЮдям суют хрень, в которую те с радостью верят. Они нуждаются в этой хрени. rjkz

Повідомлень: 16080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8163 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 02:18 andrijk777 написав: rjkz написав: Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.

Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить. Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.

Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".

Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий. Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий.



rjkz

Повідомлень: 16080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8163 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 02:25 andrijk777 написав: ................

До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду. Давай не відволікатись від теми.



От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так. ................До чого тут я, алкаш чи нарік?Давай не відволікатись від теми.От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.

Не вижу в этом никакой справедливости. С какой радости они (как и любое другое государство) должны отказываться от приёма нужных им работников из заботы об "условной Уганде"? Да, для "Уганды" это вредно. Но это вред косвенный. Это, конечно, ухудшает возможности "Уганды", но далеко не уничтожает их. Аналогия не очень, но всё же - я занял рабочее место, на которое претендовали вы. Вы будете мне "мстить" и ненавидеть меня? Возможно, но это уже перебор. За такое нельзя мстить террором. Да никто этого и не делает. "Мстят" не за это.



Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.

Вот именно это, что Вы "не будете це обговорювати", и является причиной антиамериканизма, а не приём США "квалифицированных угандийцев".

Люди не любят, когда им что-то навязывают силой, даже если это делается для их блага (а это далеко не всегда так). Ситуацию с прогрессорством хорошо описали братья Стругацкие. Почти невозможно провести серьёзные изменения в стране/обществе, когда они к этому не созрели. Вполне возможно, что в этом и причина неудачи советского эксперимента.

Обратите внимание, что в мире сегодня существует именно антиамериканизм и нет антигерманизма, антифранкизма или ещё какого анти- (если говорить обо всём мире, а не каких-то местных, относительно узких явлениях). Не вижу в этом никакой справедливости. С какой радости они (как и любое другое государство) должны отказываться от приёма нужных им работников из заботы об "условной Уганде"? Да, для "Уганды" это вредно. Но это вред косвенный. Это, конечно, ухудшает возможности "Уганды", но далеко не уничтожает их. Аналогия не очень, но всё же - я занял рабочее место, на которое претендовали вы. Вы будете мне "мстить" и ненавидеть меня? Возможно, но это уже перебор. За такое нельзя мстить террором. Да никто этого и не делает. "Мстят" не за это.Вот именно это, что Вы "не будете це обговорювати", и является причиной антиамериканизма, а не приём США "квалифицированных угандийцев".Люди не любят, когда им что-то навязывают силой, даже если это делается для их блага (а это далеко не всегда так). Ситуацию с прогрессорством хорошо описали братья Стругацкие. Почти невозможно провести серьёзные изменения в стране/обществе, когда они к этому не созрели. Вполне возможно, что в этом и причина неудачи советского эксперимента.Обратите внимание, что в мире сегодня существует именно антиамериканизм и нет антигерманизма, антифранкизма или ещё какого анти- (если говорить обо всём мире, а не каких-то местных, относительно узких явлениях). ЛАД 2 Повідомлень: 27308 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 02:29 andrijk777 написав: Shaman написав: оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.



переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.



від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома



rjkz - ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте оця дурня, що за свої проблеми ти можеш комусь мститися, - оце дуже шкідливе твердження.переводячи на більш простий приклад - будь-який нарик чи алкаш за цієї логікою буде вам псувати машину, срати під дверима чи може просто пограбує в темряві. бо в його бідах він чомусь вважає винним вас, а не те, як він живе.від того, що США перестане приймати угандійців, краще вони жити не стануть. але найкращі з них таки будуть жити у сраці замість того, щоб жити нормально. тут основні форумчани - це ті угандійці, яким пощастило втекти у вашому прикладі - я гадаю вони не вважають, що мають залишатися вдома- ви цікавилися, звідки ростуть ноги у антиамериканізму? ось вам наочний приклад, вивчайте

Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.

До чого тут я, алкаш чи нарік? Мова йде про гіпотетичні США і гіпотетичну Уганду. Давай не відволікатись від теми.



От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.



Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.



Повторюсь в 10 раз. Мова йде про гіпотетичні США!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати? Цей такий самий. Перший аргумент - "ти дурак". Ладно, я відповім.До чого тут я, алкаш чи нарік?Давай не відволікатись від теми.От коли США перестануть приймати угандійців зовсім(нікого) - ось це буде 100% справедливо. В реальності це чомусь не так.Але окрім приймання угандійців, в реальному світі США робить і інші "сумнівні" речі - втручаються у внутрішні справи, підтримують зброєю, підкупляють політиків і т.д. - але я не буду це обговорювати, тому що ти скажеш що США роблять це "заради добра", а я скажу що вони роблять це заради себе і т.д. і т.п і почнеться вічна суперечка.Повторюсь в 10 раз. Мова йде проСША!!! Таким самим займаються сотні країн протягом тисяч років. Просто США - це найбільш ярко виражений приклад на сьогодні. До чого тут антиамериканізму я взагалі не можу врубати?



Здается кто-то пересмотрел гипотетично скабееву с...как там второго этого, что с замком в Италии...забыл. Здается кто-то пересмотрел гипотетично скабееву с...как там второго этого, что с замком в Италии...забыл. rjkz

Повідомлень: 16080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8163 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 02:43 rjkz написав: ...............

Когда-то ходили (еще вроде до Ютьюба?) псевдодокументальные фильмы, которые делали западные журналисты, как потом оказывалось, финансировались кремлем.

Как США "убивают экономику развивающихся стран, шобы вытягивать из них ресурсы, шобы эксплуатировать трудовой народ папуасии за копейки, а если вдруг правительства ведут политику выгодную народу, то ЦРУ посылает киллеров для ликвидации неугодных лидеров".

Почему-то народ не совсем понимает, что ватная пропаганда бывает не только на русском языке.

А сколько сторонников теорий заговоров на просторах бсовка...

ЛЮдям суют хрень, в которую те с радостью верят. Они нуждаются в этой хрени. ...............Когда-то ходили (еще вроде до Ютьюба?) псевдодокументальные фильмы, которые делали западные журналисты, как потом оказывалось, финансировались кремлем.Как США "убивают экономику развивающихся стран, шобы вытягивать из них ресурсы, шобы эксплуатировать трудовой народ папуасии за копейки, а если вдруг правительства ведут политику выгодную народу, то ЦРУ посылает киллеров для ликвидации неугодных лидеров".Почему-то народ не совсем понимает, что ватная пропаганда бывает не только на русском языке.А сколько сторонников теорий заговоров на просторах бсовка...ЛЮдям суют хрень, в которую те с радостью верят. Они нуждаются в этой хрени.

Не знаю, о каких документальных фильмах речь, но согласен что теорий заговоров очень много и не только "на просторах бсовка".

Но в данном случае, думаю, всё это не так далеко от истины. Но это относится не только к США. Слабо верю в "бескорыстную помощь трудящимся Востока" и со стороны СССР да и любой другой страны. Благотворительность в межгосударственных отношениях вещь, мягко говоря, малореальная. Нет, помощь при землетрясении, цунами или массовых пожарах это возможно, хотя тоже делается не просто так. Но что-то серьёзное и долгосрочное...

Прибалты и Польша активнее всех других поддерживают нас тоже не из большой и светлой любви к Украине. Не знаю, о каких документальных фильмах речь, но согласен что теорий заговоров очень много и не только "на просторах бсовка".Но в данном случае, думаю, всё это не так далеко от истины. Но это относится не только к США. Слабо верю в "бескорыстную помощь трудящимся Востока" и со стороны СССР да и любой другой страны. Благотворительность в межгосударственных отношениях вещь, мягко говоря, малореальная. Нет, помощь при землетрясении, цунами или массовых пожарах это возможно, хотя тоже делается не просто так. Но что-то серьёзное и долгосрочное...Прибалты и Польша активнее всех других поддерживают нас тоже не из большой и светлой любви к Украине. ЛАД 2 Повідомлень: 27308 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1754175517561757 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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