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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 січ, 2024 06:07
От чего же частные?
Частным мог быть пример о том, что в Украине можно легко заработать на квартиру через 4 года после начала работы.
И то: я подсчитал на КОНКРЕТНОМ примере, сходится.
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akurt
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:29
akurt написав:
Пан Дюрі-бачі
!
Ви так не пишіть:
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
щоб якісно працювати, людину не треба змушувати
.
Ну не знаю, з мого оточення без чарівних пенделів якісно ніхто працювати не буде.
Ви так не пишіть - людина, яка НЕ працює, якій НЕ світить Еміграція
та НЕ світить Заробітчанство
краще знає, як треба працювати.
А там все просто: "людину не треба змушувати
".
Так було написано на плакаті в Ленінській кімнаті: "Кожному за потребою, від кожного - за здібностями
".
"Пенделів
" - то не той стиль.
Еміграція - путь убогих)
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:36
Proofy написав: akurt написав:
Рийте носом інтернет.
Поки що найкраще начебто в Німеччині.
Сильно не вдавался в детали разных стран, но вроде из всего написанного только про Германию правдиво.
akurt написав:
працювати майже на мінімальній оплаті праці
Работать на минималке в любой стране светит без знания языка.
С английским нормальным в Канаде не проблема пристроиться с достойным уровнем зп
в моєму розумінні високий рівень зп - це білі комірці. а саме в Канаді вони ще дуже полюбляють щоб у людини були й місцеві дипломи в такому випадку. а це додатковий час та гроші (інколи чималі) - й після цього можна розмовляти про нормальну зп.
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Shaman
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:42
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі.
Ну американці, канадці ще якось в своєму кредитному рабстві барахтаються. А от а москалів рабство без шансів. Не хотілось би, щоб українці жили як вони.
Москалі барахтаются примерно так же.
Ну и не видел, чтобы на форуме писали про суцільне зубожіння
в США.
хоч ви мене й не читаєте
, розкрию секрет Полішинеля - цього дійсно ніхто не пише, такі перебільшення є лише в дописах пана акурт
а. він вважає, що це типу дотепно, й не розуміє що виглядає, як хвора маячня
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