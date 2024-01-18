Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла. Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.
Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак". Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий.
а хто вам сказав, що виграли? ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня
а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч
Пацан "забил стрелку", а соперник оказался умнее и не прищел. Теперь он самый кАнкретный пАцан, его все боятся.
akurt написав:Это не простой шанс в жизни. Он трудный. Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы. Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе. И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет. Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами. Чистый эксперимент! Будем посмотреть.
Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети? Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго.
akurt написав:Реально дивіться на речі, а не літайте у білих смачних хмарах. А то у Вас 102-о річні дідусі вдало керують науками. Тільки результатів не видно... Ніяких та ніде. ......... То такі науковці... Вихованці 102-х річного дідуся, якого призначив Микита Сергійович Хрущов в 1962 році та якось забув зняти...
Не буду обсуждать "102 річних дідусів", но самые талантливые учёные вряд ли сегодня смогут сделать что-то толковое при отсутствии финансирования. Во всяком случае, в области естественных наук. И ещё. Вы, конечно, абсолютно правы в критике дельцов от науки. Но, с другой стороны, что можно ожидать, когда, если не единственным, то, по крайней мере, главным критерием успешности человека рассматривается материальный достаток. "Если вы такие умные, то почему такие бедные". Вот и они не хотят быть "бедными". Так что нечему удивляться и возмущаться. Хорошо, что Дюрі-бачі вычитывает работы своих дипломников. Но это "пережитки социализма".
Ну, во-первых, классики еще лет 300 назад сказали, что «Деньги-мерило всех вещей, в торгу обращающихся". Потом чуток одумались, предвосхищая исчезновение сегодняшнее Игоря Гринкевича, и чуток модернизировали: «Деньги - мерило труда». Последнее стало звучать как то весело…
akurt написав:Это не простой шанс в жизни. Он трудный. Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы. Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе. И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет. Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами. Чистый эксперимент! Будем посмотреть.
Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети? Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго.
Ви так прям пишете, що вони будуть бомжевать. Куплять пару квартир під здачу і будуть жить як середні пересічні канадійці.
ПС по собі от взагалі не бачу, що я втратив в рівні життя. Так оренда поки відщипує трохи (так само як в Києві), але основні потреби покриті.
"«Общественный договор полностью разорван»: жилищный кризис в Ирландии Рост арендной платы привел к тому, что многие люди стали с трудом позволить себе жилье в Дублине, а также создал разрыв между поколениями. Две трети молодых людей в городе живут со своими родителями." - https://www.nytimes.com/2024/01/15/world/europe/ireland-housing-crisis.html. О проблемах жилья и надеждах на рынок, которые "почему-то" не оправдываются.
Недавние ксенофобские беспорядки в Дублине извлекли выгоду из недовольства людей, изо всех сил пытающихся покрыть свои расходы на жилье, и продемонстрировали миру глубокие разногласия, вызванные кризисом. Однако, по словам экспертов, эта проблема разрабатывается десятилетиями и стала движущей силой ирландской политики .
«Политика создала этот кризис», — сказал Рори Хирн, доцент кафедры социальной политики в Университете Мейнут, к западу от Дублина. «Это не иммигранты и не просители убежища», — добавил он, назвав группы, которые крайне правые обвиняют в повышении спроса на жилье. «Жилищная политика создала этот жилищный кризис и полный отказ от развития государственного жилья и строительства доступного жилья».
BIGor написав:............ Ви так прям пишете, що вони будуть бомжевать. Куплять пару квартир під здачу і будуть жить як середні пересічні канадійці.
Такого я и близко не писал. Не знаю, где Вы увидели. Квартиры под сдачу? За какие деньги? Или они с собой вывезли миллион-другой долларов?
ПС по собі от взагалі не бачу, що я втратив в рівні життя. Так оренда поки відщипує трохи (так само як в Києві), але основні потреби покриті.
Вы, как понимаю, после эмиграции работаете по той же специальности, что и в Украине. Вам не пришлось ни переквалифицироваться, ни особо учить язык (для работы), т.е. живёте на украинском багаже. В описанной akurt"ом ситуации людям придётся всё начинать с 0.
akurt написав:Ну, во-первых, классики еще лет 300 назад сказали, что «Деньги-мерило всех вещей, в торгу обращающихся". Потом чуток одумались, предвосхищая исчезновение сегодняшнее Игоря Гринкевича, и чуток модернизировали: «Деньги - мерило труда». Последнее стало звучать как то весело…
ЛАД написав:Вы, как понимаю, после эмиграции работаете по той же специальности, что и в Украине. Вам не пришлось ни переквалифицироваться, ни особо учить язык (для работы), т.е. живёте на украинском багаже.
Ну це вже особливості роботи в ІТ. А мову і нову професію все одно треба було вчити.