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#<1 ... 1755175617571758 Додано: Чет 18 січ, 2024 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Останнє наукове досягнення: це отримання Магістерських робіт за допомогою штучного інтелекту: працює, аж гай шумить! Однаково ту "лабуду" наукову ніхто не читає.

А науковці аж підстрибуть від радощів. Останнє наукове досягнення: це отримання Магістерських робіт за допомогою штучного інтелекту: працює, аж гай шумить! Однаково ту "лабуду" наукову ніхто не читає.А науковці аж підстрибуть від радощів.

Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить. Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2127 З нами з: 29.07.22 Подякував: 360 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 11:30 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами

Трохи казково виглядає. Він в нас дешевий, хоча помітно дорожчає весь час і вже майже догнав сусідів. А от якість на років 10 відстає від Чехії: в нас ні 5G, ні VoLTE не працюють, з покриттям проблеми величезні: з моменту запуску 3G вже 8 років залишаємо заявки на встановлення додаткової БС біля студентських гуртожитків, залишаємо, а її ніхто не встановлює і доводиться в тому районі користуватись інтернетом на швидкості 0.1 МБ/с Трохи казково виглядає. Він в нас дешевий, хоча помітно дорожчає весь час і вже майже догнав сусідів. А от якість на років 10 відстає від Чехії: в нас ні 5G, ні VoLTE не працюють, з покриттям проблеми величезні: з моменту запуску 3G вже 8 років залишаємо заявки на встановлення додаткової БС біля студентських гуртожитків, залишаємо, а її ніхто не встановлює і доводиться в тому районі користуватись інтернетом на швидкості 0.1 МБ/с Дюрі-бачі

Повідомлень: 2127 З нами з: 29.07.22 Подякував: 360 раз. Подякували: 279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 11:41 andrijk777 написав: rjkz написав: Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.

Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить. Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.

Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".

Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий. Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".Але я задоволений що такі ще більше переконався що я правий.

а хто вам сказав, що виграли? ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня



а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч а хто вам сказав, що виграли?ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурняа те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч Shaman

Повідомлень: 5088 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 12:41 adeges написав: З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами

Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються? Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються? Gastarbaiter Повідомлень: 2974 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 12:57 Re: Еміграція, заробітчанство У мене мобільний інтернет в роумінгу по всій Європі працює набагато краще ніж в Україні. Навіть у Молдові навколо ліс - а інтернет літає. Нам є куди рости! Investor_K

Повідомлень: 9480 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 13:19 Дюрі-бачі написав: Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить. Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить.

Я точно не знаю, наскільки штучний інтелект добре генерує, особливо за технічними спеціальностями, але наші науковці мені хвалилися декілька днів тому, що "засвоїли" цей чудовий новітній метод виробництва "магістерських робіт" та вдало вже ними торгують.

Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.

Ну ще якщо декілька картинок - то взагалі - як говорив герой одного фільму

«Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!» Я точно не знаю, наскільки штучний інтелект добре генерує, особливо за технічними спеціальностями, але наші науковці мені хвалилися декілька днів тому, що "засвоїли" цей чудовий новітній метод виробництва "магістерських робіт" та вдало вже ними торгують.Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.Ну ще якщо декілька картинок - то взагалі - як говорив герой одного фільму«Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!» akurt

Повідомлень: 9064 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3431 раз. Подякували: 1208 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 13:54 akurt написав: Дюрі-бачі написав: Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить. Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить.

Я точно не знаю, наскільки штучний інтелект добре генерує, особливо за технічними спеціальностями, але наші науковці мені хвалилися декілька днів тому, що "засвоїли" цей чудовий новітній метод виробництва "магістерських робіт" та вдало вже ними торгують.

Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.

Ну ще якщо декілька картинок - то взагалі - як говорив герой одного фільму

«Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!» Я точно не знаю, наскільки штучний інтелект добре генерує, особливо за технічними спеціальностями, але наші науковці мені хвалилися декілька днів тому, що "засвоїли" цей чудовий новітній метод виробництва "магістерських робіт" та вдало вже ними торгують.Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.Ну ще якщо декілька картинок - то взагалі - як говорив герой одного фільму«Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!»

навіть не сумнівався, що ваше коло спілкування саме так й робить



але не всі так. хто з дурників ще працює, намагається студентів вчити. не розуміють того, чому вчить Akurt - прислухався до його порад, й обіцяє, що відразу настане щастя. а тим, хто не слухає доведеться якісно попрацювати навіть не сумнівався, що ваше коло спілкування саме так й робитьале не всі так. хто з дурників ще працює, намагається студентів вчити. не розуміють того, чому вчить- прислухався до його порад, й обіцяє, що відразу настане щастя. а тим, хто не слухає доведеться якісно попрацювати Shaman

Повідомлень: 5088 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 13:58 Реально дивіться на речі, а не літайте у білих смачних хмарах.

А то у Вас 102-о річні дідусі вдало керують науками.

Тільки результатів не видно... Ніяких та ніде.

З того ж фільму: «Печень вялая, сердечко шалит… Кончать надо с хиромантией, дружок».

Напишу крамолу - не хотів писатиати але мабуть треба. Бо в декого тут рожеві поні бігають х рожевими окулярами...

Десь тиждень тому мені надіслали з одного дуже відомого університету прохання зробити донат на квадпрокоптери. Я написав, що щойно закінчив збір на квадрокоптер Мавік - все ОК - та для" приколу" сказав, що у вас на кафедрі більше 20 доцентів/професорів і я знаю що з них двоє - ще оформлені як ФОПи та очолить придумані псевдо директорати та псевдо "сервісні центри" за галузями знань - тобто грошву хлопці пузаті (дуже пузаті та мордаті) мають - то могли б і задонатити.

Так ось цікавою була відповідь, що регулярно і на повну котушку здає гроші одна пані, дядько якої є давно євреєм та давно не живе в Україні.

А ось ті - кого я назвав і кого мав на увазі - за 2 роки ЖОДНОГО РАЗУ НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ЗДАЛИ навіть одну гривню. Крім того, весь час виписують відрядження ЗА кордон на псевдонаукові конференції з приводу псевдонаукових власних відкриттів - отримують валютні гроші на відрядження - на практиці використовують, щоби провідати дітей за кордоном. Діти вчаться в ці дні за кордоном. Тато робить фото буцім-то він щойно відкрив Другий закон Ньотона таа Закон Фарадея на міжнародній конференції.

Не жартую.

То такі науковці... Вихованці 102-х річного дідуся, якого призначив Микита Сергійович Хрущов в 1962 році та якось забув зняти... Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 січ, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9064 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3431 раз. Подякували: 1208 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 14:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: навіть не сумнівався, що ваше коло спілкування саме так й робить



але не всі так. хто з дурників ще працює, намагається студентів вчити. не розуміють того, чому вчить Akurt - прислухався до його порад, й обіцяє, що відразу настане щастя. а тим, хто не слухає доведеться якісно попрацювати навіть не сумнівався, що ваше коло спілкування саме так й робитьале не всі так. хто з дурників ще працює, намагається студентів вчити. не розуміють того, чому вчить Akurt - прислухався до його порад, й обіцяє, що відразу настане щастя. а тим, хто не слухає доведеться якісно попрацювати

ИМХО. Забороняти користуватись штучним інтелектом - не правильний підхід, як і забороняти користуватись калькулятором, перевіркою граматики, чи "о жах" читати документацію на екзамені... Для студентів потрібно створювати умови максимально наближені до роботи. І штучний інтелект виявився дуже корисним, він дає змогу збільшити продуктивність в рази.

От якраз колега із США перебудував весь курс і поприбирав із нього "творчі" завдання, які може писати ШІ. Тепер залишились суцільні розрахунки, в які ШІ поки не може.

akurt написав: Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок. Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.

А от це мене лякає. Як потім з такими лікарями чи інженерами щось робити?

Можливо це мої бзики, але я, як науковий керівник, всі програми із магістерських чи бакалаврських робіт тестую сам. ИМХО. Забороняти користуватись штучним інтелектом - не правильний підхід, як і забороняти користуватись калькулятором, перевіркою граматики, чи "о жах" читати документацію на екзамені... Для студентів потрібно створювати умови максимально наближені до роботи. І штучний інтелект виявився дуже корисним, він дає змогу збільшити продуктивність в рази.От якраз колега із США перебудував весь курс і поприбирав із нього "творчі" завдання, які може писати ШІ. Тепер залишились суцільні розрахунки, в які ШІ поки не може.А от це мене лякає. Як потім з такими лікарями чи інженерами щось робити?Можливо це мої бзики, але я, як науковий керівник, всі програми із магістерських чи бакалаврських робіт тестую сам. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2127 З нами з: 29.07.22 Подякував: 360 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1755175617571758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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