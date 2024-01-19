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#<1 ... 1758175917601761 Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:56 akurt написав: А навіщо? Он почитайте перед вами допис класного спеціаліста з «економіки по-простому»: грошей заплатити за комуналку немає, але класно розказує, як треба працювати, як повинні платити за роботу, шо працювати не треба і того, що ви написали, мати теж не треба: комуналку заплатить держава. І підгодує. Мабуть.

Саме це і носить назву «Економіка по-простому».

Взагалі-то це має іншу назву, але теж на букву «П». А навіщо? Он почитайте перед вами допис класного спеціаліста з «економіки по-простому»: грошей заплатити за комуналку немає, але класно розказує, як треба працювати, як повинні платити за роботу, ш. І підгодує. Мабуть.Саме це і носить назву «Економіка по-простому».Взагалі-то це має іншу назву, але теж на букву «П».

навіщо так нахабно брехати? де ж я таке пишу?



блазень й балабол гілки чи навіть форуму - в тому, що ти писав хоч крапля правди є? окрім того, що ти звідкись скопіював навіщо так нахабно брехати? де ж я таке пишу?блазень й балабол гілки чи навіть форуму - в тому, що ти писав хоч крапля правди є? окрім того, що ти звідкись скопіював Shaman

Повідомлень: 5093 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:04 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Shaman потрібно розділяти 2 речі: я чудово знаю як працювати більше/якісніше/... але мене не змушують цього робити, тому я працюю трохи краще ніж найгірші працівники... І таких українців багато, й це не їх проблема, а проблема керівництва, яке створює такі умови.

Треба брати приклад з Канади чи США і всіх в кредитне рабство, щоб працювали на максимуму. потрібно розділяти 2 речі: я чудово знаю як працювати більше/якісніше/... але мене не змушують цього робити, тому я працюю трохи краще ніж найгірші працівники... І таких українців багато, й це не їх проблема, а проблема керівництва, яке створює такі умови.Треба брати приклад з Канади чи США і всіх в кредитне рабство, щоб працювали на максимуму.



Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством".

Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения.

Тут такая штука, что если позиция такая, что просто могут уволить, то скорей всего и найти такую работу будет не сложно, а если позиция - результат карьеры, то уволят как бы ты ни работал если решили увольнять/сокращать.

Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.

Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.

Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя. Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством".Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения.Тут такая штука, что если позиция такая, что просто могут уволить, то скорей всего и найти такую работу будет не сложно, а если позиция - результат карьеры, то уволят как бы ты ни работал если решили увольнять/сокращать.Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.

Чтобы такого не происходило должно быть так

Чтобы такого не происходило должно быть так slonomag Повідомлень: 443 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:17 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством".

Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения. Не совсем понял зависимость между качественной работой и "кредитным рабством".Разве что Вы имели ввиду, что человек отягощенный ипотекой вынужден выпрыгивать из щтанов чтобы его не уволили первым в случае сокращения.

Саме так: в Україні можна змолоду "порвати жили" 5-10 років, а далі до пенсії без кредитів можна дозволити собі рік-другий посидіти без роботи, як зараз сидить значна частина заробітчан. От в США посидів рік без роботи - залишився без житла, 20 років життя в трубу.

Shaman написав: щоб якісно працювати, людину не треба змушувати. щоб якісно працювати, людину не треба змушувати. Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде. Саме так: в Україні можна змолоду "порвати жили" 5-10 років, а далі до пенсії без кредитів можна дозволити собі рік-другий посидіти без роботи, як зараз сидить значна частина заробітчан. От в США посидів рік без роботи - залишився без житла, 20 років життя в трубу.Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2159 З нами з: 29.07.22 Подякував: 366 раз. Подякували: 281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:24 Дюрі-бачі!

Ви так не пишіть: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: щоб якісно працювати, людину не треба змушувати. щоб якісно працювати, Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде. Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде.

Ви так не пишіть - людина, яка НЕ працює, якій НЕ світить Еміграція та НЕ світить Заробітчанство краще знає, як треба працювати.

А там все просто: "людину не треба змушувати".

Так було написано на плакаті в Ленінській кімнаті:

"Кожному за потребою, від кожного - за здібностями".

"Пенделів" - то не той стиль. ПанВи так не пишіть:Ви так не пишіть - людина, яка НЕ працює, якій НЕ світитьта НЕ світитькраще знає, як треба працювати.А там все просто: "".Так було написано на плакаті в Ленінській кімнаті:"."Пенделів" - то не той стиль. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 січ, 2024 17:34, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9075 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3433 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:27 Re: Еміграція, заробітчанство При чому нема різниці іпотека чи аренда - без свого житла все рівно в "добровільному" рабстві, не кажучи вже про кредити на освіту і медичні рахунки. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2159 З нами з: 29.07.22 Подякував: 366 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:47 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: "Кожному за потребою, від кожного - за здібностями". "Кожному за потребою, від кожного - за здібностями". Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства. Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 січ, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2159 З нами з: 29.07.22 Подякував: 366 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:50 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: При чому нема різниці іпотека чи аренда - без свого житла все рівно в "добровільному" рабстві, не кажучи вже про кредити на освіту і медичні рахунки. При чому нема різниці іпотека чи аренда - без свого житла все рівно в "добровільному" рабстві, не кажучи вже про кредити на освіту і медичні рахунки.

Ну так надо брать ипотеку/аренду так чтобы расходы не были = доходам. Берешь что-то попроще, тратишь условно 80% от зп, 20% в копилку. За 5 лет у тебя в копилке 1 год жизни без работы. Ну так надо брать ипотеку/аренду так чтобы расходы не были = доходам. Берешь что-то попроще, тратишь условно 80% от зп, 20% в копилку. За 5 лет у тебя в копилке 1 год жизни без работы. slonomag Повідомлень: 443 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:59

1. Про кредити на медицину жодного разу не чув від наших людей. Вся медицина - страхова.

Ви отримуєте всі послугги або безкоштовно, або частково сплачує страхова компанія, або заплатите готівкою. "Спасение утопающих - дело рук НЕ утопающих, а страховх компаній". В США неймовірна кількість всіляких страхових Програм від штату або від Федерального Уряду, вони всі дуже різні.



2. Кредити на освіту - то подарунок долі, який не є доступним для всіх.

Але реально подарунок - з пільговими умовами погашення та сплати.

На жаль не є доступним для пересічного українця (або я не знаю випадків).



Але в двох словах на реальному прикладі:

- хлопчик з однієї з найбідніших країн світу. Але дядько - брат батька - "зачепився" в Лос Анджелесі.

- дядько оформив кредит на навчання племінника в університеті, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-10.

https://www.usnews.com/education/best-g ... s/rankings

Спеціальність "Робототехінка" (наснилося під час денного сну під деревом на березі не самої брудної річки, поки паслися кози).

- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США.

- кредит на 20 років після закінчення. Відсоткову ставку не пам"ятаю, але якась пільгова.

- через 2 (два) місяця після закінчення хлопчик з реально бідної нещасної країни влаштувався на роботу на посаду з оплатою (не знаю якою - було не Full Time) але вже через рік - в 200 000...240 000 доларів на рік (звісно, він не знав про існування одного фахівця з цього форуму, фахівця з того, що змушувати працювати нікого не треба - приблизно мабуть як сказав би Воланд: "Не ходіть і не просіть: Гроші принесуть і самі дадуть!").

- ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ.

БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...



Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий.

- на сьогодні працює в компанії - можливо хтось чув назву - Microsoft - у відділенні в місті San Diego. За чутками (я особисто не бачив його вже десь 3 чи 4 роки) отримує 350 000 доларів на рік. Не так давно його жінка зажадала купити песика такої дорогої породи, що я не запам"ятав.



До погашення кредиту на навчання залишилося 16 років (на сьогодні 15,5).

Міг би погасити своєю зарплатнею за пару кварталів - але навіщо: так в нього "Кредитний рейтинг" буде вищим! Тут потрібні уточнення:1. Про кредити на медицину жодного разу не чув від наших людей. Вся медицина - страхова.Ви отримуєте всі послугги або безкоштовно, або частково сплачує страхова компанія, або заплатите готівкою. "Спасение утопающих - дело рук НЕ утопающих, а страховх компаній". В США неймовірна кількість всіляких страхових Програм від штату або від Федерального Уряду, вони всі дуже різні.2.Але реально подарунок - з пільговими умовами погашення та сплати.На жаль не є доступним для пересічного українця (або я не знаю випадків).Але в двох словах на реальному прикладі:- хлопчик з однієї з найбідніших країн світу. Але дядько - брат батька - "зачепився" в Лос Анджелесі.- дядько оформив кредит на навчання племінника в університеті, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-10.Спеціальність "Робототехінка" (наснилося під час денного сну під деревом на березі не самої брудної річки, поки паслися кози).- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США.- кредит на 20 років після закінчення. Відсоткову ставку не пам"ятаю, але якась пільгова.- через 2 (два) місяця після закінчення хлопчик з реально бідної нещасної країни влаштувався на роботу на посаду з оплатою (не знаю якою - було не Full Time) але вже через рік - в 200 000...240 000 доларів на рік (звісно, він не знав про існування одного фахівця з цього форуму, фахівця з того, що змушувати працювати нікого не треба - приблизно мабуть як сказав би Воланд: "Не ходіть і не просіть: Гроші принесуть і самі дадуть!").- ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ.БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий.- на сьогодні працює в компанії - можливо хтось чув назву - Microsoft - у відділенні в місті San Diego. За чутками (я особисто не бачив його вже десь 3 чи 4 роки) отримує 350 000 доларів на рік. Не так давно його жінка зажадала купити песика такої дорогої породи, що я не запам"ятав.До погашення кредиту на навчання залишилося 16 років (на сьогодні 15,5).Міг би погасити своєю зарплатнею за пару кварталів - але навіщо: так в нього "Кредитний рейтинг" буде вищим! akurt

Повідомлень: 9075 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3433 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1758175917601761 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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