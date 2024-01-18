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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1755175617571758
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Останнє наукове досягнення: це отримання Магістерських робіт за допомогою штучного інтелекту: працює, аж гай шумить! Однаково ту "лабуду" наукову ніхто не читає.
А науковці аж підстрибуть від радощів.

Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами

Трохи казково виглядає. Він в нас дешевий, хоча помітно дорожчає весь час і вже майже догнав сусідів. А от якість на років 10 відстає від Чехії: в нас ні 5G, ні VoLTE не працюють, з покриттям проблеми величезні: з моменту запуску 3G вже 8 років залишаємо заявки на встановлення додаткової БС біля студентських гуртожитків, залишаємо, а її ніхто не встановлює і доводиться в тому районі користуватись інтернетом на швидкості 0.1 МБ/с
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:41

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.
Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.

Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак". :D :D
Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий.

а хто вам сказав, що виграли? :D ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня :lol:

а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч ;)
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:41

  adeges написав:З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами

Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються?
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:57

Re: Еміграція, заробітчанство

У мене мобільний інтернет в роумінгу по всій Європі працює набагато краще ніж в Україні. Навіть у Молдові навколо ліс - а інтернет літає. Нам є куди рости!
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