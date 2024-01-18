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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 11:26
akurt написав:
Останнє наукове досягнення: це отримання Магістерських робіт за допомогою штучного інтелекту: працює, аж гай шумить! Однаково ту "лабуду" наукову ніхто не читає.
А науковці аж підстрибуть від радощів.
Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 11:30
adeges написав:
З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами
Трохи казково виглядає. Він в нас дешевий, хоча помітно дорожчає весь час і вже майже догнав сусідів. А от якість на років 10 відстає від Чехії: в нас ні 5G, ні VoLTE не працюють, з покриттям проблеми величезні: з моменту запуску 3G вже 8 років залишаємо заявки на встановлення додаткової БС біля студентських гуртожитків, залишаємо, а її ніхто не встановлює і доводиться в тому районі користуватись інтернетом на швидкості 0.1 МБ/с
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Додано: Чет 18 січ, 2024 11:41
andrijk777 написав: rjkz написав:
Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.
Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.
Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".
Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію
і ще більше переконався що я правий.
а хто вам сказав, що виграли?
ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня
а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч
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Додано: Чет 18 січ, 2024 12:41
adeges написав:
З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами
Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються?
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Додано: Чет 18 січ, 2024 12:57
У мене мобільний інтернет в роумінгу по всій Європі працює набагато краще ніж в Україні. Навіть у Молдові навколо ліс - а інтернет літає. Нам є куди рости!
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Додано: Чет 18 січ, 2024 13:19
Дюрі-бачі написав:
Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить.
Я точно не знаю, наскільки штучний інтелект добре генерує, особливо за технічними спеціальностями, але наші науковці мені хвалилися декілька днів тому, що "засвоїли" цей чудовий новітній метод виробництва "магістерських робіт" та вдало вже ними торгують.
Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.
Ну ще якщо декілька картинок - то взагалі - як говорив герой одного фільму «Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!»
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Додано: Чет 18 січ, 2024 13:54
akurt написав: Дюрі-бачі написав:
Штучним інтелектом ще потрібно вміти користуватись. Якщо його просто попросити згенерувати роботу на тему, то видає він повний бред. А от якщо йому згодувати сторінок 10 результатів досліджень і попросити згенерувати 20 іншими словами - то непогано виходить.
Я точно не знаю, наскільки штучний інтелект добре генерує, особливо за технічними спеціальностями, але наші науковці мені хвалилися декілька днів тому, що "засвоїли" цей чудовий новітній метод виробництва "магістерських робіт" та вдало вже ними торгують.
Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.
Ну ще якщо декілька картинок - то взагалі - як говорив герой одного фільму «Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтоб так, за обедом… На десерт… и острый предмет… замечательно!»
навіть не сумнівався, що ваше коло спілкування саме так й робить
але не всі так. хто з дурників ще працює, намагається студентів вчити. не розуміють того, чому вчить Akurt
- прислухався до його порад, й обіцяє, що відразу настане щастя. а тим, хто не слухає доведеться якісно попрацювати
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Додано: Чет 18 січ, 2024 13:58
Реально дивіться на речі, а не літайте у білих смачних хмарах.
А то у Вас 102-о річні дідусі вдало керують науками.
Тільки результатів не видно... Ніяких та ніде.
З того ж фільму: «Печень вялая, сердечко шалит… Кончать надо с хиромантией, дружок».
Напишу крамолу - не хотів писатиати але мабуть треба. Бо в декого тут рожеві поні бігають х рожевими окулярами...
Десь тиждень тому мені надіслали з одного дуже відомого університету прохання зробити донат на квадпрокоптери. Я написав, що щойно закінчив збір на квадрокоптер Мавік - все ОК - та для" приколу" сказав, що у вас на кафедрі більше 20 доцентів/професорів і я знаю що з них двоє - ще оформлені як ФОПи та очолить придумані псевдо директорати та псевдо "сервісні центри" за галузями знань - тобто грошву хлопці пузаті (дуже пузаті та мордаті) мають - то могли б і задонатити.
Так ось цікавою була відповідь, що регулярно і на повну котушку здає гроші одна пані, дядько якої є давно євреєм та давно не живе в Україні.
А ось ті - кого я назвав і кого мав на увазі - за 2 роки ЖОДНОГО РАЗУ НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ЗДАЛИ навіть одну гривню. Крім того, весь час виписують відрядження ЗА кордон на псевдонаукові конференції з приводу псевдонаукових власних відкриттів - отримують валютні гроші на відрядження - на практиці використовують, щоби провідати дітей за кордоном. Діти вчаться в ці дні за кордоном. Тато робить фото буцім-то він щойно відкрив Другий закон Ньотона таа Закон Фарадея на міжнародній конференції.
Не жартую.
То такі науковці... Вихованці 102-х річного дідуся, якого призначив Микита Сергійович Хрущов в 1962 році та якось забув зняти...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 18 січ, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:03
Shaman написав:
навіть не сумнівався, що ваше коло спілкування саме так й робить
але не всі так. хто з дурників ще працює, намагається студентів вчити. не розуміють того, чому вчить Akurt - прислухався до його порад, й обіцяє, що відразу настане щастя. а тим, хто не слухає доведеться якісно попрацювати
ИМХО. Забороняти користуватись штучним інтелектом - не правильний підхід, як і забороняти користуватись калькулятором, перевіркою граматики, чи "о жах" читати документацію на екзамені... Для студентів потрібно створювати умови максимально наближені до роботи. І штучний інтелект виявився дуже корисним, він дає змогу збільшити продуктивність в рази.
От якраз колега із США перебудував весь курс і поприбирав із нього "творчі" завдання, які може писати ШІ. Тепер залишились суцільні розрахунки, в які ШІ поки не може.
akurt написав:
Не думаю, що там хтось читає ту продукцію - аби назва була підходяща та кількість сторінок.
А от це мене лякає. Як потім з такими лікарями чи інженерами щось робити?
Можливо це мої бзики, але я, як науковий керівник, всі програми із магістерських чи бакалаврських робіт тестую сам.
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