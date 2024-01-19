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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1762176317641765 Додано: Суб 20 січ, 2024 01:24 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове. Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове. Proofy

Повідомлень: 2309 З нами з: 24.10.08 Подякував: 61 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 01:28 akurt написав: Investor_K написав: Куди найвигідніше емігрувати простому українському пенсіонеру? Так, щоб і пенсію платили, і житлом забезпечили. Куди найвигідніше емігрувати простому українському пенсіонеру? Так, щоб і пенсію платили, і житлом забезпечили.

Цікаве питання. Треба його розбити на два або три (прожиття, чи плануєте працювати, які забаганки):

1) українську пенсію вам будуть платити на українську карту і витрачати ви їх можете в будь-якій країні без проблем. Бажано перевірити термін дії та отримати з кінцевим терміном подалі.

2) багато матеріалів в інтернеті на тему в якій країні краще опинитися:

- в Канаді краще для молодих перспективних роботящих: мінімум 2 роки треба важко працювати майже на мінімальній оплаті праці;

- про Ірландію були позитивні відгуки - але змінилися на негативні;

- в Ісландії гарні умови та поганий клімат;

- щось притихли діаспора в Швеції - там наші так почали нелегально гарувати, що шведи дивувалися. Зараз мінімум інформації: моле там так медом намазано, що всі мовчать, щоби і доки не прибули ще;

- з тих, з ким я спілкуюся - найкраще в Німеччині (реально високі виплати - по 560€ на дорослого+ безкоштовне житло), досить непогано в Австрії: по 500€ на особу плюс безкоштовне житло (правда, зараз змусили самому платити комуналку - а то взагалі була лафа - навіть талон на безкоштовну парковку у Відні). Дуже гарні відгуки про Нідерланди: або люди живуть в готелі на повному безкоштовному забезпеченні від їжі до танців та СПА центрів (плюс 50€ на місяць на кишенькові витрати) або до безкоштовного житла (але з оплатою комунальних) + готівкові гроші.

- діти приятелів переїхали з Литви у Фінляндію - у бідній Литві не дуже добре: все дорого. Житло платне.

- дуже непогані відгуки від приятелів в - здивуєтеся - в Хорватіі, як послухати так рай для українця на землі. Не працюють.



Рийте носом інтернет.

Поки що найкраще начебто в Німеччині. Цікаве питання. Треба його розбити на два або три (прожиття, чи плануєте працювати, які забаганки):1) українську пенсію вам будуть платити на українську карту і витрачати ви їх можете в будь-якій країні без проблем. Бажано перевірити термін дії та отримати з кінцевим терміном подалі.2) багато матеріалів в інтернеті на тему в якій країні краще опинитися:- в Канаді краще для молодих перспективних роботящих: мінімум 2 роки треба важко працювати майже на мінімальній оплаті праці;- про Ірландію були позитивні відгуки - але змінилися на негативні;- в Ісландії гарні умови та поганий клімат;- щось притихли діаспора в Швеції - там наші так почали нелегально гарувати, що шведи дивувалися. Зараз мінімум інформації: моле там так медом намазано, що всі мовчать, щоби і доки не прибули ще;- з тих, з ким я спілкуюся - найкраще в Німеччині (реально високі виплати - по 560€ на дорослого+ безкоштовне житло), досить непогано в Австрії: по 500€ на особу плюс безкоштовне житло (правда, зараз змусили самому платити комуналку - а то взагалі була лафа - навіть талон на безкоштовну парковку у Відні). Дуже гарні відгуки про Нідерланди: або люди живуть в готелі на повному безкоштовному забезпеченні від їжі до танців та СПА центрів (плюс 50€ на місяць на кишенькові витрати) або до безкоштовного житла (але з оплатою комунальних) + готівкові гроші.- діти приятелів переїхали з Литви у Фінляндію - у бідній Литві не дуже добре: все дорого. Житло платне.- дуже непогані відгуки від приятелів в - здивуєтеся - в Хорватіі, як послухати так рай для українця на землі. Не працюють.Рийте носом інтернет.Поки що найкраще начебто в Німеччині.



По австрії неправильно. 260 євро плюс маскимум 330 на житло ( на 2+, на одного 165). Якщо житло на 1 дорожче 500 євро (або 800 на двох), допомогу не дають



Знайти у відні студію за 500 - нереально По австрії неправильно. 260 євро плюс маскимум 330 на житло ( на 2+, на одного 165). Якщо житло на 1 дорожче 500 євро (або 800 на двох), допомогу не даютьЗнайти у відні студію за 500 - нереально adeges Повідомлень: 4513 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 01:35 akurt написав: rjkz написав: Дело в том, что многие американцы не закрывают ипотеку досрочно, даже если имеют такую возможность.

Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, но так было не всегда.

Идеология в том, чтобы использовать свободные деньги для получения доходов на стокмаркете, что при консервативной стратегии дает около 7% годовых, а мортгиджи выдавались и под +/-3% годовых.

Поэтому вопрос не в возможностях, а в желании. Дело в том, что многие американцы не закрывают ипотеку досрочно, даже если имеют такую возможность.Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, но так было не всегда.Идеология в том, чтобы использовать свободные деньги для получения доходов на стокмаркете, что при консервативной стратегии дает около 7% годовых, а мортгиджи выдавались и под +/-3% годовых.Поэтому вопрос не в возможностях, а в желании.



Именно так: в желании и в том, что человек получает, не закрывая мортрилж.

А получает он хороший кредитный рейтинг, что очень может пригодиться.



Вот такая реальная история: два украинца - оба выпускники Американских университетов - оба граждане Украины - снимают на двоих 2 bed room. В очень хорошем скажем прямо городе.

Оплата в месяц приемлемая: 4200$, которые делят на двоих.

- Отлично, Григорий?

- Годится, Константин!

Прикол произошел в том, что они решили разъехаться после нескольких лет совместной жизни - каждый со своей девушкой. По какой-то там давней договоренности, платил за квартиру один из украинцев, а второй ему просто отдавал деньги.

Вот, при том что разъехались - каждый из них начинает брать в аренду отдельную квартиру.

Казус получился такой: первый по доходам существенно ниже второго. Платил первый.

Так вот у которого который типа богаче гораздо - оказался кредитный рейтинг как у бомжа. У него проблемы с взятием в аренду новой квартиры.

А второй - победнее - очень и очень имеет такой кредитный рейтинг, что ого-го-го! Получите отдельную квартиру и распишитесь. Я больше скажу: переехал в Las Vegas. C девушкой.

Так-то вот.

Второй квартиру взял, но платежи ему повысили…

Так-то вот.

Парни! Ну все там жили, живут и будут жить в кредит.

И никто ничего не закрывал досрочно, не закрывает и не будет закрывать, даже если имеет на счету много много любимых форумчанами денюжек.

Именно так: в желании и в том, что человек получает, не закрывая мортрилж.А получает он хороший кредитный рейтинг, что очень может пригодиться.Вот такая реальная история: два украинца - оба выпускники Американских университетов - оба граждане Украины - снимают на двоих 2 bed room. В очень хорошем скажем прямо городе.Оплата в месяц приемлемая: 4200$, которые делят на двоих.- Отлично, Григорий?- Годится, Константин!Прикол произошел в том, что они решили разъехаться после нескольких лет совместной жизни - каждый со своей девушкой. По какой-то там давней договоренности, платил за квартиру один из украинцев, а второй ему просто отдавал деньги.Вот, при том что разъехались - каждый из них начинает брать в аренду отдельную квартиру.Казус получился такой: первый по доходам существенно ниже второго. Платил первый.Так вот у которого который типа богаче гораздо - оказался кредитный рейтинг как у бомжа. У него проблемы с взятием в аренду новой квартиры.А второй - победнее - очень и очень имеет такой кредитный рейтинг, что ого-го-го! Получите отдельную квартиру и распишитесь. Я больше скажу: переехал в Las Vegas. C девушкой.Так-то вот.Второй квартиру взял, но платежи ему повысили…Так-то вот.Парни! Ну все там жили, живут и будут жить в кредит.И никто ничего не закрывал досрочно, не закрывает и не будет закрывать, даже если имеет на счету много много любимых форумчанами денюжек.



Рейтинг можно разогнать кредитными картами до 820, без кредитов



Не гасят сейчас ипотеку ( и не продают дома) потому что очень дорого финансировать новую покупку Рейтинг можно разогнать кредитными картами до 820, без кредитовНе гасят сейчас ипотеку ( и не продают дома) потому что очень дорого финансировать новую покупку adeges Повідомлень: 4513 З нами з: 14.03.06 Подякував: 426 раз. Подякували: 1046 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 01:49 Faceless написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Отже в мене хибне сприйняття.

А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці... Отже в мене хибне сприйняття.А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці...

Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного). Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного). BIGor

Повідомлень: 8497 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1762176317641765 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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