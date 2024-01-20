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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 01:24
BIGor написав:
Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 01:28
akurt написав: Investor_K написав:
Куди найвигідніше емігрувати простому українському пенсіонеру? Так, щоб і пенсію платили, і житлом забезпечили.
Цікаве питання. Треба його розбити на два або три (прожиття, чи плануєте працювати, які забаганки):
1) українську пенсію вам будуть платити на українську карту і витрачати ви їх можете в будь-якій країні без проблем. Бажано перевірити термін дії та отримати з кінцевим терміном подалі.
2) багато матеріалів в інтернеті на тему в якій країні краще опинитися:
- в Канаді краще для молодих перспективних роботящих: мінімум 2 роки треба важко працювати майже на мінімальній оплаті праці;
- про Ірландію були позитивні відгуки - але змінилися на негативні;
- в Ісландії гарні умови та поганий клімат;
- щось притихли діаспора в Швеції - там наші так почали нелегально гарувати, що шведи дивувалися. Зараз мінімум інформації: моле там так медом намазано, що всі мовчать, щоби і доки не прибули ще;
- з тих, з ким я спілкуюся - найкраще в Німеччині (реально високі виплати - по 560€ на дорослого+ безкоштовне житло), досить непогано в Австрії: по 500€ на особу плюс безкоштовне житло (правда, зараз змусили самому платити комуналку - а то взагалі була лафа - навіть талон на безкоштовну парковку у Відні). Дуже гарні відгуки про Нідерланди: або люди живуть в готелі на повному безкоштовному забезпеченні від їжі до танців та СПА центрів (плюс 50€ на місяць на кишенькові витрати) або до безкоштовного житла (але з оплатою комунальних) + готівкові гроші.
- діти приятелів переїхали з Литви у Фінляндію - у бідній Литві не дуже добре: все дорого. Житло платне.
- дуже непогані відгуки від приятелів в - здивуєтеся - в Хорватіі, як послухати так рай для українця на землі. Не працюють.
Рийте носом інтернет.
Поки що найкраще начебто в Німеччині.
По австрії неправильно. 260 євро плюс маскимум 330 на житло ( на 2+, на одного 165). Якщо житло на 1 дорожче 500 євро (або 800 на двох), допомогу не дають
Знайти у відні студію за 500 - нереально
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Додано: Суб 20 січ, 2024 01:35
akurt написав: rjkz написав:
Дело в том, что многие американцы не закрывают ипотеку досрочно, даже если имеют такую возможность.
Сейчас очень высокие ставки по ипотеке, но так было не всегда.
Идеология в том, чтобы использовать свободные деньги для получения доходов на стокмаркете, что при консервативной стратегии дает около 7% годовых, а мортгиджи выдавались и под +/-3% годовых.
Поэтому вопрос не в возможностях, а в желании.
Именно так: в желании и в том, что человек получает, не закрывая мортрилж.
А получает он хороший кредитный рейтинг, что очень может пригодиться.
Вот такая реальная история: два украинца - оба выпускники Американских университетов - оба граждане Украины - снимают на двоих 2 bed room. В очень хорошем скажем прямо городе.
Оплата в месяц приемлемая: 4200$, которые делят на двоих.
- Отлично, Григорий?
- Годится, Константин!
Прикол произошел в том, что они решили разъехаться после нескольких лет совместной жизни - каждый со своей девушкой. По какой-то там давней договоренности, платил за квартиру один из украинцев, а второй ему просто отдавал деньги.
Вот, при том что разъехались - каждый из них начинает брать в аренду отдельную квартиру.
Казус получился такой: первый по доходам существенно ниже второго. Платил первый.
Так вот у которого который типа богаче гораздо - оказался кредитный рейтинг как у бомжа. У него проблемы с взятием в аренду новой квартиры.
А второй - победнее - очень и очень имеет такой кредитный рейтинг, что ого-го-го! Получите отдельную квартиру и распишитесь. Я больше скажу: переехал в Las Vegas. C девушкой.
Так-то вот.
Второй квартиру взял, но платежи ему повысили…
Так-то вот.
Парни! Ну все там жили, живут и будут жить в кредит.
И никто ничего не закрывал досрочно, не закрывает и не будет закрывать, даже если имеет на счету много много любимых форумчанами денюжек.
Рейтинг можно разогнать кредитными картами до 820, без кредитов
Не гасят сейчас ипотеку ( и не продают дома) потому что очень дорого финансировать новую покупку
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Додано: Суб 20 січ, 2024 01:49
Faceless написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Отже в мене хибне сприйняття.
А то я читаю статті, а там пише, що в половини американців Іпотека закривається в 65 років, а в 45 - одиниці...
Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів
Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).
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Додано: Суб 20 січ, 2024 01:57
Proofy написав: BIGor написав:
Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове.
А айтішник з середньою зарплатою в Крижополі?
Чого вже на айтішніків перейшли? А чиновник чи СБУшник можуть і за 5 хв. заробити на квартиру. Це показник?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 01:58
akurt написав:
........
Вот такая реальная история: два украинца - оба выпускники Американских университетов - оба граждане Украины - снимают на двоих 2 bed room. В очень хорошем скажем прямо городе.
.........
Что можно сказать - вполне типичная история.
2 простых украинских парня закончили американские (ой, с большой буквы - Американские) университеты.
Ну, просто неохота было им учиться в Жмеринке, захотели в США. Часом универы не из Лиги Плюща?
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Додано: Суб 20 січ, 2024 02:00
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі.
Ну американці, канадці ще якось в своєму кредитному рабстві барахтаються. А от а москалів рабство без шансів. Не хотілось би, щоб українці жили як вони.
Москалі барахтаются примерно так же.
Ну и не видел, чтобы на форуме писали про суцільне зубожіння в США.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 02:05
Proofy написав: BIGor написав:
Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.
Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове.
Это всё же, действительно, несколько утрированно.
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Додано: Суб 20 січ, 2024 02:21
ЛАД написав: akurt написав:
........
Вот такая реальная история: два украинца - оба выпускники Американских университетов - оба граждане Украины - снимают на двоих 2 bed room. В очень хорошем скажем прямо городе.
.........
Что можно сказать - вполне типичная история.
2 простых украинских парня закончили американские (ой, с большой буквы - Американские) университеты.
Ну, просто неохота было им учиться в Жмеринке, захотели в США. Часом универы не из Лиги Плюща?
Зачем вырывать слова из контекста? Ведь пост был совсем не об этом
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