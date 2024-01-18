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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13
Shaman написав: andrijk777 написав: rjkz написав:
Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.
Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.
Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".
Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію
і ще більше переконався що я правий.
а хто вам сказав, що виграли?
ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня
а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч
Пацан "забил стрелку", а соперник оказался умнее и не прищел.
Теперь он самый кАнкретный пАцан, его все боятся.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:36
Gastarbaiter написав: adeges написав:
З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами
Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються?
У меня и в Харькове дома что связь, что моб. интернет работают, мягко говоря, неважно. В отличие от проводного. Когда я дома, дочка мне, как правило, звонит через вай-фай интернет (телеграм, вотсап).
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Додано: Чет 18 січ, 2024 19:09
akurt написав:
Это не простой шанс в жизни. Он трудный.
Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться
". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.
Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.
И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.
Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.
Чистый эксперимент! Будем посмотреть.
Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети?
Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго.
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