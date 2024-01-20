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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1763176417651766
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 06:07

От чего же частные?
Частным мог быть пример о том, что в Украине можно легко заработать на квартиру через 4 года после начала работы.
И то: я подсчитал на КОНКРЕТНОМ примере, сходится.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:29

  akurt написав:Пан Дюрі-бачі!
Ви так не пишіть:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб якісно працювати, людину не треба змушувати.
Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде.

Ви так не пишіть - людина, яка НЕ працює, якій НЕ світить Еміграція та НЕ світить Заробітчанство краще знає, як треба працювати.
А там все просто: "людину не треба змушувати".
Так було написано на плакаті в Ленінській кімнаті:
"Кожному за потребою, від кожного - за здібностями".
"Пенделів" - то не той стиль.

Еміграція - путь убогих)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:36

  Proofy написав:
  akurt написав:Рийте носом інтернет.
Поки що найкраще начебто в Німеччині.
Сильно не вдавался в детали разных стран, но вроде из всего написанного только про Германию правдиво.

  akurt написав:працювати майже на мінімальній оплаті праці

Работать на минималке в любой стране светит без знания языка.
С английским нормальным в Канаде не проблема пристроиться с достойным уровнем зп

в моєму розумінні високий рівень зп - це білі комірці. а саме в Канаді вони ще дуже полюбляють щоб у людини були й місцеві дипломи в такому випадку. а це додатковий час та гроші (інколи чималі) - й після цього можна розмовляти про нормальну зп.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:42

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі.

Ну американці, канадці ще якось в своєму кредитному рабстві барахтаються. А от а москалів рабство без шансів. Не хотілось би, щоб українці жили як вони.

Москалі барахтаются примерно так же.
Ну и не видел, чтобы на форуме писали про суцільне зубожіння в США.

хоч ви мене й не читаєте :) , розкрию секрет Полішинеля - цього дійсно ніхто не пише, такі перебільшення є лише в дописах пана акурта. він вважає, що це типу дотепно, й не розуміє що виглядає, як хвора маячня :D
Shaman
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