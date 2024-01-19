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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1760176117621763>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:35

  BIGor написав:
  rjkz написав:Знакомую когда-то уволили невзирая на ее заслуги (а может даже из-за них). Решили, что на нее стало слищком много завязано.
Когда уволили - на входе в офис дали уведомление, дальше не подпустили к рабочему месту, чтобы не имела возможности удалить/скопировать/переслать информацию с компа, записи и тд. Даже туфли, которые переобувала в офисе пришлось оставить и личные мелочи. Это был ее первый такой опыт в жизни.
Полгода отходила. Но работу нашла довольно быстро и уже с бОльшим пониманием расставляла приоритеты между своими интересами и интересами работодателя.

Багато таких історій бачив в консалтингу. Завжди треба мати якісь бекапи вдома, та і знання всі то в голові.

В мене в компанії, коли була реструктуризація, то такі суми виплачували, що навіть не знаю, хто опинився у кращому становищу: той, кого звільнили, чи той, кого залишили?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:38

  akurt написав:Тут потрібні уточнення:
1. Про кредити на медицину жодного разу не чув від наших людей. Вся медицина - страхова.
Ви отримуєте всі послугги або безкоштовно, або частково сплачує страхова компанія, або заплатите готівкою. "Спасение утопающих - дело рук НЕ утопающих, а страховх компаній". В США неймовірна кількість всіляких страхових Програм від штату або від Федерального Уряду, вони всі дуже різні.

2. Кредити на освіту - то подарунок долі, який не є доступним для всіх.
Але реально подарунок - з пільговими умовами погашення та сплати.
На жаль не є доступним для пересічного українця (або я не знаю випадків).

Але в двох словах на реальному прикладі:
- хлопчик з однієї з найбідніших країн світу. Але дядько - брат батька - "зачепився" в Лос Анджелесі.
- дядько оформив кредит на навчання племінника в університеті, який входить в ТОР-100 університетів США, а за деякими напрямами - в ТОР-10.
https://www.usnews.com/education/best-g ... s/rankings
Спеціальність "Робототехінка" (наснилося під час денного сну під деревом на березі не самої брудної річки, поки паслися кози).
- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США.
- кредит на 20 років після закінчення. Відсоткову ставку не пам"ятаю, але якась пільгова.
- через 2 (два) місяця після закінчення хлопчик з реально бідної нещасної країни влаштувався на роботу на посаду з оплатою (не знаю якою - було не Full Time) але вже через рік - в 200 000...240 000 доларів на рік (звісно, він не знав про існування одного фахівця з цього форуму, фахівця з того, що змушувати працювати нікого не треба - приблизно мабуть як сказав би Воланд: "Не ходіть і не просіть: Гроші принесуть і самі дадуть!").
- ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ.
БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...

Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий.
- на сьогодні працює в компанії - можливо хтось чув назву - Microsoft - у відділенні в місті San Diego. За чутками (я особисто не бачив його вже десь 3 чи 4 роки) отримує 350 000 доларів на рік. Не так давно його жінка зажадала купити песика такої дорогої породи, що я не запам"ятав.

До погашення кредиту на навчання залишилося 16 років (на сьогодні 15,5).
Міг би погасити своєю зарплатнею за пару кварталів - але навіщо: так в нього "Кредитний рейтинг" буде вищим!

чергові побрехеньки.

якщо ти вирішив на мене, як дрібний капосник, щось накидати, то вибач :D

по-перше, була така програма маскі (англійської абревіатури не пам'ятаю)- так за нею знаю двох людей, які отримали американський MBA ще в 90х роках БЕЗКОШТОВНО. чи працює ця програма зараз, не скажу.

по-друге, не так давно, якщо ти здавав вступні іспити на той же MBA в американському ВНЗ - кредит надавався майже автоматично. так отримав освіту інший мій знайомий, так громадянство Росія, але в цьому випадку тоді це було непринципово.

висновок - нічого ти не знаєш - що прочитав в інеті, то й копіюєш, як воно насправді - звідки тобі знати. я гадаю, якщо уважно перечитати твої звіти з турецької нерухомості - там теж одна маячня- просто вони нікому не потрібні, тому їх й не читають ;)

й ще тобі підкажу - структура витрат в Америці трохи інша - якщо відняти всі кредити (нерухомість, машина), страхування та поточні витрати - на руках залишається не дуже багато, тому оце - закрити кредит за півроку - теж чергова маячня.

й так у ваших випадках все добре (що там про рожеві окуляри? :D ). а є непоодинокі випадки, коли люди не можуть виплати ці кредити та подають на банкрутство. але це в реальному житті. тому якщо є хист, краще отримувати європейську освіту.

ну давай, бреши далі :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 січ, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:41

  Дюрі-бачі написав:Мені подобається китайський стиль управління (нещодавно викупили завод в Ужгороді): вони встановили диф. лінійку зарплати: в дусі робити треба 30 джгутів на день, а за кожен понад норму +100 грн. премії, а також топ 10% працівників дають додаткові відгули, а за них працюють (безкоштовно) топ 10% гірших працівників. Ну і звісно щоденний пендель від начальства.

Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!
Робочий графік 996 ( кит. 996工作制 ) — це робочий графік, що практикується деякими компаніями в Китаї. Свою назву він отримав від вимоги, щоб працівники працювали з 9:00 до 21:00, 6 днів на тиждень; тобто 72 години на тиждень, 12 годин на день. Ряд IT-компаній материкового Китаю прийняли цю систему як свій офіційний робочий графік. Надурочна робота має довгу історію в китайських ІТ-компаніях. Компанії вживають низку заходів, таких як відшкодування вартості проїзду в таксі для співробітників, які залишаються працювати в офісі до пізньої ночі, щоб стимулювати надурочну роботу.

За оцінками, понад три чверті міських працівників у великих містах, таких як Пекін, Шанхай і Гуанчжоу, страждають від пов’язаної з роботою втомою, біллю в опорно-руховому апараті, розладів сну або харчової поведінки, професійного стресу та дисбалансу між роботою та сім’єю. За даними китайського державного ЗМІ People's Daily, опитування 2013 року показало, що 98,8% китайських працівників ІТ-індустрії заявили, що мають проблеми зі здоров’ям. Протягом останніх десятиліть через систему 996 та інші системи понаднормової роботи в Китаї траплялися численні смерті від перевтоми та самогубства.

У 2020 році було проведено дослідження, яке показало, що «китайські підприємства частіше використовують екстремальні робочі графіки, ніж американські». Інше дослідження порівняло культуру 996 року з «сучасним рабством», сформованим через поєднання «необмеженого глобального капіталізму та конфуціанської культури ієрархії та покори»
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!

Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу.
Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:09

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Ох, не бачили Ви справжнього Китаю!

Отримував Китайський офер, але відмовився від нього... Вже тут писав, що обмеження свобод нагадували якусь колонію, чи армійську службу.
Я б хотів попрацювати 996, але ща відповідну ЗП (хоча б х2, по відношенню до 855)

якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба :D

це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...

колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:20

  Shaman написав:якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба :D

це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...

колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) 8)

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:24

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба :D

це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...

колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) 8)

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.

весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:45

  Shaman написав:весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.

За 4 роки в аудиті більше 8 годин на день працював лічені рази. 2-3 дні наприкінці проекту зазвичай.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:59

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.

За 4 роки в аудиті більше 8 годин на день працював лічені рази. 2-3 дні наприкінці проекту зазвичай.

в якій компанії працювали?

коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:в Україні можна змолоду "порвати жили" 5-10 років, а далі до пенсії без кредитів можна дозволити собі рік-другий посидіти без роботи, як зараз сидить значна частина заробітчан. От в США посидів рік без роботи - залишився без житла, 20 років життя в трубу.

Не зрозумів, в чому різниця? Що заважає і американцю поїхати жити в "батьківську хату"?
BIGor
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