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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1756175717581759
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.
Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.

Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак". :D
Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий.

а хто вам сказав, що виграли? :D ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня :lol:

а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч ;)

Пацан "забил стрелку", а соперник оказался умнее и не прищел.
Теперь он самый кАнкретный пАцан, его все боятся.
:lol:
rjkz
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  #<1 ... 1756175717581759
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