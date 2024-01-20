От чего же частные?
Частным мог быть пример о том, что в Украине можно легко заработать на квартиру через 4 года после начала работы.
И то: я подсчитал на КОНКРЕТНОМ примере, сходится. И не нужно быть - как написано выше - судьей или прокурором.
У приятелей сын работают прокурором уже лет 5 или больше после окончания Харьковского юридического - что-то у него квартира в Киеве не появилась. Вероятно, частный пример. Верю, что не купил ибо знаю, что правда.
Так и в США: кто-то хочет, чтобы его ребенок делал вид, что учится в каком-нибудь знаменитом университете в Жмеринке. Реализаторы на рынке всегда будут нужны. Или даже в приличном Львовском политехническом: в 2023 году набрали для обучения по очень востребованной и важной специальности «Менеджмент организаций» 15 (пятнадцать, Карл!) групп. У них впервые за все годы существования не нашлось столько преподавателей математики. Вытащили из кроватей древних пенсионеров.
Частный пример? Частный однозначно.
А кто-то отослал учиться своих детей - в приведеннном мною выше примере:
- участник номер 1 закончил San Jose State University;
- учасник номер 2 закончил University of California.
Скорее частным может быть пример о том, что впервые на карте одного научного общества появился флажок украинского города (это Харьков), из которого парнишка получил грант на полное финансирование обучения/проживания/деятельности в одном из престижных университетов Франции. Впервые на карте - флажок, обозначающий город из Украины. И это сын участника нашего форума. Частный пример? Частный!
И эту информацию разбил в пух и прах другой участник нашего форума, который утверждал, что учиться в Париже может каждый и совершенно бесплатно (по его мнению). Частный пример?
Частный!
Проработав 1,5 года в одном областном центре Украины парнишка поступил на обучение в магистратуре университета в Торонто - уже закончил и уже работают в крупнейшем банке Канады. Частный пример? Частный!
И эту информацию тоже разбили в пух и прах на этой ветке, утверждая, что лучше учиться в самом знаменитом университете Жмеринки.
А в Торонто работают только неудачники по жизни.
Частный пример? Частный!