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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1755175617571758
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Цікаво, навіщо потерли цінформацію про рейси на Філіпіни? Тобто модератори не видаляють "проросійську" політичну пропаганду, а інфу про рейси - видаляють? Ау, модератори, назва теми Еміграція, заробітчанство
BIGor
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