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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13
Shaman написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.
Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.
Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".
Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію
і ще більше переконався що я правий.
а хто вам сказав, що виграли?
ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня
а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч
Пацан "забил стрелку", а соперник оказался умнее и не прищел.
Теперь он самый кАнкретный пАцан, его все боятся.
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