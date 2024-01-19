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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:07
Shaman написав:
в якій компанії працювали?
коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс...
Однак з компаній Big4, потім були ще фірми з так званого 2nd tier.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:09
Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав:
якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба
це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...
колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)
Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.
весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.
Я колись приходив на співбесіду в контору - 12 годинний робочий день + короткі робочі суботи, звісно що не ІТ.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:11
akurt написав:
Т
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- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США.
Почему сумма?
За что 36000, а за что 12000?
- ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ.
БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...
Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий.
За 3 часа в день на дорогу могу его понять. Почему не заплатить за аренду 4000 в месяц, если в результате будет +30 000 в год, не понятно.
Или +30 000 это при +3 часа в день?
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:12
Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав:
весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.
За 4 роки в аудиті більше 8 годин на день працював лічені рази. 2-3 дні наприкінці проекту зазвичай.
в якій компанії працювали?
коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс...
На одній з робот колеги одружувалися тільки на колегинях, з тим графіком всі "ноулайфери", не було в них навіть часу сходити в кафе, а на дискотеку і поготів. Я швидко зрозумів ситуацію і звалив звідти.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:14
BIGor написав:
нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 19 січ, 2024 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:14
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Почему Вы думаете, что в США нельзя заработать на жилье за 5-10 лет?
Отже в мене хибне сприйняття.
А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці...
Бывает по-разному. Так же, как и у нас. Кто-то может заработать на квартиру и за пару лет, а кто-то (большинство) и за всю жизнь не сможет.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:17
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти
Это, как понимаю, для квалифицированных работников?
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:21
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти
В Ерітреї теж таким способом можна житло заробити за 6 місяців, класна країна! Звичайно заробітчанином. Але нащо житло де нема оплачуваної роботи?
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:28
Американці і так непогано живуть- почитаєш цей український форум, так одні там жебраки.
На практиці наші українці саме в ці дні:
- одні катаються на лижах в Bend (Oregon);
- другі ходять трейлами в районі Golden Gate, збираються на лижі в Colorado (казали дуже дорогі скі-паси - по 250$ на день);
- треті зараз в Колумбії (мають там справи в одній інвестиційній галузі);
- четверті розказують як вигідно летіти в Мексику лікувати зуби (по памʼяті): церконієва коронка 280$, пломба 35$, имплант 1050$.
Всі наші українці.
Погано тільки одному хлопцю віком 21 рік: в ці дні шукає роботу. Авто має, водійське посвідчення має. Роботу шукає.
А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі. Якимось чудом тільки rjkz ще від голоду не падає. Та в картонній коробці ще не ховається.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:56
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Почему Вы думаете, что в США нельзя заработать на жилье за 5-10 лет?
Отже в мене хибне сприйняття.
А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці...
Дело в том, что многие американцы не закрывают ипотеку досрочно, даже если имеют такую возможность.
Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, но так было не всегда.
Идеология в том, чтобы использовать свободные деньги для получения доходов на стокмаркете, что при консервативной стратегии дает около 7% годовых, а мортгиджи выдавались и под +/-3% годовых.
Поэтому вопрос не в возможностях, а в желании.
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