#<1 ... 1759176017611762 Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:35 BIGor написав: rjkz написав: Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.

Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.

Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя. Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.

Багато таких історій бачив в консалтингу. Завжди треба мати якісь бекапи вдома, та і знання всі то в голові. Багато таких історій бачив в консалтингу. Завжди треба мати якісь бекапи вдома, та і знання всі то в голові.

В мене в компанії, коли була реструктуризація, то такі суми виплачували, що навіть не знаю, хто опинився у кращому становищу: той, кого звільнили, чи той, кого залишили? В мене в компанії, коли була реструктуризація, то такі суми виплачували, що навіть не знаю, хто опинився у кращому становищу: той, кого звільнили, чи той, кого залишили?

Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:38 akurt написав: Тут потрібні уточнення:

1. Про кредити на медицину жодного разу не чув від наших людей. Вся медицина - страхова.

Ви отримуєте всі послугги або безкоштовно, або частково сплачує страхова компанія, або заплатите готівкою. "Спасение утопающих - дело рук НЕ утопающих, а страховх компаній". В США неймовірна кількість всіляких страхових Програм від штату або від Федерального Уряду, вони всі дуже різні.



2. Кредити на освіту - то подарунок долі, який не є доступним для всіх.

Але реально подарунок - з пільговими умовами погашення та сплати.

На жаль не є доступним для пересічного українця (або я не знаю випадків).



Але в двох словах на реальному прикладі:

- хлопчик з однієї з найбідніших країн світу. Але дядько - брат батька - "зачепився" в Лос Анджелесі.

- дядько оформив кредит на навчання племінника в університеті, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-10.

https://www.usnews.com/education/best-g ... s/rankings

Спеціальність "Робототехінка" (наснилося під час денного сну під деревом на березі не самої брудної річки, поки паслися кози).

- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США.

- кредит на 20 років після закінчення. Відсоткову ставку не пам"ятаю, але якась пільгова.

- через 2 (два) місяця після закінчення хлопчик з реально бідної нещасної країни влаштувався на роботу на посаду з оплатою (не знаю якою - було не Full Time) але вже через рік - в 200 000...240 000 доларів на рік (звісно, він не знав про існування одного фахівця з цього форуму, фахівця з того, що змушувати працювати нікого не треба - приблизно мабуть як сказав би Воланд: "Не ходіть і не просіть: Гроші принесуть і самі дадуть!").

- ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ.

БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...



Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий.

- на сьогодні працює в компанії - можливо хтось чув назву - Microsoft - у відділенні в місті San Diego. За чутками (я особисто не бачив його вже десь 3 чи 4 роки) отримує 350 000 доларів на рік. Не так давно його жінка зажадала купити песика такої дорогої породи, що я не запам"ятав.



До погашення кредиту на навчання залишилося 16 років (на сьогодні 15,5).

чергові побрехеньки.



якщо ти вирішив на мене, як дрібний капосник, щось накидати, то вибач



по-перше, була така програма маскі (англійської абревіатури не пам'ятаю)- так за нею знаю двох людей, які отримали американський MBA ще в 90х роках БЕЗКОШТОВНО. чи працює ця програма зараз, не скажу.



по-друге, не так давно, якщо ти здавав вступні іспити на той же MBA в американському ВНЗ - кредит надавався майже автоматично. так отримав освіту інший мій знайомий, так громадянство Росія, але в цьому випадку тоді це було непринципово.



висновок - нічого ти не знаєш - що прочитав в інеті, то й копіюєш, як воно насправді - звідки тобі знати. я гадаю, якщо уважно перечитати твої звіти з турецької нерухомості - там теж одна маячня- просто вони нікому не потрібні, тому їх й не читають



й ще тобі підкажу - структура витрат в Америці трохи інша - якщо відняти всі кредити (нерухомість, машина), страхування та поточні витрати - на руках залишається не дуже багато, тому оце - закрити кредит за півроку - теж чергова маячня.



й так у ваших випадках все добре (що там про рожеві окуляри? ). а є непоодинокі випадки, коли люди не можуть виплати ці кредити та подають на банкрутство. але це в реальному житті. тому якщо є хист, краще отримувати європейську освіту.



Дюрі-бачі написав: Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства. Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства.

Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!

Робочий графік 996 ( кит. 996工作制 ) — це робочий графік, що практикується деякими компаніями в Китаї. Свою назву він отримав від вимоги, щоб працівники працювали з 9:00 до 21:00, 6 днів на тиждень; тобто 72 години на тиждень, 12 годин на день. Ряд IT-компаній материкового Китаю прийняли цю систему як свій офіційний робочий графік. Надурочна робота має довгу історію в китайських ІТ-компаніях. Компанії вживають низку заходів, таких як відшкодування вартості проїзду в таксі для співробітників, які залишаються працювати в офісі до пізньої ночі, щоб стимулювати надурочну роботу.



За оцінками, понад три чверті міських працівників у великих містах, таких як Пекін, Шанхай і Гуанчжоу, страждають від пов’язаної з роботою втомою, біллю в опорно-руховому апараті, розладів сну або харчової поведінки, професійного стресу та дисбалансу між роботою та сім’єю. За даними китайського державного ЗМІ People's Daily, опитування 2013 року показало, що 98,8% китайських працівників ІТ-індустрії заявили, що мають проблеми зі здоров’ям. Протягом останніх десятиліть через систему 996 та інші системи понаднормової роботи в Китаї траплялися численні смерті від перевтоми та самогубства.



У 2020 році було проведено дослідження, яке показало, що «китайські підприємства частіше використовують екстремальні робочі графіки, ніж американські». Інше дослідження порівняло культуру 996 року з «сучасним рабством», сформованим через поєднання «необмеженого глобального капіталізму та конфуціанської культури ієрархії та покори»

Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:43 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Ох, не бачили Ви справжнього Китаю! Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!

Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу.

Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855) Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу.Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855) Дюрі-бачі

Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:09 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Ох, не бачили Ви справжнього Китаю! Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!

Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу.

Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855) Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу.Я б хотів, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855)

якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба



це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...



колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не требаце важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) Shaman

Повідомлень: 5099 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:20 Shaman написав: якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба



це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...



колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не требаце важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу. Gastarbaiter Повідомлень: 2979 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:24 Gastarbaiter написав: Shaman написав: якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба



це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...



колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не требаце важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.

весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як. весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як. Shaman

весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.

Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:45 Shaman написав: весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як. весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.

