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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 січ, 2024 21:57
ЛАД написав:
Не всё торгуется.
И не всё должно
торговаться.
Это идеальный вариант, которого к сожалению нет.
Не успели в городе Х наладить производство дронов в месте ХХ - место такое, что я не догадался бы, и не подумал бы - как именно туда и «прилетело»…
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 04:57
akurt написав: ЛАД написав:
Не всё торгуется.
И не всё должно
торговаться.
Это идеальный вариант, которого к сожалению нет.
Не успели в городе Х наладить производство дронов в месте ХХ - место такое, что я не догадался бы, и не подумал бы - как именно туда и «прилетело»…
Это, к сожалению, как раз торгуется.
И, похоже, не очень дорого.
И этой "торговлей" должно заниматься СБУ. В первую очередь. И наказание вплоть до расстрела. Или не вплоть, а просто расстрел.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:42
akurt написав: Дюрі-бачі написав:
А от це мене лякає. Як потім з такими лікарями чи інженерами щось робити?
Можливо це мої бзики, але я, як науковий керівник, всі програми із магістерських чи бакалаврських робіт тестую сам.
Правильно Ви все пишете - і я знаю, що Ви на відміну від інших - "в темі".
Тут під вашими рядками можна підписатися та ставити плюс.
З однією нотаткою: КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ. Ось бачите: ви тестуєте самі. COOL!!!!
В одному університеті одна викладачка вдало торгувала курсовими роботами за дисципліною "Інженерна графіка" Певний час терпіли - всі все знали - поки не продала курсову родичу ректора - тоді звільнили. На її місце прийняли жінку-пенсіонерку - не кандидата і не доктора - всі спочатку із скепсисом дивилися, але іншої не було, а треба було терміново когось узяти. Що ви думаєте - вона опанувала компʼютерний клас та налаштувала дві програми для виконання креслень - та почали регулярно працювати першокурсники. Не у всіх получалося відразу - були скарги на жорсткість та вимогливість викладачки - гроші реально - ми перевіряли непрямими методами - не брала - ректор вже почав "бурчати" та натякати, що треба з 1 вересня НЕ брати на роботу. Типу занадто вимоглива... Я так зрозумів що до нього зверталися "ображені"...
Я був у складі "комісії", яка відвідала той компʼютерний клас на реальних заняттях - без попередження - але коректно - типу "хочемо подивитися як то працює" - та був вражений тим, як кваліфіковано все відбувалося. Я не міг повірити прямо, що ось ці зелені першокурсники так гарно виконують креслення на наших очах - прямо перед нами на екрані моніторів з"являлися графічні фігури - досить складні - студенти помилялися - але було видно, що знають які кнопки натискати, які інструменти використовувати, вона підказувала та спрямовувала - виправляли - йшло далі... Було справжнє навчання... Опитування студентів денної форми навчання показало, що студенти дуже задоволені, що опановують такий предмет.
Я потім сказав ректору, що їм повезло і таких викладачів треба носити на руках. Ректор заспокоївся, начальник відділу кадрів перестав хвилюватися, а жінка продовжила працювати...
А то пан Shaman
- фахівець з "Економіки по-простому
" - мені розкаже...
а що вам розповідати, якщо ви нічого не бажаєте нового знати?
й Економіка простими словами й Економіка по-простому то трошки різні речі.
й взагалі ви так красиво пишете - треба якісно та чесно працювати - то про інших в своїх оповідях. але коли вам же пишеш про якісну роботу, якісну освіту, про тих людей, хто намагається в Україні щось робити - ви це поливаєте брудом. й одразу згадуєте, то як самі за когось здавали іспит, то як ваші знайомі махлюють з написання робіт. людина парадокс
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:55
Дякую за критику. Знавець різниці між "Економіка по-простому" та "Економіка простими словами".
Комуналку оплатили? Пора: вже 19 січня...
Не солідно такому спеціалісту бути боржником: субсидію не дадуть.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 19 січ, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:55
Shaman потрібно розділяти 2 речі: я чудово знаю як працювати більше/якісніше/... але мене не змушують цього робити, тому я працюю трохи краще ніж найгірші працівники... І таких українців багато, й це не їх проблема, а проблема керівництва, яке створює такі умови.
Треба брати приклад з Канади чи США і всіх в кредитне рабство, щоб працювали на максимуму.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:20
Дюрі-бачі написав:Shaman
потрібно розділяти 2 речі: я чудово знаю як працювати більше/якісніше/... але мене не змушують цього робити, тому я працюю трохи краще ніж найгірші працівники... І таких українців багато, й це не їх проблема, а проблема керівництва, яке створює такі умови.
Треба брати приклад з Канади чи США і всіх в кредитне рабство, щоб працювали на максимуму.
Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством".
Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения.
Тут такая штука, что если позиция такая, что просто могут уволить, то скорей всего и найти такую работу будет не сложно, а если позиция - результат карьеры, то уволят как бы ты ни работал если решили увольнять/сокращать.
Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.
Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.
Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:27
akurt написав:
Дякую за критику. Знавець різниці між "Економіка по-простому
" та "Економіка простими словами
".
Сьогодні хоч їли?
Комуналку оплатили? Пора: вже 19 січня...
оце схоже вас реально хвилює - поїсти, комуналку сплатити
а то все перельоти якийсь, ресторани - пишіть далі
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:32
Дюрі-бачі написав:Shaman
потрібно розділяти 2 речі: я чудово знаю як працювати більше/якісніше/... але мене не змушують цього робити, тому я працюю трохи краще ніж найгірші працівники... І таких українців багато, й це не їх проблема, а проблема керівництва, яке створює такі умови.
Треба брати приклад з Канади чи США і всіх в кредитне рабство, щоб працювали на максимуму.
щось ви багато в одну купу
щоб якісно працювати, людину не треба змушувати. людина або робить це, або ні. й багато працюють погано, бо такі робітники.
а якщо ви про те, що мало платять за це - ви ж знаєте скільки обіцяють - тоді не йдіть на таку роботу. так, в освіті платять мало - але ж ви там не через зп
в Україні теж треба багато працювати, бо тут навіть нормальних кредитів немає. й ніхто нікого у рабство не загоняє. ти можеш у кредити й не влазити
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Shaman
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:32
rjkz написав:
Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.
Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.
Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.
Багато таких історій бачив в консалтингу. Завжди треба мати якісь бекапи вдома, та і знання всі то в голові.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:53
А навіщо? Он почитайте перед вами допис класного спеціаліста з «економіки по-простому»: грошей заплатити за комуналку немає, але класно розказує, як треба працювати, як повинні платити за роботу, шо працювати не треба і того, що ви написали, мати теж не треба: комуналку заплатить держава. І підгодує. Мабуть.
Саме це і носить назву «Економіка по-простому».
Взагалі-то це має іншу назву, але теж на букву «П».
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