BIGor написав:
Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:06
Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:07
Куди найвигідніше емігрувати простому українському пенсіонеру? Так, щоб і пенсію платили, і житлом забезпечили.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:08
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:15
Именно так: в желании и в том, что человек получает, не закрывая мортрилж.
А получает он хороший кредитный рейтинг, что очень может пригодиться.
Вот такая реальная история: два украинца - оба выпускники Американских университетов - оба граждане Украины - снимают на двоих 2 bed room. В очень хорошем скажем прямо городе.
Оплата в месяц приемлемая: 4200$, которые делят на двоих.
- Отлично, Григорий?
- Годится, Константин!
Прикол произошел в том, что они решили разъехаться после нескольких лет совместной жизни - каждый со своей девушкой. По какой-то там давней договоренности, платил за квартиру один из украинцев, а второй ему просто отдавал деньги.
Вот, при том что разъехались - каждый из них начинает брать в аренду отдельную квартиру.
Казус получился такой: первый по доходам существенно ниже второго. Платил первый.
Так вот у которого который типа богаче гораздо - оказался кредитный рейтинг как у бомжа. У него проблемы с взятием в аренду новой квартиры.
А второй - победнее - очень и очень имеет такой кредитный рейтинг, что ого-го-го! Получите отдельную квартиру и распишитесь. Я больше скажу: переехал в Las Vegas. C девушкой.
Так-то вот.
Второй квартиру взял, но платежи ему повысили…
Так-то вот.
Парни! Ну все там жили, живут и будут жить в кредит.
И никто ничего не закрывал досрочно, не закрывает и не будет закрывать, даже если имеет на счету много много любимых форумчанами денюжек.
Ну вот они такие.
Подлецы. Негодяи. Отщепенцы.
Только в декабре по сегодняшним словам Трампа заехало жить 300 000 новых людей из - как он сказал - «неизвестных нам стран».
Этих еще наверное форумчане смогут переучить.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:26
Цікаве питання. Треба його розбити на два або три (прожиття, чи плануєте працювати, які забаганки):
1) українську пенсію вам будуть платити на українську карту і витрачати ви їх можете в будь-якій країні без проблем. Бажано перевірити термін дії та отримати з кінцевим терміном подалі.
2) багато матеріалів в інтернеті на тему в якій країні краще опинитися:
- в Канаді краще для молодих перспективних роботящих: мінімум 2 роки треба важко працювати майже на мінімальній оплаті праці;
- про Ірландію були позитивні відгуки - але змінилися на негативні;
- в Ісландії гарні умови та поганий клімат;
- щось притихли діаспора в Швеції - там наші так почали нелегально гарувати, що шведи дивувалися. Зараз мінімум інформації: моле там так медом намазано, що всі мовчать, щоби і доки не прибули ще;
- з тих, з ким я спілкуюся - найкраще в Німеччині (реально високі виплати - по 560€ на дорослого+ безкоштовне житло), досить непогано в Австрії: по 500€ на особу плюс безкоштовне житло (правда, зараз змусили самому платити комуналку - а то взагалі була лафа - навіть талон на безкоштовну парковку у Відні). Дуже гарні відгуки про Нідерланди: або люди живуть в готелі на повному безкоштовному забезпеченні від їжі до танців та СПА центрів (плюс 50€ на місяць на кишенькові витрати) або до безкоштовного житла (але з оплатою комунальних) + готівкові гроші.
- діти приятелів переїхали з Литви у Фінляндію - у бідній Литві не дуже добре: все дорого. Житло платне.
- дуже непогані відгуки від приятелів в - здивуєтеся - в Хорватіі, як послухати так рай для українця на землі. Не працюють.
Рийте носом інтернет.
Поки що найкраще начебто в Німеччині.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 січ, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:30
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:38
О! Ветеран праці - це круто!
Краще може бути тільки підроблене посвідчення Учасника бойових дій та інваліда війни Афганістану.
Звичайному українцю в Австрії призначили 500€, а такому почесному ветерану - 830!
Наші люди кмітливі та завзяті! Австрійці - чисті діти.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 22:42
Re: Еміграція, заробітчанство
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