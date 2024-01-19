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akurt написав:А навіщо? Он почитайте перед вами допис класного спеціаліста з «економіки по-простому»: грошей заплатити за комуналку немає, але класно розказує, як треба працювати, як повинні платити за роботу, шо працювати не треба і того, що ви написали, мати теж не треба: комуналку заплатить держава. І підгодує. Мабуть. Саме це і носить назву «Економіка по-простому». Взагалі-то це має іншу назву, але теж на букву «П».
навіщо так нахабно брехати? де ж я таке пишу?
блазень й балабол гілки чи навіть форуму - в тому, що ти писав хоч крапля правди є? окрім того, що ти звідкись скопіював
Дюрі-бачі написав:Shaman потрібно розділяти 2 речі: я чудово знаю як працювати більше/якісніше/... але мене не змушують цього робити, тому я працюю трохи краще ніж найгірші працівники... І таких українців багато, й це не їх проблема, а проблема керівництва, яке створює такі умови. Треба брати приклад з Канади чи США і всіх в кредитне рабство, щоб працювали на максимуму.
Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством". Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения. Тут такая штука, что если позиция такая, что просто могут уволить, то скорей всего и найти такую работу будет не сложно, а если позиция - результат карьеры, то уволят как бы ты ни работал если решили увольнять/сокращать. Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано. Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни. Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.
rjkz написав:Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством". Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения.
Саме так: в Україні можна змолоду "порвати жили" 5-10 років, а далі до пенсії без кредитів можна дозволити собі рік-другий посидіти без роботи, як зараз сидить значна частина заробітчан. От в США посидів рік без роботи - залишився без житла, 20 років життя в трубу.
Shaman написав:щоб якісно працювати, людину не треба змушувати.
Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде.
Shaman написав:щоб якісно працювати, людину не треба змушувати.
Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде.
Ви так не пишіть - людина, яка НЕ працює, якій НЕ світить Еміграція та НЕ світить Заробітчанство краще знає, як треба працювати. А там все просто: "людину не треба змушувати". Так було написано на плакаті в Ленінській кімнаті: "Кожному за потребою, від кожного - за здібностями". "Пенделів" - то не той стиль.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 січ, 2024 17:34, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:"Кожному за потребою, від кожного - за здібностями".
Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 січ, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів.
Тут потрібні уточнення: 1. Про кредити на медицину жодного разу не чув від наших людей. Вся медицина - страхова. Ви отримуєте всі послугги або безкоштовно, або частково сплачує страхова компанія, або заплатите готівкою. "Спасение утопающих - дело рук НЕ утопающих, а страховх компаній". В США неймовірна кількість всіляких страхових Програм від штату або від Федерального Уряду, вони всі дуже різні.
2. Кредити на освіту - то подарунок долі, який не є доступним для всіх. Але реально подарунок - з пільговими умовами погашення та сплати. На жаль не є доступним для пересічного українця (або я не знаю випадків).
Але в двох словах на реальному прикладі: - хлопчик з однієї з найбідніших країн світу. Але дядько - брат батька - "зачепився" в Лос Анджелесі. - дядько оформив кредит на навчання племінника в університеті, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-10. https://www.usnews.com/education/best-g ... s/rankings Спеціальність "Робототехінка" (наснилося під час денного сну під деревом на березі не самої брудної річки, поки паслися кози). - термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США. - кредит на 20 років після закінчення. Відсоткову ставку не пам"ятаю, але якась пільгова. - через 2 (два) місяця після закінчення хлопчик з реально бідної нещасної країни влаштувався на роботу на посаду з оплатою (не знаю якою - було не Full Time) але вже через рік - в 200 000...240 000 доларів на рік (звісно, він не знав про існування одного фахівця з цього форуму, фахівця з того, що змушувати працювати нікого не треба - приблизно мабуть як сказав би Воланд: "Не ходіть і не просіть: Гроші принесуть і самі дадуть!"). - ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ. БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...
Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий. - на сьогодні працює в компанії - можливо хтось чув назву - Microsoft - у відділенні в місті San Diego. За чутками (я особисто не бачив його вже десь 3 чи 4 роки) отримує 350 000 доларів на рік. Не так давно його жінка зажадала купити песика такої дорогої породи, що я не запам"ятав.
До погашення кредиту на навчання залишилося 16 років (на сьогодні 15,5). Міг би погасити своєю зарплатнею за пару кварталів - але навіщо: так в нього "Кредитний рейтинг" буде вищим!