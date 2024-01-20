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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1764176517661767> Додано: Суб 20 січ, 2024 06:07 От чего же частные?

Частным мог быть пример о том, что в Украине можно легко заработать на квартиру через 4 года после начала работы.

И то: я подсчитал на КОНКРЕТНОМ примере, сходится. akurt

Повідомлень: 9080 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3433 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 11:36 Proofy написав: akurt написав: Рийте носом інтернет.

Поки що найкраще начебто в Німеччині. Рийте носом інтернет.Поки що найкраще начебто в Німеччині. Сильно не вдавался в детали разных стран, но вроде из всего написанного только про Германию правдиво.



akurt написав: працювати майже на мінімальній оплаті праці працювати майже на мінімальній оплаті праці

Работать на минималке в любой стране светит без знания языка.

С английским нормальным в Канаде не проблема пристроиться с достойным уровнем зп Сильно не вдавался в детали разных стран, но вроде из всего написанного только про Германию правдиво.Работать на минималке в любой стране светит без знания языка.С английским нормальным в Канаде не проблема пристроиться

в моєму розумінні високий рівень зп - це білі комірці. а саме в Канаді вони ще дуже полюбляють щоб у людини були й місцеві дипломи в такому випадку. а це додатковий час та гроші (інколи чималі) - й після цього можна розмовляти про нормальну зп. в моєму розумінні високий рівень зп - це білі комірці. а саме в Канаді вони ще дуже полюбляють щоб у людини були й місцеві дипломи в такому випадку. а це додатковий час та гроші (інколи чималі) - й після цього можна розмовляти про нормальну зп. Shaman

Повідомлень: 5105 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 11:42 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі. А форум почитати: суцільне зубожіння в тих США. Злидні самі.

Ну американці, канадці ще якось в своєму кредитному рабстві барахтаються. А от а москалів рабство без шансів. Не хотілось би, щоб українці жили як вони. Ну американці, канадці ще якось в своєму кредитному рабстві барахтаються. А от а москалів рабство без шансів. Не хотілось би, щоб українці жили як вони.

Москалі барахтаются примерно так же.

Ну и не видел, чтобы на форуме писали про суцільне зубожіння в США. Москалі барахтаются примерно так же.Ну и не видел, чтобы нав США.

хоч ви мене й не читаєте , розкрию секрет Полішинеля - цього дійсно ніхто не пише, такі перебільшення є лише в дописах пана акурта. він вважає, що це типу дотепно, й не розуміє що виглядає, як хвора маячня хоч ви мене й не читаєте, розкрию секрет Полішинеля - цього дійсно ніхто не пише, такі перебільшення є лише в дописах панаа. він вважає, що це типу дотепно, й не розуміє що виглядає, як хвора маячня Shaman

Повідомлень: 5105 З нами з: 29.09.19 Подякував: 544 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 14:14 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного). Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину Faceless

Модератор Повідомлень: 34480 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7935 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 14:19 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного). Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

В мене племяша моєї дружини, його дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати(хату не орендує, якщо що)

Пи.Си. Я, практично лазячи по смітниках, малій на ДР ноут за 28 к купив, і малому 12 к за курси англійської заплатив. В мене племяша моєї дружини, його дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати(хату не орендує, якщо що)Пи.Си. Я, практично лазячи по смітниках, малій на ДР ноут за 28 к купив, і малому 12 к за курси англійської заплатив. Bolt Повідомлень: 2695 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 14:30 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів Чого ж не можна, якщо купа наочних прикладів

Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного). Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину. Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають темуявно розуміють реальну картину. BIGor

Повідомлень: 8503 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 14:37 ЛАД написав: Proofy написав: BIGor написав: Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове. Это много или мало? Айтишнег со средней зп утрированно за год насобирает на хату например в Харькове.

Это всё же, действительно, несколько утрированно. Это всё же, действительно, несколько утрированно. Это реально, по крайней мере. Все зависит от трат конечно, можно и с 5 куями ничего не иметь:

Bolt написав: дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати дружина так доїть, що він зі своєю 5 куєшної ЗП нещасний тазік за 40 куе в кредит з змушений був брати Это реально, по крайней мере. Все зависит от трат конечно, можно и с 5 куями ничего не иметь: Proofy

Повідомлень: 2314 З нами з: 24.10.08 Подякував: 61 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 14:57 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Які купа? І це Ви розказуєте на гілці "Еміграція, заробітчанство"? Це прикол такий? Ми вже років так 15 з дружиною працюємо не на самих низькооплачуваних роботах, де тоді наші 4 квартири? (хай буде в середньому 1 квартира в 7,5 роки на одного).

То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину. Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають темуявно розуміють реальну картину.

Цитую вас же:



BIGor написав: Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Де тут "будь-який пересічний".

А факт - те, що це цілком можливо, і в мене і в купи знайомих це якось же вийшло, і на форумі за роки можна було побачити повно прикладів.

Може, то ви займаєтеся недолугою пропагандою? Чи власну невдачу виставляєте, як неможливість взагалі? Ви ж нарешті знайшли щастя в Польщі, то навіщо продовжувати вигадувати і брехати про Україну? Цитую вас же:Де тут "будь-який пересічний".А факт - те, що це цілком можливо, і в мене і в купи знайомих це якось же вийшло, і на форумі за роки можна було побачити повно прикладів.Може, то ви займаєтеся недолугою пропагандою? Чи власну невдачу виставляєте, як неможливість взагалі? Ви ж нарешті знайшли щастя в Польщі, то навіщо продовжувати вигадувати і брехати про Україну? Faceless

Модератор Повідомлень: 34480 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7935 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 14:58 Все это разговоры ни о чем

Слишком много вводных данных



По своему личному опыту, не смог за 10 лет

Каждому свое Чукча2

Повідомлень: 2163 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 15:32 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину То виходить питання лише у вашому особистому досвіді, в собі і шукайте причину

Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають тему Еміграція, заробітчанство явно розуміють реальну картину. Так Ви тут же розказуєте як "факт", що будь-який пересічний купляє 1 квартиру раз в 5-10 років. Так де мої 4 квартири? (це при тому, що я працюю в ІТ). Може досі займатись цією недолугою пропагандою як в Україні все "кучеряво", бо люди які читають темуявно розуміють реальну картину.

Цитую вас же:



BIGor написав: Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років. Інше хибне сприйняття, що в Україні можна заробити на квартиру за 5-10 років.

Де тут "будь-який пересічний".

А факт - те, що це цілком можливо, і в мене і в купи знайомих це якось же вийшло, і на форумі за роки можна було побачити повно прикладів.

Може, то ви займаєтеся недолугою пропагандою? Чи власну невдачу виставляєте, як неможливість взагалі? Ви ж нарешті знайшли щастя в Польщі, то навіщо продовжувати вигадувати і брехати про Україну? Цитую вас же:Де тут "будь-який пересічний".А факт - те, що це цілком можливо, і в мене і в купи знайомих це якось же вийшло, і на форумі за роки можна було побачити повно прикладів.Може, то ви займаєтеся недолугою пропагандою? Чи власну невдачу виставляєте, як неможливість взагалі? Ви ж нарешті знайшли щастя в Польщі, то навіщо продовжувати вигадувати і брехати про Україну?

Самі займаєтесь флудом (ще і модератор який не знає і не дотримується правил форуму) і недолугою пропагандою як все "шоколадно". Живете в паралельній реальності. Самі займаєтесь флудом (ще і модератор який не знає і не дотримується правил форуму) і недолугою пропагандою як все "шоколадно". Живете в паралельній реальності. BIGor

Повідомлень: 8503 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1287 раз. Подякували: 1698 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1764176517661767> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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