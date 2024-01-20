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#<1 ... 1763176417651766 Додано: Суб 20 січ, 2024 06:07 От чего же частные?

Частным мог быть пример о том, что в Украине можно легко заработать на квартиру через 4 года после начала работы.

И то: я подсчитал на КОНКРЕТНОМ примере, сходится. И не нужно быть - как написано выше - судьей или прокурором.

У приятелей сын работают прокурором уже лет 5 или больше после окончания Харьковского юридического - что-то у него квартира в Киеве не появилась. Вероятно, частный пример. Верю, что не купил ибо знаю, что правда.

Так и в США: кто-то хочет, чтобы его ребенок делал вид, что учится в каком-нибудь знаменитом университете в Жмеринке. Реализаторы на рынке всегда будут нужны. Или даже в приличном Львовском политехническом: в 2023 году набрали для обучения по очень востребованной и важной специальности «Менеджмент организаций» 15 (пятнадцать, Карл!) групп. У них впервые за все годы существования не нашлось столько преподавателей математики. Вытащили из кроватей древних пенсионеров.

Частный пример? Частный однозначно.

А кто-то отослал учиться своих детей - в приведеннном мною выше примере:

- участник номер 1 закончил San Jose State University;

- учасник номер 2 закончил University of California.



Скорее частным может быть пример о том, что впервые на карте одного научного общества появился флажок украинского города (это Харьков), из которого парнишка получил грант на полное финансирование обучения/проживания/деятельности в одном из престижных университетов Франции. Впервые на карте - флажок, обозначающий город из Украины. И это сын участника нашего форума. Частный пример? Частный!

И эту информацию разбил в пух и прах другой участник нашего форума, который утверждал, что учиться в Париже может каждый и совершенно бесплатно (по его мнению). Частный пример?

Частный!

Проработав 1,5 года в одном областном центре Украины парнишка поступил на обучение в магистратуре университета в Торонто - уже закончил и уже работают в крупнейшем банке Канады. Частный пример? Частный!



И эту информацию тоже разбили в пух и прах на этой ветке, утверждая, что лучше учиться в самом знаменитом университете Жмеринки.

А в Торонто работают только неудачники по жизни.

Частный пример? Частный! akurt

Повідомлень: 9080 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3433 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1763176417651766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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