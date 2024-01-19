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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1761176217631764> Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:07 Shaman написав: в якій компанії працювали?



коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс... в якій компанії працювали?коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс...

Однак з компаній Big4, потім були ще фірми з так званого 2nd tier. Однак з компаній Big4, потім були ще фірми з так званого 2nd tier. Gastarbaiter Повідомлень: 2980 З нами з: 26.02.18 Подякував: 659 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:09 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не треба



це важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...



колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда) якщо уважно подивитися на чому базується китайське диво - гадаю наші б громадяни сказали б - нам таке не требаце важко. до 30-35 років ще можна, а потім здоров'я не вистачить...колись читав про менеджера на прізвисько seven eleven (ідея так ж як й у бренда)

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.

Я б так зміг максимум пару-тройку тижнів витримати, на якомусь конкретному проекті. Коли розумієш, що скоро все закінчиться і буде час відпочити та повернутися у норму. А якщо так працювати роками та без надії, що колись це зміниться - це прямий шлях до нервового розладу.

весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як. весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.

Я колись приходив на співбесіду в контору - 12 годинний робочий день + короткі робочі суботи, звісно що не ІТ. Я колись приходив на співбесіду в контору - 12 годинний робочий день + короткі робочі суботи, звісно що не ІТ. BIGor

Повідомлень: 8496 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:11 akurt написав: Т

................

- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США. ................- термін навчання - 4 роки - загальна сума на навчання в цінах 2014-2018 років: (36000+12000)х4=192 000 доларів США.

Почему сумма?

За что 36000, а за что 12000?



- ще через рік/два я з ним реально сперечався - з приводу того, що він може влаштуватися на 340 000....360 000 доларів на рік на роботу в Сан Францисько - але він НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ.

БРРРРРРРРР! Це я так крутив головою, не розуміючи...



Як це... А просто: хлопчик з дуже віддаленої "дєрєвні" на краю світу сказав, що він не погоджується втрачати на дорогу 3 (три) години на день або платити за оренду квартири 4000 доларів на місяць. З урахуванням попадання в іншу категорію оподаткування він реально буде отримувати всього приблизно на 30 000 доларів на рік більше. Він не по-год-жу-єть-ся. Втрачати в день 3 години свого життя! Всього за 30 000 доларів профіту на рік!!!! Ось він такий.

За 3 часа в день на дорогу могу его понять. Почему не заплатить за аренду 4000 в месяц, если в результате будет +30 000 в год, не понятно.

Или +30 000 это при +3 часа в день? Почему сумма?За что 36000, а за что 12000?За 3 часа в день на дорогу могу его понять. Почему не заплатить за аренду 4000 в месяц, если в результате будет +30 000 в год, не понятно.Или +30 000 это при +3 часа в день? ЛАД 2 Повідомлень: 27338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:12 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як. весь аудит та консалтинг на цьому побудовані. ІТ - хто як.

За 4 роки в аудиті більше 8 годин на день працював лічені рази. 2-3 дні наприкінці проекту зазвичай. За 4 роки в аудиті більше 8 годин на день працював лічені рази. 2-3 дні наприкінці проекту зазвичай.

в якій компанії працювали?



коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс... в якій компанії працювали?коли у нас був аудит - я о сьомій їхав додому, а аудитори - до себе в офіс...

На одній з робот колеги одружувалися тільки на колегинях, з тим графіком всі "ноулайфери", не було в них навіть часу сходити в кафе, а на дискотеку і поготів. Я швидко зрозумів ситуацію і звалив звідти. На одній з робот колеги одружувалися тільки на колегинях, з тим графіком всі "ноулайфери", не було в них навіть часу сходити в кафе, а на дискотеку і поготів. Я швидко зрозумів ситуацію і звалив звідти. BIGor

Повідомлень: 8496 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 19 січ, 2024 21:15, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2163 З нами з: 29.07.22 Подякував: 368 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:14 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Почему Вы думаете, что в США нельзя заработать на жилье за 5-10 лет? Почему Вы думаете, что в США нельзя заработать на жилье за 5-10 лет?

Отже в мене хибне сприйняття.

А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці... Отже в мене хибне сприйняття.А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці...

Бывает по-разному. Так же, как и у нас. Кто-то может заработать на квартиру и за пару лет, а кто-то (большинство) и за всю жизнь не сможет. Бывает по-разному. Так же, как и у нас. Кто-то может заработать на квартиру и за пару лет, а кто-то (большинство) и за всю жизнь не сможет. ЛАД 2 Повідомлень: 27338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:17 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти

Это, как понимаю, для квалифицированных работников? Это, как понимаю, для квалифицированных работников? ЛАД 2 Повідомлень: 27338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5227 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:21 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. нше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти В Україні - важко, а от заробітчанином 60k$ за 5 років - легко, і навіть 100-120k можна. А за цю ціну можна в Україні навіть зараз нормальну квартиру взяти

В Ерітреї теж таким способом можна житло заробити за 6 місяців, класна країна! Звичайно заробітчанином. Але нащо житло де нема оплачуваної роботи? В Ерітреї теж таким способом можна житло заробити за 6 місяців, класна країна! Звичайно заробітчанином. Але нащо житло де нема оплачуваної роботи? BIGor

Повідомлень: 8496 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:28 Американці і так непогано живуть- почитаєш цей український форум, так одні там жебраки.

На практиці наші українці саме в ці дні:

- одні катаються на лижах в Bend (Oregon);

- другі ходять трейлами в районі Golden Gate, збираються на лижі в Colorado (казали дуже дорогі скі-паси - по 250$ на день);

- треті зараз в Колумбії (мають там справи в одній інвестиційній галузі);

- четверті розказують як вигідно летіти в Мексику лікувати зуби (по памʼяті): церконієва коронка 280$, пломба 35$, имплант 1050$.

Всі наші українці.

Погано тільки одному хлопцю віком 21 рік: в ці дні шукає роботу. Авто має, водійське посвідчення має. Роботу шукає.

А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі. Якимось чудом тільки rjkz ще від голоду не падає. Та в картонній коробці ще не ховається. akurt

Повідомлень: 9079 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3433 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:56 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Почему Вы думаете, что в США нельзя заработать на жилье за 5-10 лет? Почему Вы думаете, что в США нельзя заработать на жилье за 5-10 лет?

Отже в мене хибне сприйняття.

А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці... Отже в мене хибне сприйняття.А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці...



Дело в том, что многие американцы не закрывают ипотеку досрочно, даже если имеют такую возможность.

Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, но так было не всегда.

Идеология в том, чтобы использовать свободные деньги для получения доходов на стокмаркете, что при консервативной стратегии дает около 7% годовых, а мортгиджи выдавались и под +/-3% годовых.

Поэтому вопрос не в возможностях, а в желании. Дело в том, что многие американцы не закрывают ипотеку досрочно, даже если имеют такую возможность.Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, но так было не всегда.Идеология в том, чтобы использовать свободные деньги для получения доходов на стокмаркете, что при консервативной стратегии дает около 7% годовых, а мортгиджи выдавались и под +/-3% годовых.Поэтому вопрос не в возможностях, а в желании. rjkz

Повідомлень: 16085 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8163 раз. Подякували: 5047 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1761176217631764> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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