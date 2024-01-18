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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:57
ЛАД написав:
Не всё торгуется.
И не всё должно
торговаться.
Это идеальный вариант, которого к сожалению нет.
Не успели в городе Х наладить производство дронов в месте ХХ - место такое, что я не догадался бы, и не подумал бы - как именно туда и «прилетело»…
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akurt
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