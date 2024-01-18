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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1757175817591760
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:57

  ЛАД написав:Не всё торгуется.
И не всё должно торговаться.

Это идеальный вариант, которого к сожалению нет.
Не успели в городе Х наладить производство дронов в месте ХХ - место такое, что я не догадался бы, и не подумал бы - как именно туда и «прилетело»…
akurt
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  #<1 ... 1757175817591760
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