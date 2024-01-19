Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано. Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни. Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.
Багато таких історій бачив в консалтингу. Завжди треба мати якісь бекапи вдома, та і знання всі то в голові.
В мене в компанії, коли була реструктуризація, то такі суми виплачували, що навіть не знаю, хто опинився у кращому становищу: той, кого звільнили, чи той, кого залишили?
akurt написав:Тут потрібні уточнення: 1. Про кредити на медицину жодного разу не чув від наших людей. Вся медицина - страхова. Ви отримуєте всі послугги або безкоштовно, або частково сплачує страхова компанія, або заплатите готівкою. "Спасение утопающих - дело рук НЕ утопающих, а страховх компаній". В США неймовірна кількість всіляких страхових Програм від штату або від Федерального Уряду, вони всі дуже різні.
2. Кредити на освіту - то подарунок долі, який не є доступним для всіх. Але реально подарунок - з пільговими умовами погашення та сплати. На жаль не є доступним для пересічного українця (або я не знаю випадків).
Але в двох словах на реальному прикладі: - хлопчик з однієї з найбідніших країн світу. Але дядько - брат батька - "зачепився" в Лос Анджелесі. - дядько оформив кредит на навчання племінника в університеті, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-10. https://www.usnews.com/education/best-g ... s/rankings Спеціальність "Робототехінка" (наснилося під час денного сну під деревом на березі не самої брудної річки, поки паслися кози). - термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США. - кредит на 20 років після закінчення. Відсоткову ставку не пам"ятаю, але якась пільгова. - через 2 (два) місяця після закінчення хлопчик з реально бідної нещасної країни влаштувався на роботу на посаду з оплатою (не знаю якою - було не Full Time) але вже через рік - в 200 000...240 000 доларів на рік (звісно, він не знав про існування одного фахівця з цього форуму, фахівця з того, що змушувати працювати нікого не треба - приблизно мабуть як сказав би Воланд: "Не ходіть і не просіть: Гроші принесуть і самі дадуть!"). - ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ. БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...
Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий. - на сьогодні працює в компанії - можливо хтось чув назву - Microsoft - у відділенні в місті San Diego. За чутками (я особисто не бачив його вже десь 3 чи 4 роки) отримує 350 000 доларів на рік. Не так давно його жінка зажадала купити песика такої дорогої породи, що я не запам"ятав.
До погашення кредиту на навчання залишилося 16 років (на сьогодні 15,5). Міг би погасити своєю зарплатнею за пару кварталів - але навіщо: так в нього "Кредитний рейтинг" буде вищим!
чергові побрехеньки.
якщо ти вирішив на мене, як дрібний капосник, щось накидати, то вибач
по-перше, була така програма маскі (англійської абревіатури не пам'ятаю)- так за нею знаю двох людей, які отримали американський MBA ще в 90х роках БЕЗКОШТОВНО. чи працює ця програма зараз, не скажу.
по-друге, не так давно, якщо ти здавав вступні іспити на той же MBA в американському ВНЗ - кредит надавався майже автоматично. так отримав освіту інший мій знайомий, так громадянство Росія, але в цьому випадку тоді це було непринципово.
висновок - нічого ти не знаєш - що прочитав в інеті, то й копіюєш, як воно насправді - звідки тобі знати. я гадаю, якщо уважно перечитати твої звіти з турецької нерухомості - там теж одна маячня- просто вони нікому не потрібні, тому їх й не читають
й ще тобі підкажу - структура витрат в Америці трохи інша - якщо відняти всі кредити (нерухомість, машина), страхування та поточні витрати - на руках залишається не дуже багато, тому оце - закрити кредит за півроку - теж чергова маячня.
й так у ваших випадках все добре (що там про рожеві окуляри? ). а є непоодинокі випадки, коли люди не можуть виплати ці кредити та подають на банкрутство. але це в реальному житті. тому якщо є хист, краще отримувати європейську освіту.
ну давай, бреши далі
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 січ, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства.
Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!
Робочий графік 996 ( кит. 996工作制 ) — це робочий графік, що практикується деякими компаніями в Китаї. Свою назву він отримав від вимоги, щоб працівники працювали з 9:00 до 21:00, 6 днів на тиждень; тобто 72 години на тиждень, 12 годин на день. Ряд IT-компаній материкового Китаю прийняли цю систему як свій офіційний робочий графік. Надурочна робота має довгу історію в китайських ІТ-компаніях. Компанії вживають низку заходів, таких як відшкодування вартості проїзду в таксі для співробітників, які залишаються працювати в офісі до пізньої ночі, щоб стимулювати надурочну роботу.
За оцінками, понад три чверті міських працівників у великих містах, таких як Пекін, Шанхай і Гуанчжоу, страждають від пов’язаної з роботою втомою, біллю в опорно-руховому апараті, розладів сну або харчової поведінки, професійного стресу та дисбалансу між роботою та сім’єю. За даними китайського державного ЗМІ People's Daily, опитування 2013 року показало, що 98,8% китайських працівників ІТ-індустрії заявили, що мають проблеми зі здоров’ям. Протягом останніх десятиліть через систему 996 та інші системи понаднормової роботи в Китаї траплялися численні смерті від перевтоми та самогубства.
У 2020 році було проведено дослідження, яке показало, що «китайські підприємства частіше використовують екстремальні робочі графіки, ніж американські». Інше дослідження порівняло культуру 996 року з «сучасним рабством», сформованим через поєднання «необмеженого глобального капіталізму та конфуціанської культури ієрархії та покори»
Gastarbaiter написав:Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!
Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу. Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855)
Gastarbaiter написав:Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!
Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу. Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855)
якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба
це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...
колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)
Shaman написав:якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба
це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...
колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)
Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.
Shaman написав:якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба
це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...
колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)
Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.
весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.