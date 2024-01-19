Это идеальный вариант, которого к сожалению нет.
Не успели в городе Х наладить производство дронов в месте ХХ - место такое, что я не догадался бы, и не подумал бы - как именно туда и «прилетело»…
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Додано: Чет 18 січ, 2024 21:57
Додано: П'ят 19 січ, 2024 04:57
Это, к сожалению, как раз торгуется.
И, похоже, не очень дорого.
И этой "торговлей" должно заниматься СБУ. В первую очередь. И наказание вплоть до расстрела. Или не вплоть, а просто расстрел.
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