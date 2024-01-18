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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1757175817591760> Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13 Shaman написав: andrijk777 написав: rjkz написав: Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.

Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить. Вот, пожалуйста, один из тех случаев, когда мировоззрение настолько разнится, что вступать в дискуссию просто не имеет смысла.Проще оставить человека со "своими тараканами в голове", чем пытаться переубедить.

Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".

Але я задоволений що так легко виграв цю дискусію і ще більше переконався що я правий. Ха-ха-ха. Тобто якщо аргументів по суті немає, в хід йде аргумент "ти дурак".Але я задоволений що такі ще більше переконався що я правий.

а хто вам сказав, що виграли? ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурня



а те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч а хто вам сказав, що виграли?ви дуже помиляєтесь. чергова лівацька дурняа те, що ви переконані у своїй правоті - ніхто навіть не сумнівається. переконуйтесь далі. реальний світ десь поруч

Пацан "забил стрелку", а соперник оказался умнее и не прищел.

Теперь он самый кАнкретный пАцан, его все боятся.

Пацан "забил стрелку", а соперник оказался умнее и не прищел.Теперь он самый кАнкретный пАцан, его все боятся. rjkz

Повідомлень: 16081 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8163 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 18:36 Gastarbaiter написав: adeges написав: З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами З мобільним звязком і особливо високошвидкісним інтернетом в Україні все просто дуже добре порівняно з західними країнами

Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються? Деякі села, в яких не те що 4g, а навіть і 3g немає, не рахуються?

У меня и в Харькове дома что связь, что моб. интернет работают, мягко говоря, неважно. В отличие от проводного. Когда я дома, дочка мне, как правило, звонит через вай-фай интернет (телеграм, вотсап). У меня и в Харькове дома что связь, что моб. интернет работают, мягко говоря, неважно. В отличие от проводного. Когда я дома, дочка мне, как правило, звонит через вай-фай интернет (телеграм, вотсап). ЛАД 2 Повідомлень: 27323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 19:09 akurt написав: Это не простой шанс в жизни. Он трудный.

Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.

Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.

И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.

Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.

Чистый эксперимент! Будем посмотреть. Это не простой шанс в жизни. Он трудный.Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.Чистый эксперимент! Будем посмотреть.

Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети?

Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго. Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети?Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго. ЛАД 2 Повідомлень: 27323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 19:13 akurt написав: Реально дивіться на речі, а не літайте у білих смачних хмарах.

А то у Вас 102-о річні дідусі вдало керують науками.

Тільки результатів не видно... Ніяких та ніде.

.........

То такі науковці... Вихованці 102-х річного дідуся, якого призначив Микита Сергійович Хрущов в 1962 році та якось забув зняти... Реально дивіться на речі, а не літайте у білих смачних хмарах.А то у Вас 102-о річні дідусі вдало керують науками.Тільки результатів не видно... Ніяких та ніде..........То такі науковці... Вихованці 102-х річного дідуся, якого призначив Микита Сергійович Хрущов в 1962 році та якось забув зняти...

Не буду обсуждать "102 річних дідусів", но самые талантливые учёные вряд ли сегодня смогут сделать что-то толковое при отсутствии финансирования. Во всяком случае, в области естественных наук.

И ещё.

Вы, конечно, абсолютно правы в критике дельцов от науки.

Но, с другой стороны, что можно ожидать, когда, если не единственным, то, по крайней мере, главным критерием успешности человека рассматривается материальный достаток. "Если вы такие умные, то почему такие бедные". Вот и они не хотят быть "бедными". Так что нечему удивляться и возмущаться.

Хорошо, что Дюрі-бачі вычитывает работы своих дипломников. Но это "пережитки социализма". Не буду обсуждать "102 річних дідусів", но самые талантливые учёные вряд ли сегодня смогут сделать что-то толковое при отсутствии финансирования. Во всяком случае, в области естественных наук.И ещё.Вы, конечно, абсолютно правы в критике дельцов от науки.Но, с другой стороны, что можно ожидать, когда, если не единственным, то, по крайней мере, главным критерием успешности человека рассматривается материальный достаток. "Если вы такие умные, то почему такие бедные". Вот и они не хотят быть "бедными". Так что нечему удивляться и возмущаться.Хорошо, чтовычитывает работы своих дипломников. Но это "пережитки социализма". ЛАД 2 Повідомлень: 27323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 20:00 Ну, во-первых, классики еще лет 300 назад сказали, что «Деньги-мерило всех вещей, в торгу обращающихся".

Потом чуток одумались, предвосхищая исчезновение сегодняшнее Игоря Гринкевича, и чуток модернизировали: «Деньги - мерило труда».

Последнее стало звучать как то весело… akurt

Повідомлень: 9067 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3432 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 20:36 ЛАД написав: akurt написав: Это не простой шанс в жизни. Он трудный.

Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.

Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.

И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.

Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.

Чистый эксперимент! Будем посмотреть. Это не простой шанс в жизни. Он трудный.Я знаю своих родственников и знакомых, которые по 2 раза подавали в мирное время заявки на открытие визы в Канаду и оба раза получали отказ с формулировкой: "Мы подозреваем, что вы хотите у нас остаться". При этом реально НЕ было такой цели: была цель просто пощупать руками водопады и горы.Сейчас на старте стоит семья племянницы. Будет интересный эксперимент. В семье двое мальчишек, учатся неплохо школе. Муж занимает хорошую позицию на работе.И вот хотят резко поменять жизнь - мне будет интересно посмотреть что будет.Если объективно: язык почти НЕ знают, у племянницы никого образования нет (кроме успешной школы воспитания двух парней). Муж занимает очень высокую должность - многим и не снится - но она как бы случайная: хороший практический опыт в той области, которая не имеет никакого значения в Канаде, не подкрепленный никакими дипломами.Чистый эксперимент! Будем посмотреть.

Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети?

Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго. Действительно интересно. Чего можно добиться практически с 0. И когда сумеют выйти/превзойти уровень жизни, имеющийся у них в Украине (надеюсь, правильно понял, что едут из Украины?). Ещё интересно, насколько большие дети?Правда, результатов этого эксперимента придётся, по-видимому, ждать относительно долго.

Ви так прям пишете, що вони будуть бомжевать. Куплять пару квартир під здачу і будуть жить як середні пересічні канадійці.



ПС по собі от взагалі не бачу, що я втратив в рівні життя. Так оренда поки відщипує трохи (так само як в Києві), але основні потреби покриті. Ви так прям пишете, що вони будуть бомжевать. Куплять пару квартир під здачу і будуть жить як середні пересічні канадійці.ПС по собі от взагалі не бачу, що я втратив в рівні життя. Так оренда поки відщипує трохи (так само як в Києві), але основні потреби покриті. BIGor

Повідомлень: 8487 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54 «Общественный договор полностью разорван»: жилищный кризис в Ирландии

Рост арендной платы привел к тому, что многие люди стали с трудом позволить себе жилье в Дублине, а также создал разрыв между поколениями. Две трети молодых людей в городе живут со своими родителями." - https://www.nytimes.com/2024/01/15/world/europe/ireland-housing-crisis.html .

О проблемах жилья и надеждах на рынок, которые "почему-то" не оправдываются.

Недавние ксенофобские беспорядки в Дублине извлекли выгоду из недовольства людей, изо всех сил пытающихся покрыть свои расходы на жилье, и продемонстрировали миру глубокие разногласия, вызванные кризисом. Однако, по словам экспертов, эта проблема разрабатывается десятилетиями и стала движущей силой ирландской политики .



«Политика создала этот кризис», — сказал Рори Хирн, доцент кафедры социальной политики в Университете Мейнут, к западу от Дублина. «Это не иммигранты и не просители убежища», — добавил он, назвав группы, которые крайне правые обвиняют в повышении спроса на жилье. «Жилищная политика создала этот жилищный кризис и полный отказ от развития государственного жилья и строительства доступного жилья». Рост арендной платы привел к тому, что многие люди стали с трудом позволить себе жилье в Дублине, а также создал разрыв между поколениями. Две трети молодых людей в городе живут со своими родителями." -О проблемах жилья и надеждах на рынок, которые "почему-то" не оправдываются. ЛАД 2 Повідомлень: 27323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 21:01 BIGor написав: ............

Ви так прям пишете, що вони будуть бомжевать. Куплять пару квартир під здачу і будуть жить як середні пересічні канадійці. ............Ви так прям пишете, що вони будуть бомжевать. Куплять пару квартир під здачу і будуть жить як середні пересічні канадійці.

Такого я и близко не писал. Не знаю, где Вы увидели.

Квартиры под сдачу? За какие деньги? Или они с собой вывезли миллион-другой долларов?



ПС по собі от взагалі не бачу, що я втратив в рівні життя. Так оренда поки відщипує трохи (так само як в Києві), але основні потреби покриті.

Вы, как понимаю, после эмиграции работаете по той же специальности, что и в Украине. Вам не пришлось ни переквалифицироваться, ни особо учить язык (для работы), т.е. живёте на украинском багаже.

В описанной akurt"ом ситуации людям придётся всё начинать с 0. Такого я и близко не писал. Не знаю, где Вы увидели.Квартиры под сдачу? За какие деньги? Или они с собой вывезли миллион-другой долларов?Вы, как понимаю, после эмиграции работаете по той же специальности, что и в Украине. Вам не пришлось ни переквалифицироваться, ни особо учить язык (для работы), т.е. живёте на украинском багаже.В описанной"ом ситуации людям придётся всё начинать с 0. ЛАД 2 Повідомлень: 27323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 21:05 akurt написав: Ну, во-первых, классики еще лет 300 назад сказали, что «Деньги-мерило всех вещей, в торгу обращающихся".

Потом чуток одумались, предвосхищая исчезновение сегодняшнее Игоря Гринкевича, и чуток модернизировали: «Деньги - мерило труда».

Последнее стало звучать как то весело… Ну, во-первых, классики еще лет 300 назад сказали, что «Деньги-мерило всех вещей,".Потом чуток одумались, предвосхищая исчезновение сегодняшнее Игоря Гринкевича, и чуток модернизировали: «Деньги - мерило труда».Последнее стало звучать как то весело…

Не всё торгуется.

И не всё должно торговаться. Не всё торгуется.И не всёторговаться. ЛАД 2 Повідомлень: 27323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4837 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Вы, как понимаю, после эмиграции работаете по той же специальности, что и в Украине. Вам не пришлось ни переквалифицироваться, ни особо учить язык (для работы), т.е. живёте на украинском багаже. Вы, как понимаю, после эмиграции работаете по той же специальности, что и в Украине., т.е. живёте на украинском багаже.

Ну це вже особливості роботи в ІТ. А мову і нову професію все одно треба було вчити. Ну це вже особливості роботи в ІТ. А мову і нову професію все одно треба було вчити. BIGor

Повідомлень: 8487 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1757175817591760> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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